3 отзыва оставили туристы

Что я покажу:

главные достопримечательности

нетуристические(!) интересные места

современный Будапешт

где вкусно поесть

где попробовать вино

где купить сувениры

где найти настоящих венгров

В зависимости от ваших пожеланий по маршруту мы окунёмся в квартал стрит-арта и руин-пабов, заглянем в невероятно красивую библиотеку, а также не обойдем вниманием местные традиционные сладости и вдохнём настоящий кофейный аромат города!

Сделаю фото на ваш или мой iphone/фотоаппарат для соц. сетей в красивых 🤩 локациях.

Это не историческая экскурсия ⛳, но вы точно увидите всё самое важное и интересное, а также прочувствуете уникальную и неповторимую атмосферу прекрасного и таинственного Будапешта.