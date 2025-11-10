Виски-экскурсия в Cotswolds Distillery - из Лондона
Изысканный день в сердце старой Англии
Познакомьтесь с премиальным английским виски в живописном регионе Котсуолдс! Вас ждёт комфортный трансфер из Лондона, экскурсия по вискокурне с увлекательной историей, дегустация лучших сортов виски и джина, а также время для прогулки по очаровательным деревням. Приготовьтесь к путешествию в мир неповторимой атмосферы старой Англии!
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Описание экскурсии
Винокурня Cotswolds Distillery. Вы познакомитесь с процессом производства виски, увидите медные перегонные кубы и бочки для выдержки. Финалом экскурсии станет дегустация фирменных напитков — виски и джина, которые производятся исключительно из местного сырья.
Деревня Upper Slaughter, где время словно остановилось. Здесь нет современных построек, а уютные каменные коттеджи отражают истинный дух английской глубинки. Гуляя по тихим улочкам, вы узнаете, почему эта деревня считается одной из немногих «благословенных деревень» Англии (в ней не погиб ни один житель в мировых войнах).
Деревня Lower Slaughter — одна из самых красивых в Котсуолдсе. Мы пройдём вдоль реки Ай и рассмотрим водяную мельницу 19 века. Здесь почти нет туристов, поэтому вы сможете насладиться атмосферой тишины и уединения, а также сделать потрясающие фото.
Вы узнаете:
Как и почему Cotswolds Distillery стала первой винокурней региона
Какие особенности у английского виски по сравнению с шотландским и ирландским и какие ингредиенты используются для создания уникального вкуса
Почему традиционные деревни Upper и Lower Slaughter считаются самыми аутентичными в Котсуолдсе, в чём их уникальность и почему они избежали массового туризма
Если будет интересно, поделюсь полезной информацией о передвижениях по стране, расскажу об особенностях местных дорог, парковок, платных трасс и других нюансах, которые могут пригодиться путешественникам.
Организационные детали
Экскурсии на Cotswolds Distillery необходимо бронировать заранее, так как они проводятся самой винокурней. Стоимость билета — £25 с чел. Продолжительность — 90 минут
В дегустацию входит от 5 до 7 различных напитков, в том числе: флагманский Cotswolds Single Malt Whisky, сезонные и ограниченные релизы, фирменные джины и ликёры
Программа 8+. Дети 8–17 лет могут присутствовать только в сопровождении взрослого, но не участвуют в дегустациях
Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле BMW 530 touring. Время в пути — около 2 часов в одну сторону. Если вам требуются детские кресла, пожалуйста, сообщите заранее
Предусмотрена остановка в традиционном пабе для обеда — оплачивается отдельно
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Лондоне
Провёл экскурсии для 208 туристов
Добрый день. Я водитель со стажем более 20 лет, последние 2 года езжу по дорогам Британии. Проходил курсы высшего водительского мастерства. Интересуюсь историей автомобилестроения и средневековой архитектурой. В свободное время работаю волонтёром в автомобильном музее.