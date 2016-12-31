1 отзыв оставили туристы

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Подземка, троллейбус, трамвай

Захватывающая и непредсказуемая история общественного транспорта Будапешта от автора «Афиши»

5
1 отзыв
Anna
Anna – Гид из Будапешта
Будапешт — город 🏙️ первой на континенте (и второй в мире) линии метро 🚇, город романтических трамваев и легендарных «Икарусов»-троллейбусов.

Изучать его транспортную систему не менее увлекательно, чем знаменитые храмы и клубы.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €225 за экскурсию

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Подземка, троллейбус, трамвай
Подземка, троллейбус, трамвай

Когда в мае 1896 года император Франц Иосиф открывал первую линию подземного электрического трамвая, радости будапештцев не было предела. И то сказать: в Вене метро 🚇 нет, в Париже — нет. Нет нигде, кроме далекого и туманного Лондона. А в Будапеште — есть! Первое на континенте. Старинное метро сохранилось таким, каким было в самом начале — вплоть до деревянных дверей и медных шпингалетов. А те, самые первые вагончики, сохраняются в музее на одной из центральных станций.

Всего же здесь четыре ветки метро: желтая — старинная, красная — стандартно-европейская, синяя — с приветом из социализма в виде синих мытищинских вагонов, и с недавнего времени — новая, зеленая, технологичная, с хитрыми фокусами света и пространства.

Своя история 📖 есть здесь и у автобусов (все помнят венгерские «Икарусы»?), и у троллейбусов (хотите узнать, почему все маршруты — только 70-е?).

Но главный герой Будапешта и его мифологический персонаж — конечно, трамвай. В рождественские вечера по набережной курсирует сияющий трамвай, сплошь оплетенный гирляндами огней. Летом на маршрут выходят антикварные трамваи — 1930-х годов, и иногда — патриарх городского транспорта города, трамвай 1912 года.

Что вас ожидает

Встречаемся там, где пересекаются три ветки метро и самые важные для туристов линии трамвая и автобуса, то есть на площади Ференца Деака.

Далее — на будапештском метро доезжаем до площади Октогон, где по бульвару ходят самые длинные в мире трамваи. Трамвай довезет нас до самой новой, 4-й линии метро, открытой в 2014 году. Две остановки — и мы на набережной, там, где ходят старые трамваи.

По набережной на трамвае отправимся к зданию Парламента, а уже оттуда — к финальной точке маршрута на троллейбусе. Для самостоятельного изучения — великолепный Музей 🖼 транспорта (для мальчиков любого возраста).

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто интересуется техникой вообще и историей городского транспорта в частности, активистам «Городских проектов» и всем тем, кого застал в Будапеште дождь. Поехали кататься!

Организационные детали

Проезд оплачивается дополнительно: книжечка из 10 разовых билетов стоит 3, 000 HUF (9, 7 евро), проездной на 24 часа — 1, 650 HUF (5, 6 евро).

Подземка, троллейбус, трамвай
Подземка, троллейбус, трамвай
Подземка, троллейбус, трамвай
Подземка, троллейбус, трамвай
Подземка, троллейбус, трамвай
Подземка, троллейбус, трамвай

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anna
Anna
В 2013 году в издательстве «Афиша» вышел мой путеводитель по Будапешту. Книга получилась немаленькая, очень многое осталось за кадром — Будапешт сам как большая книга, читать его можно бесконечно... А в 2016 г. издательство НЛО выпустило вторую — «Триумф красной герани». Тут уже речь идет не о том, что где находится, а о том, что оно значит — для истории Венгрии, для ее культуры, для нас... Будапешт прочитывать — улицу за улицей, площади, скверы, монументы и дворики — особенно интересно. Загадочный венгерский язык делает страну малоизвестной окружающему миру... Между тем здесь своя, очень интересная и поучительная история, своя великолепная (неожиданно великолепная!) архитектура, свой стиль жизни: неторопливый, доброжелательный, именно такой, какой нужен во время отпуска. Но, кажется, Будапешт всегда именно так и живет.
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1 отзыв оставили туристы

31 декабря 2016
Увлекательнейшая экскурсия об истории и сегодняшнем дне Будапешта в исполнении влюблённой в своё дело, очаровательной Анны Чайковской - незабываемое событие в нашей поездке. Побывали в таких местечках, в какие просто так и не попадёшь. Узнали столько нового из истории народа и города, что теперь по возвращении только и читаем про венгров и Венгрию... Хотя в сои Пятьдесят, да и с хорошим образованием полагал, что чего-то нового сейчас уж точно не узнаю. Спасибо, Анна! Для нас теперь Будапешт - лучшая столица в Европе!

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