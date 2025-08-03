читать дальше

фактов. Так как пока мы шли до блошиного рынка, Юлия рассказала огромное количество познавательных фактов о картинах в Национальной галерее, о столбах и многом -многом еще, о которых мне не рассказывали другие экскурсоводы.

Про блошиные рынки лучше заранее обговаривать дату и время, чтобы прийти к открытию, желательно к раннему утру, когда еще все есть в наличии.

У Юлии много знаний и опыта, мне кажется она кладезь знаний!! Так что очень советую и рекомендую к Юлии на экскурсию!