3 отзыва оставили туристы

В Тихане вы узнаете о феномене «Эха», реликвии аббатства, домиках из вулканического камня и лавандовом мире курорта. О целебных водах и развлечениях элиты поговорим в Балатонфюреде. А в городе, где пять веков короновались венгерские правители, вы посетите удивительный замок из книги Гиннеса.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Замок вечной любви в городе венгерских королей

Путешествие начнется с многоликого барочного Секешфехервара, основанного в 11 веке. На прогулке по его старинным мощеным улочкам вы узнаете о непростой судьбе города, где пять веков короновались венгерские монархи. Рассмотрите ухоженные сады местных жителей и посетите известнейшую современную крепость Европы — замок Бори, внесенный в книгу рекордов Гиннеса как самое большое строение, возведенное одним человеком. Я расскажу об истории 40-летнего строительства памятника и его авторе — скульпторе, посвятившим сооружение жене и детям. А невероятная атмосфера места не оставит сомнений в том, что крепость заслуженно назвали замком вечной любви.

Лавандовая Тихань

Знакомство с курортами Балатона начнем с городка Тихань в национальном парке на одноименном полуострове. Вы увидите своеобразные постройки — домики под тростниковой крышей, построенные из местного вулканического камня. Почувствуете аромат улочек, насквозь пропитанных лавандой, и узнаете, сколько неожиданных применений нашли здесь этому растению. Рассмотрите изделия искусных гончаров и резчиков по дереву, узнаете о первом памятнике венгерской письменности и феномене «тиханьского Эха». И посетите смотровую площадку у бенедиктинского аббатства, откуда открывается неповторимый вид на изумрудно-бирюзовую даль Балатона.

Аристократический Балатонфюред

Следующая остановка — фешенебельная жемчужина Балатона со множеством отелей, загородных домов, построенных еще в начале 19 века, ресторанов, баров, яхт-клубов, развлекательных и спортивных комплексов. Вы прогуляетесь по пирсу, покормите уточек и лебедей, плавающих в изумрудной воде, и оцените неподражаемые виды Балатона. Попробуете минеральную воду из подземного источника и узнаете о ее целебных свойствах, благодаря которым и получил развитие бальнеологический курорт. Надышитесь ароматами роз на аллеях и в парке, а в лучшей кондитерской Балатона отведаете десерты и любимые пирожные местной элиты.

Во время поездки я посоветую прекрасное заведение, где готовят знаменитую венгерскую уху и блюда из рыбы фогаш, водящейся только в Балатоне.

Организационные детали

Продолжительность поездки зависит от вашего настроения и может быть от 7 до 10 часов

Экскурсия проводится на автомобиле Мерседес класса Б или Е

В стоимость не включены входные билеты, питание и другие личные расходы. Билет в замок Бори — €8 за чел.

Курортный сезон озера Балатон длится с середины весны до середины осени — это рекомендуемое время для его посещения. Зимой водоём может замёрзнуть, в этом случае здесь можно покататься на коньках или попробовать силы в других видах зимнего спорта.