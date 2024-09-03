VIP-экскурсии в Будапеште с премиальным подходом

Найдено 3 экскурсии в категории «VIP-туры» в Будапеште на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Полет на вертолете над Будапештом
На вертолёте
2 отзыва
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Полет на вертолете над Будапештом
Индивидуальный полет на вертолете над Будапештом: незабываемое путешествие с видом на главные достопримечательности города
«По запросу за дополнительную плату предоставляется трансфер из центра Будапешта на аэродром и обратно (автомобили любой категории: стандарт, бизнес, люкс
Завтра в 13:00
20 сен в 09:00
360 за всё до 3 чел.
Полет на вертолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
На вертолёте
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Полет на вертолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: вторник и четверг, взлет не позднее 30 мин, после заката
21 сен в 13:00
22 сен в 09:00
от 570 за всё до 3 чел.
Аренда лодки премиум класса в Будапеште. КРУИЗ-УЖИН ДЛЯ ГУРМАНОВ
2 часа
Круиз
Аренда лодки премиум класса в Будапеште. КРУИЗ-УЖИН ДЛЯ ГУРМАНОВ
Начало: Будапешт
22 сен в 16:00
23 сен в 10:00
160 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Ilia
    3 сентября 2024
    Полет на вертолете над Будапештом
    Это то,что каждый должен попробовать. Новый,помытый,удобный вертолёт - таких видов на Будапешт вы нигде не увидите,как отсюда.
  • Н
    Наталья
    5 декабря 2023
    Полет на вертолете над Будапештом
    Очень классно полетали над городом. Все было именно так, как в описании. Добрались до площадки сами, пилот нас встретил, сели
    читать дальше

    в вертолёт, 20 мин над городом пролетали и вернулись. Было классно! Конечно, никакой экскурсии нет, в вертолёте шумно. Пилот иногда спрашивал, все ли хорошо у нас (говорит на английском). За пару дней до выбранной даты нам позвонили и написали в вотсап, что будет слишком сильный ветер и перенесли на сутки позже. Нам было ок. Не планируйте полет прямо перед отъездом, погода может вносить коррективы))) В день полета погода была норм, весь город было видно. Маршрут пролегает над основными достопримечательностями, так что мб лучшем сначала посмотреть город пешком, чтобы потом узнавать все здания) спасибо организаторам, всё было хорошо!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «VIP-туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Полет на вертолете над Будапештом
  2. Полет на вертолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
  3. Аренда лодки премиум класса в Будапеште. КРУИЗ-УЖИН ДЛЯ ГУРМАНОВ
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Парламент
  2. Дунай
  3. Рыбацкий бастион
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Гора Геллерт
  8. Площадь Героев
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в сентябре 2024
Сейчас в Будапеште в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 570. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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