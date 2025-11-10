Познакомьтесь с премиальным английским виски в живописном регионе Котсуолдс! Вас ждёт комфортный трансфер из Лондона, экскурсия по вискокурне с увлекательной историей, дегустация лучших сортов виски и джина, а также время для прогулки по очаровательным деревням. Приготовьтесь к путешествию в мир неповторимой атмосферы старой Англии!

Описание экскурсии

Винокурня Cotswolds Distillery. Вы познакомитесь с процессом производства виски, увидите медные перегонные кубы и бочки для выдержки. Финалом экскурсии станет дегустация фирменных напитков — виски и джина, которые производятся исключительно из местного сырья.

Деревня Upper Slaughter, где время словно остановилось. Здесь нет современных построек, а уютные каменные коттеджи отражают истинный дух английской глубинки. Гуляя по тихим улочкам, вы узнаете, почему эта деревня считается одной из немногих «благословенных деревень» Англии (в ней не погиб ни один житель в мировых войнах).

Деревня Lower Slaughter — одна из самых красивых в Котсуолдсе. Мы пройдём вдоль реки Ай и рассмотрим водяную мельницу 19 века. Здесь почти нет туристов, поэтому вы сможете насладиться атмосферой тишины и уединения, а также сделать потрясающие фото.

Вы узнаете:

Как и почему Cotswolds Distillery стала первой винокурней региона

Какие особенности у английского виски по сравнению с шотландским и ирландским и какие ингредиенты используются для создания уникального вкуса

Почему традиционные деревни Upper и Lower Slaughter считаются самыми аутентичными в Котсуолдсе, в чём их уникальность и почему они избежали массового туризма

Если будет интересно, поделюсь полезной информацией о передвижениях по стране, расскажу об особенностях местных дорог, парковок, платных трасс и других нюансах, которые могут пригодиться путешественникам.

