3 отзыва оставили туристы

Путешествие начнется с многоликого барочного Секешфехервара, основанного в 11 веке. На прогулке по его старинным мощеным улочкам вы узнаете о непростой судьбе города, где пять веков короновались венгерские монархи. Рассмотрите ухоженные сады местных жителей и посетите известнейшую современную крепость Европы — замок Бори, внесенный в книгу рекордов Гиннеса как самое большое строение, возведенное одним человеком. Я расскажу об истории 40-летнего строительства памятника и его авторе — скульпторе, посвятившим сооружение жене и детям. А невероятная атмосфера места не оставит сомнений в том, что крепость заслуженно назвали замком вечной любви.
Лавандовая Тихань
Знакомство с курортами Балатона начнем с городка Тихань в национальном парке на одноименном полуострове. Вы увидите своеобразные постройки — домики под тростниковой крышей, построенные из местного вулканического камня. Почувствуете аромат улочек, насквозь пропитанных лавандой, и узнаете, сколько неожиданных применений нашли здесь этому растению. Рассмотрите изделия искусных гончаров и резчиков по дереву, узнаете о первом памятнике венгерской письменности и феномене «тиханьского Эха». И посетите смотровую площадку у бенедиктинского аббатства, откуда открывается неповторимый вид на изумрудно-бирюзовую даль Балатона.
Аристократический Балатонфюред
Следующая остановка — фешенебельная жемчужина Балатона со множеством отелей, загородных домов, построенных еще в начале 19 века, ресторанов, баров, яхт-клубов, развлекательных и спортивных комплексов. Вы прогуляетесь по пирсу, покормите уточек и лебедей, плавающих в изумрудной воде, и оцените неподражаемые виды Балатона. Попробуете минеральную воду из подземного источника и узнаете о ее целебных свойствах, благодаря которым и получил развитие бальнеологический курорт. Надышитесь ароматами роз на аллеях и в парке, а в лучшей кондитерской Балатона отведаете десерты и любимые пирожные местной элиты.
Во время поездки я посоветую прекрасное заведение, где готовят знаменитую венгерскую уху и блюда из рыбы фогаш, водящейся только в Балатоне.
Организационные детали
Продолжительность поездки зависит от вашего настроения и может быть от 7 до 10 часов
Экскурсия проводится на автомобиле Мерседес класса Б или Е
В стоимость не включены входные билеты, питание и другие личные расходы. Билет в замок Бори — €8 за чел.
Курортный сезон озера Балатон длится с середины весны до середины осени — это рекомендуемое время для его посещения. Зимой водоём может замёрзнуть, в этом случае здесь можно покататься на коньках или попробовать силы в других видах зимнего спорта.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1479 туристов
Лицензированный гид высшей категории. Диплом факультета международного туризма Будапештского университета. Живу в Венгрии с 1985 года. Эта страна стала для меня второй родиной. Провожу индивидуальные экскурсии в Будапеште, провинции и читать дальшеуменьшить
Вене.
Вас ждёт качественное обслуживание, интересные рассказы и легенды о венграх, жизни, быте и культуре страны, яркие впечатления от знакомства с разными сторонами многогранного города и провинции. Всегда поощряю путешественников задавать вопросы и комментировать: это делает экскурсию более увлекательной и содержательной. Подстраиваюсь под интересы гостей.
По желанию сделаю для вас отличные фото с лучших ракурсов. Просите, не пожалеете.
Экскурсии проводятся на комфортабельных автомобилях Mercedes B- и E-класса.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Андрей
Татьяне удалось не только информационно содержательно провести экскурсию, но создать настроение позвляющее всё это воспринять. Атмосфера средних веков и этапы жизни государства очень гармонично перекликались с атмосферой видов, архитектурой и реликвиями. Наше общение завершилось в Будапеште уже общением об исторических местах столицы. Мы благодарим нашего гида - Венгрия стала нам понятнее и ближе!
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О
Ольга
Татьяна, еще раз хочу выразить Вам благодарность за прекрасный и познавательный день, проведенный вместе!
Вы очень очаровательная, стильная и интеллигентная леди с очень красивыми глазами и искренней душой!
Прекрасное знание истории Венгрии, любовь к своей профессии и рекомендации для новых путешествий 🙏
Желаем Вам незабываемых путешествий и много благодарных туристов в Будапеште ❤️
+2
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Татьяна
Мы рады, что попали на эту экскурсию. Главное ощущение, что ты встретился с давней знакомой, родственницей, коллегой по работе. Душевная атмосфера, интересные истории, хочется еще и еще. Все вопросы и ситуации решаются быстро. Мы наполнились знаниями об этом чудесном месте и даже больше.
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Sevda
Интересная экскурсия с высокопрофессиональным гидом. Были учтены все наши пожелания. При следующем посещении Будапешта обязательно возьмем и другие туры, подготовленные Татьяной. Спасибо за все!
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Е
Елизавета
Татьяна прекрасный рассказчик и водитель. Очень много узнали про Венгрию в целом, про историю, традиции, людей и быт. Татьяна не ограничилась только тем экскурсионной программой, а рассказала также и про читать дальшеуменьшить
Будапешт и другие города. Замечательный собеседник, внимательный человек, посоветовала много интересных мест, которые можно еще посетить, что попробовать из еды, и где это сделать не за очень дорого!
Спасибо огромное, за прекрасный деть
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Варвара
Экскурсия очень понравилась, хотя такую длинную экскурсию я заказала впервые. Обычно я заказываю экскурсии на 2 часа, чтобы информация в голове не превращалась в кашу. Но Татьяна рассказывала неспешно, не читать дальшеуменьшить
торопясь от нас отделаться, охотно отвечала на все вопросы, и как мне кажется теперь, спустя пару недель после экскурсии, я помню каждую достопримечательность и все, что о ней нужно знать… Только последние величественные здания в Будде остались загадкой, потому что они не входили в план экскурсии, и Татьяна показала нам их, чтобы мы в будущем не обошли их вниманием, и это тоже хорошая стратегия — создать интерес к новым открытиям Венгрии:)
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