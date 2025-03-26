Экскурсия к озеру Балатон из Будапешта предлагает уникальный взгляд на Венгрию.
Туристы посетят исторический Секешфехервар, где короновали венгерских королей, и узнают о его значимых местах.
В экопоселении Krisna-völgy гости познакомятся с экологически чистым образом жизни и научными исследованиями. На полуострове Тихань можно увидеть лавандовые поля и средневековые постройки. Это путешествие станет настоящим открытием для тех, кто хочет понять венгерскую культуру и традиции
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторический Секешфехервар
- 🌿 Экопоселение Krisna-völgy
- ⛴ Паромная переправа через Балатон
- 🌸 Лавандовые поля Тихани
- 🕍 Средневековое аббатство
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
- Городская ратуша
- Кафедральный собор Св. Иштвана
- Экопоселение Krisna-völgy
- Полуостров Тихань
- Средневековое аббатство
Описание экскурсии
Город Секешфехервар
На протяжении долгих веков этот город был важнейшим центром страны, где короновали 37 королей. Мы осмотрим:
- Городскую ратушу
- Кафедральный собор Св. Иштвана
- Символ державы
- Часы на башне с движущимися фигурками, которые играют старинную музыку
Экопоселение и духовный центр Krisna-völgy
Побываем в общине, проникнутой духом Индии. Девиз общины: «Простая жизнь, возвышенное мышление».
- Вы познакомитесь с принципом самообеспечения
- Увидите, как ведётся экологически чистое сельское хозяйство
- Выясните, какие научные исследования в области пищевых культур здесь проводятся
- Побываете в великолепном храме в центре общины
Паромная переправа
Мы переплывём многокрасочный Балатон на пароме и попадём на лавандовый вулканический полуостров.
Полуостров Тихань
- Вы увидите средневековое аббатство
- Голгофу
- Холм Эхо
- Дом паприки
- Музеи кукол и камней
Все объекты на полуострове мы осмотрим снаружи. А также полюбуемся озёрами в кратере вулкана и лавандовыми полями.
Вы узнаете:
- За что каждый может получить медаль на Балатоне
- Как княгиня Киевской Руси дала название полуострову Тихань
- Что значит рыбалка по-тиханьски
- Почему венгров называют уграми и мадьярами, а страну — Хунгарией
- Как делают сироп из ядовитой бузины
- Почему индийская культура обосновалась на берегу Балатона
- Как из самого дешёвого материала венгры делают самую дорогую кровлю
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Verso. Переезды между точками маршрута занимает около 1 часа каждый
- Дополнительно оплачиваются: входные билеты в экопоселение — €10 с чел., паромная переправа — €15 за машину
- В экскурсии могут принять участие путешественники старше 12 лет или выше 150 см (ограничение связано с отсутствием в машине специального детского кресла)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваш гид в Будапеште
Провёл экскурсии для 178 туристов
Энергичный профессиональный гид с многолетним опытом работы. С удовольствием покажу вам прекрасную Венгрию, Будапешт, атмосферные городки, горы и озёра. Передам вам любовь к этой необычайной стране и её жителям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
26 мар 2025
Были на экскурсии с Аркадием 25 марта. Все прошло отлично.
Сперва поехали в Секешфехервар, место коронации 37 королей.
Потом в духовный город, этногородок, где живут кришнаиты.
Дальше на Балатон, посетили уютный и красивый
