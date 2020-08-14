13 отзывов оставили туристы

Холмистая и прекрасная Буда Буда — старинный и очень живописный район города. Вы погуляете по территории Королевского дворца, увидите величественный фонтан ⛲ «Охота короля Матьяша» и заглянете во все уголки Будайской крепости. А поднявшись на гору Геллерт, насладитесь прекрасными видами и рассмотрите древнюю Цитадель и монумент Свободы.
Пешт: история 📖 на каждом шагу Переехав по Цепному мосту в Пешт, вы оцените площадь Героев, погуляете по парку Миллениум и поздороваетесь с Анонимусом. Далее по парадному проспекту Андраши доедете до базилики Святого Иштвана, посмотрите на памятник Советским солдатам на площади Свободы и узнаете, куда торопится Рейган. А еще рассмотрите величественный Парламент, дворец Грэшем и Академию наук и зажжете свечу у памятника в виде башмачков, посвященному жертвам Холокоста.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Honda CRV 2018 года выпуска
По желанию я могу помочь вам забронировать билеты 🎫 в музеи 🖼, на экскурсию ⛳ в Парламент или на речную прогулку
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Елена. За 30 лет жизни в прекрасном Будапеште у меня скопилось множество интересных историй, которыми город щедро поделился со мной. Я не профессиональный гид, но выполнение домашних заданий по истории с детьми и близкое знакомство с местными помогли мне узнать, понять и принять все традиции и привычки венгров. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!
Нам повезло с выбором экскурсии и гида. Елена знающий, увлечённый, любящий свой город человек, профессионал своего дела. В ее компании нам было легко, свободно и очень интересно. Нас не покидало ощущение, что мы приехали в гости к давней подруге. Елена очень спокойна, внимательна, заботлива, чутко реагировала на все наши пожелания. Огромное спасибо!
Наталия
6 августа 2020
Елена замечательный экскурсовод и приятный человек, мы провели незабываемое время в Будапеште. С удовольствием могу порекомендовать эту экскурсию и экскурсовода.
анжелла
28 марта 2020
Спасибо Елене за интересный и запоминающийся день в Будапеште! Елена прекрасный рассказчик, любящий свой город и знающий его историю и традиции! Удачи Елене и новых туристов!
Татьяна
20 марта 2020
Были на экскурсии с Еленой 13 марта. От экскурсии и от гида (Елены) в восторге. Она не сыпала историческими фактами, а просто и доступно рассказывала обо всем. Нам очень скоро показалось, что мы знаем Елену давно и 7 часов путешествия по городу пролетели не заметно. Мы перемещались по городу где то на машине, но по большей части пешком. Она ответила на все наши вопросы, посоветовала , что еще посмотреть в Венгрии, что лучше привезти из Венгрии, где приобрести и т. п. и т. д. Вся экскурсия прошла на одном дыхании.. расставаться не хотелось. Вместе с Еленой мы увидели Будапешт на 100 %, побывали даже в тех местах, которые при групповой экскурсии не посещают.
Мария
16 марта 2020
Самая выигрышная экскурсия из предложенных на Трипстер! Полностью соответствует своей стоимости. Мы успели посмотреть все что хотели! Считаю, что именно то, что Елена не является профессиональным гидом, является ее изюминкой. Ни замыленных фраз, ни нудного исторического экскурса, все проходит на одном дыхании, как рассказ о жизни. Стоит отметить и идеально ухоженный автомобиль и предложенную воду и внимание к нашим пожеланиям. Так что очень рекомендуем! Мы довольны! Желаем Елене много хороших клиентом, которые оценят ее труд
Оксана
14 марта 2020
В Будапеште мы были первый раз. Хотим ещё раз поблагодарить Елену за проведённую экскурсию! Впечатления самые приятные и от экскурсии, и от экскурсовода и, конечно, от прекрасного Будапешта! Нам повезло с погодой, было солнечно и тепло, благодаря помощи Елены, мы сделали отличные фотографии с самых удачных ракурсов. За этот день нам удалось посетить и посмотреть не только все самые знаковые места и достопримечательности города, но и побывать в не туристических местах и узнать много интересного про местные традиции и истории, действительно "вдоль и поперёк"). Автомобиль чистый, комфортный, все предусмотрено для многочасовой экскурсии. Елена учла все наши пожелания, с готовностью помогла нам сориентироваться по всем возникшим у нас вопросам. А в качестве комплимента угостила нас вкусным печеньем, как раз к кофе!)) Спасибо, Елена, общение было лёгким и приятным, как с давней знакомой!
