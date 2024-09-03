30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Полет на вертолете над Будапештом
Индивидуальный полет на вертолете над Будапештом: незабываемое путешествие с видом на главные достопримечательности города
«По запросу за дополнительную плату предоставляется трансфер из центра Будапешта на аэродром и обратно (автомобили любой категории: стандарт, бизнес, люкс)»
Завтра в 13:00
20 сен в 09:00
€360 за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Полет на вертолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: вторник и четверг, взлет не позднее 30 мин, после заката
21 сен в 13:00
22 сен в 09:00
от €570 за всё до 3 чел.
2 часа
Круиз
Аренда лодки премиум класса в Будапеште. КРУИЗ-УЖИН ДЛЯ ГУРМАНОВ
Начало: Будапешт
22 сен в 16:00
23 сен в 10:00
€160 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIlia3 сентября 2024Это то,что каждый должен попробовать. Новый,помытый,удобный вертолёт - таких видов на Будапешт вы нигде не увидите,как отсюда.
- ННаталья5 декабря 2023Очень классно полетали над городом. Все было именно так, как в описании. Добрались до площадки сами, пилот нас встретил, сели
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «VIP-туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в сентябре 2024
Сейчас в Будапеште в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 570. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Предлагаем Вам абсолютно новый вид туристического опыта - ВИП-туры в Будапеште. Предоставляем профессиональные гиды, которые познакомят Вас с достопримечательностями Будапешта. Закажите и купите туры по лучшей цене сейчас!