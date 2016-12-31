1 отзыв оставили туристы

Лучше всего отправляться на экскурсию в летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Будапеште тёплая и приятная, что делает поездки на трамваях и прогулки по городу комфортными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди, что может слегка усложнить путешествие. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но холодная погода и ранние сумерки могут повлиять на впечатления.

Будапешт - город первой на континенте линии метро, романтических трамваев и легендарных «Икарусов» -троллейбусов. Изучение транспортной системы не менее увлекательно, чем знаменитые храмы и клубы.Начинаем с площади Ференца Деака, пересаживаемся

на метро, трамваи и троллейбусы, чтобы увидеть самые интересные места. В финале - Музей транспорта. Экскурсия подходит для любителей техники и истории, а также для тех, кого застал дождь. Проезд оплачивается дополнительно

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Когда в мае 1896 года император Франц Иосиф открывал первую линию подземного электрического трамвая, радости будапештцев не было предела. И то сказать: в Вене метро нет, в Париже — нет. Нет нигде, кроме далекого и туманного Лондона. А в Будапеште — есть! Первое на континенте. Старинное метро сохранилось таким, каким было в самом начале — вплоть до деревянных дверей и медных шпингалетов. А те, самые первые вагончики, сохраняются в музее на одной из центральных станций.

Всего же здесь четыре ветки метро: желтая — старинная, красная — стандартно-европейская, синяя — с приветом из социализма в виде синих мытищинских вагонов, и с недавнего времени — новая, зеленая, технологичная, с хитрыми фокусами света и пространства.

Своя история есть здесь и у автобусов (все помнят венгерские «Икарусы»?), и у троллейбусов (хотите узнать, почему все маршруты — только 70-е?).

Но главный герой Будапешта и его мифологический персонаж — конечно, трамвай. В рождественские вечера по набережной курсирует сияющий трамвай, сплошь оплетенный гирляндами огней. Летом на маршрут выходят антикварные трамваи — 1930-х годов, и иногда — патриарх городского транспорта города, трамвай 1912 года.

Что вас ожидает

Встречаемся там, где пересекаются три ветки метро и самые важные для туристов линии трамвая и автобуса, то есть на площади Ференца Деака.

Далее — на будапештском метро доезжаем до площади Октогон, где по бульвару ходят самые длинные в мире трамваи. Трамвай довезет нас до самой новой, 4-й линии метро, открытой в 2014 году. Две остановки — и мы на набережной, там, где ходят старые трамваи.

По набережной на трамвае отправимся к зданию Парламента, а уже оттуда — к финальной точке маршрута на троллейбусе. Для самостоятельного изучения — великолепный Музей транспорта (для мальчиков любого возраста).

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто интересуется техникой вообще и историей городского транспорта в частности, активистам «Городских проектов» и всем тем, кого застал в Будапеште дождь. Поехали кататься!

Организационные детали

Проезд оплачивается дополнительно: книжечка из 10 разовых билетов стоит 3,000 HUF (9,7 евро), проездной на 24 часа — 1,650 HUF (5,6 евро).