3 отзыва оставили туристы

В зависимости от ваших пожеланий по маршруту мы окунёмся в квартал стрит-арта и руин-пабов, заглянем в невероятно красивую библиотеку, а также не обойдем вниманием местные традиционные сладости и вдохнём настоящий кофейный аромат города!
Сделаю фото на ваш или мой iphone/фотоаппарат для соц. сетей в красивых 🤩 локациях.
Это не историческая экскурсия ⛳, но вы точно увидите всё самое важное и интересное, а также прочувствуете уникальную и неповторимую атмосферу прекрасного и таинственного Будапешта.
Что входит
услуги гида
гид сделает фото на ваш или ее iphone/фотоаппарат для соц. сетей в красивых локациях
Что не входит
личные расходы
Начало
🚩 Kossuth Lajos tér
Место завершения
🏁 Ferenciek tere
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.