13 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Холмистая и прекрасная Буда

Буда — старинный и очень живописный район города. Вы погуляете по территории Королевского дворца, увидите величественный фонтан ⛲ «Охота короля Матьяша» и заглянете во все уголки Будайской крепости. А поднявшись на гору Геллерт, насладитесь прекрасными видами и рассмотрите древнюю Цитадель и монумент Свободы.

Пешт: история 📖 на каждом шагу

Переехав по Цепному мосту в Пешт, вы оцените площадь Героев, погуляете по парку Миллениум и поздороваетесь с Анонимусом. Далее по парадному проспекту Андраши доедете до базилики Святого Иштвана, посмотрите на памятник Советским солдатам на площади Свободы и узнаете, куда торопится Рейган. А еще рассмотрите величественный Парламент, дворец Грэшем и Академию наук и зажжете свечу у памятника в виде башмачков, посвященному жертвам Холокоста.

Организационные детали