3 отзыва оставили туристы

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Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре

Познакомиться с самыми яркими курортами «венгерского моря» и посетить город королей

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у вашего отеля
  • Заказать экскурсию

312 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Татьяна
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
Татьяна – Гид в Будапеште
В Тихане вы узнаете о феномене «Эха», реликвии аббатства, домиках из вулканического камня и лавандовом мире курорта.

О целебных водах и развлечениях элиты поговорим в Балатонфюреде.

А в городе, где пять веков короновались венгерские правители, вы посетите удивительный замок 🏰 из книги Гиннеса.
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре

Что вас ожидает

Замок вечной любви в городе венгерских королей
Путешествие начнется с многоликого барочного Секешфехервара, основанного в 11 веке. На прогулке по его старинным мощеным улочкам вы узнаете о непростой судьбе города, где пять веков короновались венгерские монархи. Рассмотрите ухоженные сады местных жителей и посетите известнейшую современную крепость Европы — замок Бори, внесенный в книгу рекордов Гиннеса как самое большое строение, возведенное одним человеком. Я расскажу об истории 40-летнего строительства памятника и его авторе — скульпторе, посвятившим сооружение жене и детям. А невероятная атмосфера места не оставит сомнений в том, что крепость заслуженно назвали замком вечной любви.

Лавандовая Тихань
Знакомство с курортами Балатона начнем с городка Тихань в национальном парке на одноименном полуострове. Вы увидите своеобразные постройки — домики под тростниковой крышей, построенные из местного вулканического камня. Почувствуете аромат улочек, насквозь пропитанных лавандой, и узнаете, сколько неожиданных применений нашли здесь этому растению. Рассмотрите изделия искусных гончаров и резчиков по дереву, узнаете о первом памятнике венгерской письменности и феномене «тиханьского Эха». И посетите смотровую площадку у бенедиктинского аббатства, откуда открывается неповторимый вид на изумрудно-бирюзовую даль Балатона.

Аристократический Балатонфюред
Следующая остановка — фешенебельная жемчужина Балатона со множеством отелей, загородных домов, построенных еще в начале 19 века, ресторанов, баров, яхт-клубов, развлекательных и спортивных комплексов. Вы прогуляетесь по пирсу, покормите уточек и лебедей, плавающих в изумрудной воде, и оцените неподражаемые виды Балатона. Попробуете минеральную воду из подземного источника и узнаете о ее целебных свойствах, благодаря которым и получил развитие бальнеологический курорт. Надышитесь ароматами роз на аллеях и в парке, а в лучшей кондитерской Балатона отведаете десерты и любимые пирожные местной элиты.

🍲 Во время поездки я посоветую прекрасное заведение, где готовят знаменитую венгерскую уху и блюда из рыбы фогаш, водящейся только в Балатоне. Летом можно включить в программу посещение одного из уютнейших частных пляжей Балатона или прогулку на кораблике.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу или мой коллега, профессиональный гид
  • Продолжительность поездки зависит от вашего настроения и может быть от 7 до 10 часов
  • Экскурсия проводится на автомобиле Мерседес класса Б или Е
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (стоимость и условия по запросу)

Дополнительные расходы

  • В стоимость не включены входные билеты, питание и другие личные расходы. Билет в замок Бори — 5 евро/человека
  • Маршрут и содержание экскурсии можно изменить. По желанию можно провести весь день на одном из популярных курортов северного Балатона, в комплексе с пляжами, характерными для балатонского побережья, детскими площадками, ресторанами и т.д. Входные билеты на территорию курорта 10 евро с человека, но могут быть выше в зависимости от сезона.
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Являюсь лицензированным гидом высшей категории. Окончила факультет международного туризма в университете Будапешта. Больше 35 лет живу в Венгрии. Эта страна стала для меня второй Родиной. Провожу индивидуальные экскурсии в Будапеште, в провинции и в Вене. Вас ждет качественное обслуживание, интереснейшие рассказы и легенды о венграх, и яркие впечатления от знакомства с самыми разными сторонами многогранного города и провинции. Экскурсии иногда проводит мой муж Габор, профессиональный экскурсовод с безупречным знанием русского языка. Вы будете довольны. Экскурсии проводятся на комфортабельных автомобилях Мерседес класс Б и класс Е.
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3 отзыва оставили туристы

8 января 2020
Друзья, нам с мужем посчастливилось познакомиться не только с самой Татьяной, безупречным профессионалом своего дела и интересным человеком, но и с ее супругом Габором, интеллигентный и очень интересным сопровождающим нас в этой поездке. Габор покорил наши сердца нестандартным подходом, показал нам "немаршрутные" места и объяснил многие загадки Венгрии, которая заняла место в наших сердцах, с удовольствием вернёмся 😉
10 ноября 2019
Очень рады знакомству с Татьяной. Великолепное знание истории Венгрии и Будапешта (и не только их). Татьяна показала нам замечательные места на Балатоне и Будапеште. Огромный кругозор, эрудиция и знания Татьяны превратили наше путешествие в увлекательный и познавательный тур. Время в пути пролетело незаметно. Большое спасибо! Надеемся - до новых встреч!
15 июня 2019
Эту экскурсию брали вместе с ещё двумя - по Будапешту и излучины Дуная, все у Татьяны, но проводил их её супруг - Габор. Маршрут интересный: это и виды самой Венгрии, и потрясающий замок любви, и улочки городков Балатона, и конечно само озеро - очень красивые места! Габор несомненно хороший рассказчик, русский язык очень хорошо знает (и учился, и жил какое-то время в СССР), но, как писала в других отзывах по экскурсиям, мне хотелось бы чуть больше всей истории Венгрии. Но в целом, нам всем очень все понравилось! Обязательно стоит ехать и смотреть, и слушать гида! Рекомендуем!

Татьяна проводит ещё 5 экскурсий

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