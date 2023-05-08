1 чел.
По популярности
2 часа
Круиз
Круиз по Темзе: исторический обзор Лондона с реки
Откройте для себя величие Лондона с воды: исторические мосты, величественные здания и живописные виды
Начало: Westminster tube station exit 1
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
£250 за всё до 6 чел.
скидка
10%
5 часов
Водная прогулка
Гринвич в Лондоне: путешествие к нулевому меридиану и морской истории
Гринвич: путешествие к началу времени. Секреты нулевого меридиана и королевские виды Лондона ждут вас
Начало: В центре Лондона
16 июля в 10:00
18 июля в 10:00
320£288 за всё до 10 чел.
4 часа
Водная прогулка
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Увидеть главные районы Лондона и узнать о морских завоевателях, пиратах и королевских особах
17 июля в 18:00
18 июля в 09:30
£200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей8 мая 2023Экскурсия скорее -"на речном трамвайчике до Гринвича" и прогулка там. Впрочем Денис, если Вы попросите - оперативно ее скорректирует. Информации много, но качество ее заставляет желать большей фильтрации и более серьезного качества
- ННаталья17 апреля 2023Интересная прогулка. Приятный,начитанный экскурсовод. Сами бы никогда не попали в эти места
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Речные прогулки»
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