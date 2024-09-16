4 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая обзорная автобусная экскурсия по Лондону: главные районы и достопримечательности
Присоединяйтесь к увлекательной обзорной автобусной экскурсии по Лондону и узнайте всё о главных достопримечательностях столицы Великобритании всего за 4 часа
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 в разные дни
16 сен в 08:30
14 окт в 08:30
£80 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тур по Лондону
Начало: Обсуждается после бронирования
Расписание: по договоренности с гидом
Завтра в 14:00
15 сен в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
4 часа
Аудиогид
Историческая аудиопрогулка по Лондону: от Тауэра до Сохо
Ваш персональный рассказчик о главных достопримечательностях Лондона в приложении WeGoTrip
Начало: Tower Bridge Quay, St Katharine’s Way, London E1W
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
£9 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Пикадилли»
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Сейчас в Лондоне в категории "Пикадилли" можно забронировать 3 экскурсии от 9 до 200. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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