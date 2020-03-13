4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Многоликий Сити

Сити — не только финансовый центр Лондона, но и место, где все началось около 2000 лет назад во времена Римской империи. Современные небоскребы соседствуют здесь с многовековыми постройками, а к истории можно буквально прикоснуться рукой. Вы посетите живописные скверы и пройдете по таинственным пассажам, где любил гулять Диккенс. А также узнаете о самых интересных культурных особенностях старейшего района Лондона.

Богемный Шордич

Шордич известен стрит-артом, многочисленными кафе и барами, независимыми дизайнерскими магазинами и секонд-хэндами. Вы рассмотрите лучшие граффити, посетите независимую галерею популярного местного художника и, возможно, познакомитесь с ним лично.

Атмосферный Спиталфилдс

В Спиталфилдсе вы словно перенесетесь в 1800-е. Многие здания, иногда и целые улицы, сохранены здесь в оригинальном состоянии, а любые изменения экстерьера официально запрещены. Я расскажу о том, почему этот район всегда был так популярен среди эмигрантов и как это повлияло на облик Спиталфилдс. А чтобы немного отдохнуть, мы остановимся на чашечку чая или кофе в атмосферном кафе, о котором знают только местные.