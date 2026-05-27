Темза откроет для вас Лондон иначе, чем любая улица. За полчаса вы увидите Биг-Бен, собор Святого Павла, Тауэр и Тауэрский мост — без светофоров и толпы.
А аудиогид на русском языке проведёт вас мимо Букингемского дворца и Уайтхолла к Трафальгарской площади. Вас ждут увлекательные истории о монархах, политических скандалах и тайнах Лондона.
Описание аудиогида
Билет на речной круиз (30 мин)
- Вы проплывёте мимо Биг-Бена, здания Парламента, Лондонского глаза, собора Святого Павла, театра «Глобус», небоскрёба The Shard, Тауэра и Тауэрского моста
- На кораблике есть открытая палуба, закрытый салон с панорамными окнами, бар и туалеты. На борту будет звучать аудиоэкскурсия на английском языке
Аудиогид по Вестминстеру (2 ч):
- На нашем маршруте 31 остановка: Уайтхолл, Трафальгарская площадь, Букингемский дворец и Вестминстерское аббатство
- Вы услышите истории о британских монархах, Черчилле, королевских церемониях, парламентских традициях и многом другом
Организационные детали
- В течении нескольких часов после оплаты мы пришлём вам билет на кораблик и ссылку для активации аудиогида на один смартфон
- Для загрузки аудиогида вам понадобится интернет, а после вы сможете слушать его офлайн
- Аудиогид для пешей прогулки не привязан к маршруту кораблика, им можно воспользоваться в другой день
- Обратите внимание: билет на кораблик невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|£24
|Дети до 16 лет
|£20
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пирсе Вестминстер
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 103 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