Эльвира
13 марта 2020
Доброго времени суток, коллеги путешественники. Экскурсия очень понравилось, благодаря тому, что Елена не профессиональный гид, не сыпались какие то исторические факты и цифры, а все было в формате общения старых друзей гуляющих по городу. Эта экскурсия лучшая, что можно за один день посмотреть весь город, даже несмотря на автомобиль, мы прошли очень много пешком( что для нас хорошо). Мы очень рекомендуем Елену, с ней вы прочувствуете Будапешт на 100%. P. S. Отдельное спасибо Елене, за заботу и внимание к нашим потребностям, попить, покушать, согреться, отдохнуть.
Сергей
10 марта 2020
Были на экскурсии с Еленой в марте 2020 года. Она совсем недавно начала проводить экскурсии по Будапешту и поэтому заметно некоторое волнение, но это мешает, а наоборот придает какое-то особое настроение. Экскурсия вместо 6 часов длилась 7, потому что Елена по нашей просьбе завезла нас в часовую мастерскую, т. к. у меня забарахлили часы и качественно объяснить что-либо по венгерски я бы там не смог. Перекусить заскочили в неожиданное (аутентичное) место, куда на 99% не зашли бы самостоятельно и в котором поели очень вкусный венгерский гуляш. Совершенно не пожалели о том, что выбрали экскурсию с Еленой. Советуем всем. Спасибо, Елена.
Ирина
10 марта 2020
Прекрасная экскурсия, очень понравилось!
Анна
4 марта 2020
Идеальная экскурсия для тех, кто в Будапеште впервые. Передвижение до главных достопримечательностей на автомобиле в сочетании с пешеходной прогулкой делает экскурсию легкой и познавательной. Прекрасные виды, интересный рассказ Елены и дегустация национальной кухни оставляют приятное впечатление. Елена подскажет где побывать, что попробовать, что посмотреть, как лучше добраться. Чувствуешь себя как дома.
Виктор
1 марта 2020
Отличный гид, большое спасибо Елене, экскурсия на высшем уровне. Благодаря Елене мы влюбились в Будапешт! Организация на высшем уровне, нас забрали из отеля ровно по времени, в автомобиле бутылки с водой, салфетки и доброжелательность гида. Сочетание перемещений на автомобиле с пешей экскурсией максимально комфортно, гид учел все наши пожелания, и показал себя как невероятным профессионалом так и очень приятным собеседником, еще раз спасибо за незабываемый день!
Александр
26 февраля 2020
Экскурсия с Еленой нам очень понравилась. Шесть часов пролетели незаметно, все было очень интересно. Благодаря нашему гиду, мы не только узнали историю Будапешта, но и почувствовали себя его жителями в разные исторические эпохи. Елена ответила на все наши вопросы. Очень грамотный и тактичный человек. Огромное ей спасибо. Если собираетесь в Будапешт - рекомендую.
Катя
23 февраля 2020
Экскурсия с Еленой произвела на меня неизгладимое впечатление. Гид показала Будапешт во всех красках. Помимо знаковых мест города, Елена рассказала много редкой информации и показала несколько не туристических очень атмосферных мест. Знания Елены и эрудиция очень высоки, она многое рассказала об истории города и менталитете горожан. Мы получили огромное удовольствие и если бы хотели бы взять ещё экскурсию, обратились бы именно к Елене. Спасибо)