1 отзыв оставили туристы

Начинаем с площади Ференца Деака, пересаживаемся
5 причин купить эту экскурсию
- 🚇 История первой континентальной линии метро
- 🚋 Прогулка на старинных трамваях
- 🚌 Легендарные «Икарусы» - троллейбусы
- 🏛️ Посещение Музея транспорта
- 🌟 Увлекательные маршруты по городу
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Площадь Ференца Деака
- Площадь Октогон
- Здание Парламента
- Музей транспорта
Описание экскурсии
Когда в мае 1896 года император Франц Иосиф открывал первую линию подземного электрического трамвая, радости будапештцев не было предела. И то сказать: в Вене метро нет, в Париже — нет. Нет нигде, кроме далекого и туманного Лондона. А в Будапеште — есть! Первое на континенте. Старинное метро сохранилось таким, каким было в самом начале — вплоть до деревянных дверей и медных шпингалетов. А те, самые первые вагончики, сохраняются в музее на одной из центральных станций.
Всего же здесь четыре ветки метро: желтая — старинная, красная — стандартно-европейская, синяя — с приветом из социализма в виде синих мытищинских вагонов, и с недавнего времени — новая, зеленая, технологичная, с хитрыми фокусами света и пространства.
Своя история есть здесь и у автобусов (все помнят венгерские «Икарусы»?), и у троллейбусов (хотите узнать, почему все маршруты — только 70-е?).
Но главный герой Будапешта и его мифологический персонаж — конечно, трамвай. В рождественские вечера по набережной курсирует сияющий трамвай, сплошь оплетенный гирляндами огней. Летом на маршрут выходят антикварные трамваи — 1930-х годов, и иногда — патриарх городского транспорта города, трамвай 1912 года.
Что вас ожидает
Встречаемся там, где пересекаются три ветки метро и самые важные для туристов линии трамвая и автобуса, то есть на площади Ференца Деака.
Далее — на будапештском метро доезжаем до площади Октогон, где по бульвару ходят самые длинные в мире трамваи. Трамвай довезет нас до самой новой, 4-й линии метро, открытой в 2014 году. Две остановки — и мы на набережной, там, где ходят старые трамваи.
По набережной на трамвае отправимся к зданию Парламента, а уже оттуда — к финальной точке маршрута на троллейбусе. Для самостоятельного изучения — великолепный Музей транспорта (для мальчиков любого возраста).
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто интересуется техникой вообще и историей городского транспорта в частности, активистам «Городских проектов» и всем тем, кого застал в Будапеште дождь. Поехали кататься!
Организационные детали
Проезд оплачивается дополнительно: книжечка из 10 разовых билетов стоит 3,000 HUF (9,7 евро), проездной на 24 часа — 1,650 HUF (5,6 евро).