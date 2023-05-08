А Андрей

Экскурсия скорее -"на речном трамвайчике до Гринвича" и прогулка там. Впрочем Денис, если Вы попросите - оперативно ее скорректирует. Информации много, но качество ее заставляет желать большей фильтрации и более серьезного качества