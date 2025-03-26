Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Экскурсия к озеру Балатон из Будапешта предлагает уникальный взгляд на Венгрию.



Туристы посетят исторический Секешфехервар, где короновали венгерских королей, и узнают о его значимых местах.



В экопоселении Krisna-völgy гости познакомятся с экологически чистым образом жизни и научными исследованиями. На полуострове Тихань можно увидеть лавандовые поля и средневековые постройки. Это путешествие станет настоящим открытием для тех, кто хочет понять венгерскую культуру и традиции

5 1 отзыв