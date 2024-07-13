Экскурсии рассчитаны для тех, кто хотел бы очень близко познакомиться с городом. Организую велосипедные экскурсии по самым красивым частям Будапешта. История и архитектура города на велоэкскурсии. Познакомимся с историческими событиями и достопримечательностями города. И всё это на велосипеде. Маршрут:

площадь Деак (Deák tér);

проспект Андраши;

оперный театр;

Октогон;

музей террора;

площадь Героев;

музей изобразительных искусств;

замок Вайдахуняд;

памятник Анонимусу;

городской парк (Варошлигет);

цирк;

зоопарк;

купальня Сечени;

базилика Святого Иштвана;

• площадь Деак (Deák tér). Организационные детали:

Уважаемые гости Будапешта! По экскурсии я научу вас ориентироваться в городе, как попасть в интересные места, объясню, как пользоваться городским транспортом, куда ещё сходить, поделюсь, где проводить время, я даю помощь в планировании дальнейшей программы. Экскурсии начинаются и заканчиваются в местах, которые легко найти, и где можно продолжить самостоятельную прогулку, посещение музеев, ресторанов, купален и магазинов.

С удовольствием стану вам не просто гидом-экскурсоводом, но и лучшим помощником-проводником по Будапешту. Приходите на экскурсию в первый день приезда в город — и вы получите максимум впечатлений от поездки и сэкономите время на поиск интересных и знаковых мест в городе.

Я рекомендую покупать 24-часовые билеты на весь день или другой вариант многодневного проездного абонемента на общественный транспорт. Это даёт вам свободу, чтобы с комфортом исследовать город. Важная информация:.

Я рекомендую покупать 24-часовые билеты на весь день или другой вариант многодневного проездного абонемента на общественный транспорт. Это даёт вам свободу, чтобы с комфортом исследовать город. Важная информация:.

• Я рекомендую покупать 24-часовые билеты на весь день или другой вариант многодневного проездного абонемента на общественный транспорт. Это даёт вам свободу, чтобы с комфортом исследовать город. Важная информация:

Просьба прийти на велотур в удобной одежде и обуви.

Во время езды на велосипеде мы постоянно едем без спешки, ожидается 4-5 остановок.

Mы будем использовать аудиогид аппарат.

Учитывайте, что все достопримечательности мы смотрим снаружи.

Экскурсия начинается и заканчивается: Площадь Deák tér / Деaк тер.

• Гид ожидает с табличкой: