Экскурсия «Промчавшись по проспекту Андрашши» предлагает вам познакомиться с самыми интересными местами Будапешта.
Мы промчимся по самому колоритному проспекту города, а затем посетим Площадь Героев с монументом Тысячелетия, Музеем изобразительных искусств
Мы промчимся по самому колоритному проспекту города, а затем посетим Площадь Героев с монументом Тысячелетия, Музеем изобразительных искусств
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Экскурсии рассчитаны для тех, кто хотел бы очень близко познакомиться с городом. Организую велосипедные экскурсии по самым красивым частям Будапешта. История и архитектура города на велоэкскурсии. Познакомимся с историческими событиями и достопримечательностями города. И всё это на велосипеде. Маршрут:
- площадь Деак (Deák tér);
- проспект Андраши;
- оперный театр;
- Октогон;
- музей террора;
- площадь Героев;
- музей изобразительных искусств;
- замок Вайдахуняд;
- памятник Анонимусу;
- городской парк (Варошлигет);
- цирк;
- зоопарк;
- купальня Сечени;
- базилика Святого Иштвана;
• площадь Деак (Deák tér). Организационные детали:
- Уважаемые гости Будапешта! По экскурсии я научу вас ориентироваться в городе, как попасть в интересные места, объясню, как пользоваться городским транспортом, куда ещё сходить, поделюсь, где проводить время, я даю помощь в планировании дальнейшей программы. Экскурсии начинаются и заканчиваются в местах, которые легко найти, и где можно продолжить самостоятельную прогулку, посещение музеев, ресторанов, купален и магазинов.
- С удовольствием стану вам не просто гидом-экскурсоводом, но и лучшим помощником-проводником по Будапешту. Приходите на экскурсию в первый день приезда в город — и вы получите максимум впечатлений от поездки и сэкономите время на поиск интересных и знаковых мест в городе.
Я рекомендую покупать 24-часовые билеты на весь день или другой вариант многодневного проездного абонемента на общественный транспорт. Это даёт вам свободу, чтобы с комфортом исследовать город. Важная информация:.
Я рекомендую покупать 24-часовые билеты на весь день или другой вариант многодневного проездного абонемента на общественный транспорт. Это даёт вам свободу, чтобы с комфортом исследовать город. Важная информация:.
• Я рекомендую покупать 24-часовые билеты на весь день или другой вариант многодневного проездного абонемента на общественный транспорт. Это даёт вам свободу, чтобы с комфортом исследовать город. Важная информация:
- Просьба прийти на велотур в удобной одежде и обуви.
- Во время езды на велосипеде мы постоянно едем без спешки, ожидается 4-5 остановок.
- Mы будем использовать аудиогид аппарат.
- Учитывайте, что все достопримечательности мы смотрим снаружи.
- Экскурсия начинается и заканчивается: Площадь Deák tér / Деaк тер.
• Гид ожидает с табличкой:
- Bp.
- Gid.
- Это включено в программу: услуги гида, велосипедами, аудиогид.
- Бесплатно: дети до 12-ти лет.
- Дополнительно оплачивается каждый начатый час сверх времени экскурсии в размере 30€/час.
- Опоздание на более, чем 10 минут идёт в счёт времени экскурсии. Время ожидания в случае опоздания не более 30 минут.
Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Дeaк / Deák tér
- Проспект Андраши
- Оперный театр
- Октогон
- Музей террора
- Площадь Героев
- Музей изобразительных искусств
- Замок Вайдахуняд
- Памятник Анонимусу
- Городской парк / Варошлигет
- Цирк
- Зоопарк
- Купальня Сечени
- Базилика Святого Иштвана
Что включено
- Услуги гида
- Аудиогид
- Велосипед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Deák tér - Перед церковью Деaк тер
Завершение: Deák tér / Деaк тер
Когда и сколько длится?
Когда: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Просьба прийти на велотур в удобной одежде и обуви
- Во время езды на велосипеде мы постоянно едем без спешки, ожидается 4-5 остановок
- Mы будем использовать аудиогид аппарат
- Учитывайте, что все достопримечательности мы смотрим снаружи
- Экскурсия начинается и заканчивается: Площадь Deák tér / Деaк тер
- Гид ожидает с табличкой: BpGid
- Это включено в программу: услуги гида, велосипедами, аудиогид
- Бесплатно: дети до 12-ти лет
- Дополнительно оплачивается каждый начатый час сверх времени экскурсии в размере 30€/час
- Опоздание на более, чем 10 минут идёт в счёт времени экскурсии. Время ожидания в случае опоздания не более 30 минут
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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