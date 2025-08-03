Индивидуальная
до 8 чел.
Блошиные рынки Лондона
Путешествие в мир старинных вещей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
£220 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
Из Лондона - в самую живописную глубинку страны
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
£640 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Лондоном
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У выхода из станции метро Temple
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от £145 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББутенко3 августа 2025Спасибо Юлии за увлеченный рассказ и желание заинтересовать темой. Очень старалась:-)))! Рекомендую всем, кто интересуется старинными вещичками, антиквариатом и его эмитацией. Можно что-то найти для себя:-)))
- ММарина19 июня 2024Большое спасибо прекрасной обаятельной Юлии за интересную экскурсию по блошиным рынкам Лондона! Юлия очень приятный собеседник, эрудированный и располагающий к
- ЮЮлия1 апреля 2024Юлия прекрасный экскурсовод! Я бы с удовольствием посетила ее обзорные экскурсии по Лондону. Уверена, они очень интересные и полны интересных
- ННастя21 февраля 2024Юля - хороший организатор и искренне старалась сделать посещение рынка интересным. У неё много знаний, которыми она делилась по мере
- ААнна13 января 2018Спасибо, это была замечательная и нестандартная экскурсия. Юлия прекрасный гид,рассказала нам, неискушённым любителям блошиных рынков, много нового и интересного. Ее
