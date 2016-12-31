1 отзыв оставили туристы

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Подземка, троллейбус, трамвай

Погрузитесь в историю Будапешта через его транспортную систему: от старинного метро до легендарных трамваев и троллейбусов. Увлекательное путешествие для всех
Будапешт - город первой на континенте линии метро, романтических трамваев и легендарных «Икарусов» -троллейбусов. Изучение транспортной системы не менее увлекательно, чем знаменитые храмы и клубы.

Начинаем с площади Ференца Деака, пересаживаемся
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на метро, трамваи и троллейбусы, чтобы увидеть самые интересные места. В финале - Музей транспорта. Экскурсия подходит для любителей техники и истории, а также для тех, кого застал дождь. Проезд оплачивается дополнительно

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚇 История первой континентальной линии метро
  • 🚋 Прогулка на старинных трамваях
  • 🚌 Легендарные «Икарусы» - троллейбусы
  • 🏛️ Посещение Музея транспорта
  • 🌟 Увлекательные маршруты по городу

Лучшее время для посещения

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Лучше всего отправляться на экскурсию в летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Будапеште тёплая и приятная, что делает поездки на трамваях и прогулки по городу комфортными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди, что может слегка усложнить путешествие. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но холодная погода и ранние сумерки могут повлиять на впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Подземка, троллейбус, трамвай
Подземка, троллейбус, трамвай
Подземка, троллейбус, трамвай

Что можно увидеть

  • Площадь Ференца Деака
  • Площадь Октогон
  • Здание Парламента
  • Музей транспорта

Описание экскурсии

Когда в мае 1896 года император Франц Иосиф открывал первую линию подземного электрического трамвая, радости будапештцев не было предела. И то сказать: в Вене метро нет, в Париже — нет. Нет нигде, кроме далекого и туманного Лондона. А в Будапеште — есть! Первое на континенте. Старинное метро сохранилось таким, каким было в самом начале — вплоть до деревянных дверей и медных шпингалетов. А те, самые первые вагончики, сохраняются в музее на одной из центральных станций.

Всего же здесь четыре ветки метро: желтая — старинная, красная — стандартно-европейская, синяя — с приветом из социализма в виде синих мытищинских вагонов, и с недавнего времени — новая, зеленая, технологичная, с хитрыми фокусами света и пространства.

Своя история есть здесь и у автобусов (все помнят венгерские «Икарусы»?), и у троллейбусов (хотите узнать, почему все маршруты — только 70-е?).

Но главный герой Будапешта и его мифологический персонаж — конечно, трамвай. В рождественские вечера по набережной курсирует сияющий трамвай, сплошь оплетенный гирляндами огней. Летом на маршрут выходят антикварные трамваи — 1930-х годов, и иногда — патриарх городского транспорта города, трамвай 1912 года.

Что вас ожидает

Встречаемся там, где пересекаются три ветки метро и самые важные для туристов линии трамвая и автобуса, то есть на площади Ференца Деака.

Далее — на будапештском метро доезжаем до площади Октогон, где по бульвару ходят самые длинные в мире трамваи. Трамвай довезет нас до самой новой, 4-й линии метро, открытой в 2014 году. Две остановки — и мы на набережной, там, где ходят старые трамваи.

По набережной на трамвае отправимся к зданию Парламента, а уже оттуда — к финальной точке маршрута на троллейбусе. Для самостоятельного изучения — великолепный Музей транспорта (для мальчиков любого возраста).

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто интересуется техникой вообще и историей городского транспорта в частности, активистам «Городских проектов» и всем тем, кого застал в Будапеште дождь. Поехали кататься!

Организационные детали

Проезд оплачивается дополнительно: книжечка из 10 разовых билетов стоит 3,000 HUF (9,7 евро), проездной на 24 часа — 1,650 HUF (5,6 евро).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 984 туристов
Учителя научили меня «читать» архитектуру. Ученики — рассказывать о ней. Я искусствовед по образованию, преподаватель по опыту работы и вот уже десять лет — гид по прекрасному городу и автор
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книг о Венгрии. В 2013 г. в издательстве «Афиша» вышел мой путеводитель по Будапешту. А в 2016 г. издательство НЛО выпустило вторую книгу — «Триумф красной герани». Тут уже речь шла не о достопримечательностях, а о том, что они значат для истории Венгрии, для её культуры, для нас. За этой книгой последовала ещё одна, написанная в соавторстве с коллегами, — о будапештских кофейнях, их нравах и традициях. Недавняя книга «Семь ключей о Пеште» рассказывает историю Венгрии (а, значит, и Европы), так, как она запечатлелась в будапештской архитектуре. А она здесь неожиданно великолепная и на редкость красноречивая.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
Валерий
Увлекательнейшая экскурсия об истории и сегодняшнем дне Будапешта в исполнении влюблённой в своё дело, очаровательной Анны Чайковской - незабываемое событие в нашей поездке. Побывали в таких местечках, в какие просто
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так и не попадёшь. Узнали столько нового из истории народа и города, что теперь по возвращении только и читаем про венгров и Венгрию… Хотя в сои Пятьдесят, да и с хорошим образованием полагал, что чего-то нового сейчас уж точно не узнаю. Спасибо, Анна! Для нас теперь Будапешт - лучшая столица в Европе!

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