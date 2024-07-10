Mы будем использовать аудиогид аппарат.

Учитывайте, что все достопримечательности мы смотрим снаружи.

Экскурсия начинается и заканчивается: Площадь Deák.

• Гид ожидает с табличкой:

Bp.

Gid.

Это включено в программу: услуги гида, велосипедами, аудиогид.

Бесплатно: дети до 12-ти лет.

Опоздание на более, чем 10 минут идёт в счёт времени экскурсии. Время ожидания в случае опоздания не более 30 минут.

Дополнительно оплачивается каждый начатый час сверх времени экскурсии в размере 30€/час.

По проспекту Андраши мы познакомимся с оперой, будапештским «бродвеем», октагоном, домом террора, кодай корундом и первой на европейском континенте линией метро. На площади героев находятся наши короли и полководцы, определившие судьбу страны на протяжении тысячелетия. В городском парке мы посетим замок Вайдахуняд и водолечебницу Сечени. Я помогу вам понять характер блистательной столицы, почувствовать дух города и спланировать дальнейшие самостоятельные прогулки. Мы будем пользоваться городским транспортом. Организационные детали:Уважаемые гости Будапешта! Во время экскурсии я научу вас ориентироваться в городе, расскажу, как попасть в интересные места, объясню, как пользоваться городским транспортом, куда ещё сходить и где проводить время. Я также дам вам советы по планированию дальнейшей программы. С удовольствием стану для вас не только гидом-экскурсоводом, но и лучшим помощником-проводником по Будапешту. Приходите на экскурсию в первый день вашего пребывания в городе, и вы получите максимум впечатлений от поездки и сэкономите время на поиск интересных и знаковых мест. Экскурсии начинаются и заканчиваются в удобных местах, откуда можно продолжить самостоятельную прогулку, посетить музеи, рестораны, купальни и магазины. Познайте Будапешт через призму видения профессионального лицензированного гида. Во время экскурсии мы воспользуемся городским транспортом. Рекомендую приобрести 24-часовой билет на весь день или другой вариант многодневного проездного абонемента на общественный транспорт. Это даст вам свободу и комфорт при знакомстве с городом. Важная информация: