Экскурсия по проспекту Андраши познакомит вас с оперой, будапештским «бродвеем», октагоном, домом террора и первой европейской линией метро.
Вы увидите площадь героев с памятниками королям и полководцам, а также посетите замок Вайдахуняд и водолечебницу Сечени.
Гид поможет вам сориентироваться в городе, расскажет о транспорте и предложит варианты дальнейших прогулок.
Вы увидите площадь героев с памятниками королям и полководцам, а также посетите замок Вайдахуняд и водолечебницу Сечени.
Гид поможет вам сориентироваться в городе, расскажет о транспорте и предложит варианты дальнейших прогулок.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
По проспекту Андраши мы познакомимся с оперой, будапештским «бродвеем», октагоном, домом террора, кодай корундом и первой на европейском континенте линией метро. На площади героев находятся наши короли и полководцы, определившие судьбу страны на протяжении тысячелетия. В городском парке мы посетим замок Вайдахуняд и водолечебницу Сечени. Я помогу вам понять характер блистательной столицы, почувствовать дух города и спланировать дальнейшие самостоятельные прогулки. Мы будем пользоваться городским транспортом. Организационные детали:Уважаемые гости Будапешта! Во время экскурсии я научу вас ориентироваться в городе, расскажу, как попасть в интересные места, объясню, как пользоваться городским транспортом, куда ещё сходить и где проводить время. Я также дам вам советы по планированию дальнейшей программы. С удовольствием стану для вас не только гидом-экскурсоводом, но и лучшим помощником-проводником по Будапешту. Приходите на экскурсию в первый день вашего пребывания в городе, и вы получите максимум впечатлений от поездки и сэкономите время на поиск интересных и знаковых мест. Экскурсии начинаются и заканчиваются в удобных местах, откуда можно продолжить самостоятельную прогулку, посетить музеи, рестораны, купальни и магазины. Познайте Будапешт через призму видения профессионального лицензированного гида. Во время экскурсии мы воспользуемся городским транспортом. Рекомендую приобрести 24-часовой билет на весь день или другой вариант многодневного проездного абонемента на общественный транспорт. Это даст вам свободу и комфорт при знакомстве с городом. Важная информация:
- Mы будем использовать аудиогид аппарат.
- Учитывайте, что все достопримечательности мы смотрим снаружи.
- Экскурсия начинается и заканчивается: Площадь Deák.
• Гид ожидает с табличкой:
- Bp.
- Gid.
- Это включено в программу: услуги гида, велосипедами, аудиогид.
- Бесплатно: дети до 12-ти лет.
- Опоздание на более, чем 10 минут идёт в счёт времени экскурсии. Время ожидания в случае опоздания не более 30 минут.
- Дополнительно оплачивается каждый начатый час сверх времени экскурсии в размере 30€/час.
Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Дeaк / Deák tér
- Подземная железная дорога
- Проспект Андраши
- Оперный театр
- Октогон
- Музей террора
- Площадь Героев
- Музей изобразительных искусств
- Замок Вайдахуняд
- Памятник Анонимусу
- Городской парк / Варошлигет
- Цирк
- Зоопарк
- Купальня Сечени
Что включено
- Услуги гида
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Билет на городской транспорт,
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Дeaк / Deák térк (перед церковью Деак)
Завершение: Площадь Дeaк / Deák tér
Когда и сколько длится?
Когда: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Mы будем использовать аудиогид аппарат
- Учитывайте, что все достопримечательности мы смотрим снаружи
- Экскурсия начинается и заканчивается: Площадь Deák
- Гид ожидает с табличкой: BpGid
- Это включено в программу: услуги гида, велосипедами, аудиогид
- Бесплатно: дети до 12-ти лет
- Опоздание на более, чем 10 минут идёт в счёт времени экскурсии. Время ожидания в случае опоздания не более 30 минут
- Дополнительно оплачивается каждый начатый час сверх времени экскурсии в размере 30€/час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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