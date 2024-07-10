Велопрогулка приглашает вас в удивительное место, куда редко заглядывают туристы, но которое очень любят жители Будапешта — остров Маргит. Из-за того, что туда сложно добраться на автомобиле, мы обычно не включаем его в наши экскурсии. Теперь же вы сможете насладиться красотой этого места во время велосипедной прогулки. Вы получите полное представление о венгерской столице и отлично проведёте время.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Самая красивая часть БудапештаПо пути мы увидим базилику и парламент, а также остров Маргитсигет. Здесь вы сможете отдохнуть и насладиться свежим воздухом. Остров Маргитсигет — любимое место жителей Будапешта Здесь есть пешеходные дорожки, розарий, парк и беговая дорожка у реки. Между Будой и Пештом вдоль Дуная расположен остров Маргит, который часто посещают как местные жители, так и туристы. Здесь вы найдёте множество пешеходных дорожек, розарий, парк дикой природы и уникальную беговую дорожку у реки. В центре острова расположена крупнейшая в стране водонапорная башня, со смотровой площадки которой открывается великолепный вид на Будапешт. Также стоит посетить романтический японский сад, который станет настоящим оазисом в сверкающей столице. Организационные детали:Во время экскурсии я помогу вам сориентироваться в городе, научу вас попадать в интересные места, расскажу, как пользоваться городским транспортом, куда ещё сходить, поделюсь своим опытом и помогу спланировать дальнейшую программу. С удовольствием стану для вас не просто гидом-экскурсоводом, но и лучшим помощником-проводником по Венгрии. Экскурсии начинаются и заканчиваются в удобных местах, откуда вы сможете самостоятельно продолжить прогулку, посетить музеи, рестораны, купальни и магазины. Для перемещения из Пешта в Буду и обратно вы можете воспользоваться общественным транспортом. Рекомендую покупать 24-часовые билеты на весь день или другие многодневные билеты, которые дадут вам свободу и комфорт в изучении города. Важная информация:
- Буду рад открыть вам уникальные места, необычные туристические маршруты, ознакомить со всемирно известными памятниками культуры.
- Просьба прийти на велотур в удобной одежде и обуви.
- Во время езды на велосипеде мы постоянно едем без спешки, ожидается 4-5 остановок.
- Mы будем использовать аудиогид аппарат.
- Учитывайте, что все достопримечательности мы смотрим снаружи.
- Экскурсия начинается и заканчивается: Площадь Деaк тер.
• Гид ожидает с табличкой:
- Bp.
- Gid.
- Это включено в программу: услуги гида, велосипед, аудиогид.
- Бесплатно: дети до 12-ти лет.
- Опоздание на более, чем 10 минут идёт в счёт времени экскурсии. Время ожидания в случае опоздания не более 30 минут.
- Дополнительно оплачивается каждый начатый час сверх времени экскурсии в размере 30€/час.
Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Дeaк / Deák tér
- Базилика
- Парламент
- Мост Маргит
- Остров Маргит
- Площадь Баттяни
- Мост Эржебет
Что включено
- Услуги гида
- Велосипед
- Аудиогид
Место начала и завершения?
Deák tér, перед церковью Деaк тер
Когда и сколько длится?
Когда: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Просьба прийти на велотур в удобной одежде и обуви
- Во время езды на велосипеде мы постоянно едем без спешки, ожидается 4-5 остановок
- Mы будем использовать аудиогид аппарат
- Учитывайте, что все достопримечательности мы смотрим снаружи
- Экскурсия начинается и заканчивается: Площадь Деaк тер
- Гид ожидает с табличкой: BpGid
- Это включено в программу: услуги гида, велосипед, аудиогид
- Бесплатно: дети до 12-ти лет
- Опоздание на более, чем 10 минут идёт в счёт времени экскурсии. Время ожидания в случае опоздания не более 30 минут
- Дополнительно оплачивается каждый начатый час сверх времени экскурсии в размере 30€/час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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