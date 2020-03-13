4 отзыва оставили туристы

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Контрасты Лондона

Раскрыть разные грани города на прогулке по его самым колоритным кварталам

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 🚩Встреча в районе Liverpool Street station
  • Заказать экскурсию

От £90 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Ольга
Задать вопросОбычно отвечает за 38 мин.
Ольга – Гид по Лондону
Бурная многовековая история 📖 и смешение культур и традиций превратили Лондон в фантастический город-коктейль.

Гуляя по районам Сити, Спиталфилдс и Шордич, вы увидите непохожие друг на друга миры с самобытной атмосферой, архитектурой и людьми.

Я помогу понять их характер и поделюсь интересными историческими фактами.
Контрасты Лондона
Контрасты Лондона

Что вас ожидает

Многоликий Сити
Сити — не только финансовый центр Лондона, но и место, где все началось около 2000 лет назад во времена Римской империи. Современные небоскребы соседствуют здесь с многовековыми постройками, а к истории можно буквально прикоснуться рукой. Вы посетите живописные скверы и пройдете по таинственным пассажам, где любил гулять Диккенс. А также узнаете о самых интересных культурных особенностях старейшего района Лондона.

Богемный Шордич
Шордич известен стрит-артом, многочисленными кафе и барами, независимыми дизайнерскими магазинами и секонд-хэндами. Вы рассмотрите лучшие граффити, посетите независимую галерею популярного местного художника и, возможно, познакомитесь с ним лично.

Атмосферный Спиталфилдс
В Спиталфилдсе вы словно перенесетесь в 1800-е. Многие здания, иногда и целые улицы, сохранены здесь в оригинальном состоянии, а любые изменения экстерьера официально запрещены. Я расскажу о том, почему этот район всегда был так популярен среди эмигрантов и как это повлияло на облик Спиталфилдс. А чтобы немного отдохнуть, мы остановимся на чашечку чая или кофе в атмосферном кафе, о котором знают только местные.

Организационные детали

  • Мы пройдем около 5 км
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
Контрасты Лондона
Контрасты Лондона
Контрасты Лондона
Контрасты Лондона
Контрасты Лондона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в районе Liverpool Street station.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, я живу и обожаю Лондон уже более 5 лет. После переезда из Праги в 2014 году я не имела права работать первые полгода. Поэтому проводила дни прогуливаясь по разным районам города, изучая Лондон изнутри и влюбляясь в него все больше. С радостью поделюсь с вами любопытными фактами из истории города, покажу самые фотогеничные точки и посоветую интересные и вкусные места!
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4 отзыва оставили туристы

13 марта 2020
Прогулка была запланирована почти в последний момент! Но ни разу не ошибся с выбором... ) не скажу что часто пользуюсь услугами гидов и экскурсий, но по моему это эталон организации экскурсии и вообще сопровождения туристов.. ) с самого старта очень понравилось живое общение ещё на этапе согласования места встречи, эксклюзивно для нас был создан путеводитель от трапа самолёта до места встречи.. ) это очень порадовало и безусловно помогло, так как впервые были в городе... сама экскурсия в соответствии с названием именно контрасты очень интересные и нестандартные места в городе, ни в одном обзоре Лондона не встречал ничего подобного... не сказать что я любитель и ценитель стрит арта но в такой энергичной подаче даже мне было интересно... нагулялись с запасом.. посмотрели чуть больше того что вообще могли посмотреть.. ))) так же Ольга посадила нас на поезд обратно в Аэропорт... в целом было очень круто... готовы вернуться и ещё раз встретиться.. )
24 февраля 2020
Это был самый лучший день проведённый в Лондоне !!! Благодарим Ольгу за прекрасную экскурсию. Мы не просто советуем, а настаиваем сходить прогуляться и открыть для себя Лондон совершенно с другой стороны, а Оля Вам с удовольствием в этом поможет ❤️
10 февраля 2020
Большое спасибо Ольге за то, что открыла для нас неожиданные и колоритные уголки Лондона. Ольга - человек очень позитивный и доброжелательный. С удовольствием делится своими лайф-хаками для туристов. Получили большое удовольствие и от самой экскурсии, и от общения.
5 февраля 2020
Чудесная Ольга - интереснейший экскурсовод! Увлекательная программа, очень современная, неожиданная, интригующая... время пролетело совершенно незаметно! Даже наши дети-подростки были все время вовлечены в обсуждение увиденного. Ольга открыла для нас неведомое ранее - StreetArt с его законами, именами, идеями и даже ценами! Возможность посетить места, о которых не узнаешь в путеводителе и которые обычно берегут для себя. Действующая мясная коптильня неожиданно оказалась самым запоминающимся местом в Лондоне: нежное мясо, готовящееся до 17 часов, запечённая картошка, бескомпромиссное пиво - есть ещё места, где персонал удивляются туристу.

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