3 отзыва оставили туристы

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Прогулки для девушек в Будапеште

5
3 отзыва
Алина В.
Алина В. – Гид из Будапешта
Представьте, что вы приехали в гости к давней подруге.

Мы обойдем весь центр Будапешта и я покажу нетуристические достопримечательности 🏛️, расскажу о том, как на самом деле живут и где проводят время местные.

А еще поделюсь с вами полезным: дам адреса лучших кафе и ресторанов и посоветую нужные вам магазины.

Каждый раз новый маршрут, в зависимости от ваших интересов!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €75 за экскурсию

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Прогулки для девушек в Будапеште
Прогулки для девушек в Будапеште

Что я покажу:

  • главные достопримечательности
  • нетуристические(!) интересные места
  • современный Будапешт
  • где вкусно поесть
  • где попробовать вино
  • где купить сувениры
  • где найти настоящих венгров
В зависимости от ваших пожеланий по маршруту мы окунёмся в квартал стрит-арта и руин-пабов, заглянем в невероятно красивую библиотеку, а также не обойдем вниманием местные традиционные сладости и вдохнём настоящий кофейный аромат города!
Сделаю фото на ваш или мой iphone/фотоаппарат для соц. сетей в красивых 🤩 локациях.
Это не историческая экскурсия ⛳, но вы точно увидите всё самое важное и интересное, а также прочувствуете уникальную и неповторимую атмосферу прекрасного и таинственного Будапешта.
Что входит
  • услуги гида
  • гид сделает фото на ваш или ее iphone/фотоаппарат для соц. сетей в красивых локациях
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Kossuth Lajos tér
Место завершения
🏁 Ferenciek tere
Прогулки для девушек в Будапеште
Прогулки для девушек в Будапеште
Прогулки для девушек в Будапеште
Прогулки для девушек в Будапеште
Прогулки для девушек в Будапеште
Прогулки для девушек в Будапеште
Прогулки для девушек в Будапеште

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алина В.
Алина В.
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3 отзыва оставили туристы

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