Мои заказы

Активности – экскурсии в Лондоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Лондоне на русском языке, цены от £145. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Блошиные рынки Лондона
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Блошиные рынки Лондона
Путешествие в мир старинных вещей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
£220 за всё до 8 чел.
Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
Из Лондона - в самую живописную глубинку страны
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
£640 за всё до 4 чел.
Личное свидание с Лондоном
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Лондоном
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У выхода из станции метро Temple
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от £145 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Бутенко
    3 августа 2025
    Блошиные рынки Лондона
    Спасибо Юлии за увлеченный рассказ и желание заинтересовать темой. Очень старалась:-)))! Рекомендую всем, кто интересуется старинными вещичками, антиквариатом и его эмитацией. Можно что-то найти для себя:-)))
  • М
    Марина
    19 июня 2024
    Блошиные рынки Лондона
    Большое спасибо прекрасной обаятельной Юлии за интересную экскурсию по блошиным рынкам Лондона! Юлия очень приятный собеседник, эрудированный и располагающий к
    читать дальше

    себе человек. Благодаря ей мы имели возможность посетить множество чудесных магазинчиков, наполненных разными маленькими и большими сокровищами разных десятилетий и даже веков! А покупки, которые мы сделали благодаря тому, что Юлия отлично разбирается в достойных внимания вещах, уверена, будут еще долго нас радовать! Юлия даже значительно увеличила время экскурсии, чтобы мы точно смогли все успеть. Спасибо еще раз за ваше неравнодушие и замечательную прогулку, которая полетела на одном дыхании.

  • Ю
    Юлия
    1 апреля 2024
    Блошиные рынки Лондона
    Юлия прекрасный экскурсовод! Я бы с удовольствием посетила ее обзорные экскурсии по Лондону. Уверена, они очень интересные и полны интересных
    читать дальше

    фактов. Так как пока мы шли до блошиного рынка, Юлия рассказала огромное количество познавательных фактов о картинах в Национальной галерее, о столбах и многом -многом еще, о которых мне не рассказывали другие экскурсоводы.
    Про блошиные рынки лучше заранее обговаривать дату и время, чтобы прийти к открытию, желательно к раннему утру, когда еще все есть в наличии.
    У Юлии много знаний и опыта, мне кажется она кладезь знаний!! Так что очень советую и рекомендую к Юлии на экскурсию!

  • Н
    Настя
    21 февраля 2024
    Блошиные рынки Лондона
    Юля - хороший организатор и искренне старалась сделать посещение рынка интересным. У неё много знаний, которыми она делилась по мере
    читать дальше

    возникновения вопросов. При этом, возможно, мы не четко обозначили свой вопрос, но найти что-то стоящее нам так и не удалось. А когда показалось, что нашли, то не смоги вспомнить магазин, в котором это увидели. И, к сожалению, никто из нас троих, включая экскурсовода, не вспомнил локацию.

    Юля - хороший организатор и искренне старалась сделать посещение рынка интересным. У неё много знаний, которыми
  • А
    Анна
    13 января 2018
    Блошиные рынки Лондона
    Спасибо, это была замечательная и нестандартная экскурсия. Юлия прекрасный гид,рассказала нам, неискушённым любителям блошиных рынков, много нового и интересного. Ее
    читать дальше

    рассказ помог нам увидеть те предметы, которые характеризуют жизнь страны в те или иные времена, и которые мы бы не разглядели сами. . Это было увлекательно, занимательно … и хочется вернуться и продолжить этот тур по всем блошиным рынкам Лондона. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Блошиные рынки Лондона
  2. Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
  3. Личное свидание с Лондоном
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Вестминстер
  2. Самое главное
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Собор Святого Павла
  10. Парламент
Сколько стоит экскурсия по Лондону в декабре 2025
Сейчас в Лондоне в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 640. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 20 ⭐ отзывов, цены от £145. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль