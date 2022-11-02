Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa

Экскурсия начнется с посещения церемониалов смены почетного караула (без излишней толчеи у дворцовых решеток

Экскурсия начнется с посещения церемониалов смены почетного караула (без излишней толчеи у дворцовых решеток и в непосредственной близи от действа) — пехотного у Букингемского дворца и кавалериийского у Штаба Конных Гвардии.
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa

Что вас ожидает 🤩

  • Королевские дворцы: Букингем, Сент Джеймс, Карлтон Холл
  • Трафальгарскую площадь, Тауэрский замок, Парламент с Биг Беном, Вестминстеркое Аббатство, Тауэрский мост, Штаб квартиру премьер министра на Даунинг стрит 10
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Посетим улицу Даунинг стрит, на которой находится дом под номером 10 — резиденция британских премьер-министров. Этот адрес является одним из самых известных адресов в Соединенном Королевстве и в мире.
Пройдя под окнами квартиры российского министра Шувалова мы окажемся у старого доброго Скотланд Ярда и узнаем почему это лондонскую полицию официально именуют «Шотландским двориком». Всенепременно почтим вниманием место казни Карла I Стюарта и осмотрим Вестминстерское аббатство в котором его отказались хоронить. Почему? Об этом мы узнаем в процессе. Традиционное место коронации монархов Великобритании и захоронений великих людей Англии, аббатство причислено к Всемирному наследию. В его архитектурном комплексе есть и русские детали.
Посетим его милую соседку — церковь Св. Маргариты, сохранившей на своей башне солнечные часы с момента основания и являющейся парламентской не только по соседству, но и по статусу. Выйдя через черный вход церкви мы очутимся перед Вестминстерским дворцом. Вряд ли какое-либо другое здание парламента в мире столь узнаваемо.
Часовая башня, на которой установлен знаменитый колокол Big Ben, также является его частью. Отдав дань уважения Англиискому Парламенту, мы продолжим нашу прогулку на комфортабельном речном клипере, по Темзе. Это будет нашим кофе брейком с поправкой на проплывающие за окном лондонские достопримечательности:
Тейт модерн — национальный музей мирового современного искусства который находится в помещении бывшей электростанции,
Глобус — самый популярный во всем мире театр Лондона, с которым связана известность Уильяма Шекспира.
Здание мэрии Лондона — с его необычной архитектурой.
Корабль-музей «Белфаст» (HMS Belfast) — как еще одна визитная карточка Лондона и последний сохранившийся британский крейсер, участвовавший во Второй мировой войне.
По окончании речной прогулки мы выйдем на берег возле величественного моста — Тауэр Бридж и в продолжении нашей экскурсии ознакомимся с древнейшей из королевских резиденций Англии — замком Тауэр.
Завершим мы прогулку в Доках Св. Екатерины, красивейшей месте Лондона, где за обедом можно будет насладится прекрасным видом и обсудить накопившиеся впечатления.
P. S. Интересно посмотреть на старые разводные мосты и пришвартованные здесь яхты, старинные парусники и голландские баржи. А можно заглянуть в старинный паб -Диккенс Инн, который может проследить свое происхождение с 1799. Именно здесь Чарльз Диккенс брал типажи «героев» для своих романов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Проезд на речном трамвае
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: по договоренности
Завершение: Тауэрский мост
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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