Самая красивая часть Будапешта

Буду рад открыть вам уникальные места, необычные туристические маршруты, ознакомить со всемирно известными памятниками культуры.

Просьба прийти на велотур в удобной одежде и обуви.

Во время езды на велосипеде мы постоянно едем без спешки, ожидается 4-5 остановок.

Mы будем использовать аудиогид аппарат.

Учитывайте, что все достопримечательности мы смотрим снаружи.

Экскурсия начинается и заканчивается: Площадь Деaк тер.

• Гид ожидает с табличкой:

Bp.

Gid.

Это включено в программу: услуги гида, велосипед, аудиогид.

Бесплатно: дети до 12-ти лет.

Опоздание на более, чем 10 минут идёт в счёт времени экскурсии. Время ожидания в случае опоздания не более 30 минут.

Дополнительно оплачивается каждый начатый час сверх времени экскурсии в размере 30€/час.

По пути мы увидим базилику и парламент, а также остров Маргитсигет. Здесь вы сможете отдохнуть и насладиться свежим воздухом. Остров Маргитсигет — любимое место жителей Будапешта Здесь есть пешеходные дорожки, розарий, парк и беговая дорожка у реки. Между Будой и Пештом вдоль Дуная расположен остров Маргит, который часто посещают как местные жители, так и туристы. Здесь вы найдёте множество пешеходных дорожек, розарий, парк дикой природы и уникальную беговую дорожку у реки. В центре острова расположена крупнейшая в стране водонапорная башня, со смотровой площадки которой открывается великолепный вид на Будапешт. Также стоит посетить романтический японский сад, который станет настоящим оазисом в сверкающей столице. Организационные детали:Во время экскурсии я помогу вам сориентироваться в городе, научу вас попадать в интересные места, расскажу, как пользоваться городским транспортом, куда ещё сходить, поделюсь своим опытом и помогу спланировать дальнейшую программу. С удовольствием стану для вас не просто гидом-экскурсоводом, но и лучшим помощником-проводником по Венгрии. Экскурсии начинаются и заканчиваются в удобных местах, откуда вы сможете самостоятельно продолжить прогулку, посетить музеи, рестораны, купальни и магазины. Для перемещения из Пешта в Буду и обратно вы можете воспользоваться общественным транспортом. Рекомендую покупать 24-часовые билеты на весь день или другие многодневные билеты, которые дадут вам свободу и комфорт в изучении города. Важная информация: