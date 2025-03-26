Мои заказы

Путешествие в окрестностях Балатона - из Будапешта

Путешествие к озеру Балатон - это уникальная возможность увидеть Венгрию с другой стороны, посетив исторические и природные достопримечательности
Экскурсия к озеру Балатон из Будапешта предлагает уникальный взгляд на Венгрию.

Туристы посетят исторический Секешфехервар, где короновали венгерских королей, и узнают о его значимых местах.

В экопоселении Krisna-völgy гости познакомятся с экологически чистым образом жизни и научными исследованиями. На полуострове Тихань можно увидеть лавандовые поля и средневековые постройки. Это путешествие станет настоящим открытием для тех, кто хочет понять венгерскую культуру и традиции
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторический Секешфехервар
  • 🌿 Экопоселение Krisna-völgy
  • ⛴ Паромная переправа через Балатон
  • 🌸 Лавандовые поля Тихани
  • 🕍 Средневековое аббатство
Путешествие в окрестностях Балатона - из Будапешта© Аркадий
Путешествие в окрестностях Балатона - из Будапешта© Аркадий
Путешествие в окрестностях Балатона - из Будапешта© Аркадий
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Городская ратуша
  • Кафедральный собор Св. Иштвана
  • Экопоселение Krisna-völgy
  • Полуостров Тихань
  • Средневековое аббатство

Описание экскурсии

Город Секешфехервар

На протяжении долгих веков этот город был важнейшим центром страны, где короновали 37 королей. Мы осмотрим:

  • Городскую ратушу
  • Кафедральный собор Св. Иштвана
  • Символ державы
  • Часы на башне с движущимися фигурками, которые играют старинную музыку

Экопоселение и духовный центр Krisna-völgy

Побываем в общине, проникнутой духом Индии. Девиз общины: «Простая жизнь, возвышенное мышление».

  • Вы познакомитесь с принципом самообеспечения
  • Увидите, как ведётся экологически чистое сельское хозяйство
  • Выясните, какие научные исследования в области пищевых культур здесь проводятся
  • Побываете в великолепном храме в центре общины

Паромная переправа

Мы переплывём многокрасочный Балатон на пароме и попадём на лавандовый вулканический полуостров.

Полуостров Тихань

  • Вы увидите средневековое аббатство
  • Голгофу
  • Холм Эхо
  • Дом паприки
  • Музеи кукол и камней

Все объекты на полуострове мы осмотрим снаружи. А также полюбуемся озёрами в кратере вулкана и лавандовыми полями.

Вы узнаете:

  • За что каждый может получить медаль на Балатоне
  • Как княгиня Киевской Руси дала название полуострову Тихань
  • Что значит рыбалка по-тиханьски
  • Почему венгров называют уграми и мадьярами, а страну — Хунгарией
  • Как делают сироп из ядовитой бузины
  • Почему индийская культура обосновалась на берегу Балатона
  • Как из самого дешёвого материала венгры делают самую дорогую кровлю

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Verso. Переезды между точками маршрута занимает около 1 часа каждый
  • Дополнительно оплачиваются: входные билеты в экопоселение — €10 с чел., паромная переправа — €15 за машину
  • В экскурсии могут принять участие путешественники старше 12 лет или выше 150 см (ограничение связано с отсутствием в машине специального детского кресла)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий
Аркадий — ваш гид в Будапеште
Провёл экскурсии для 178 туристов
Энергичный профессиональный гид с многолетним опытом работы. С удовольствием покажу вам прекрасную Венгрию, Будапешт, атмосферные городки, горы и озёра. Передам вам любовь к этой необычайной стране и её жителям. Окунёмся
читать дальше

в интересные истории, традиции и жизнь местного населения. Узнаем о непревзойдённых винах Венгрии. Живу в Будапеште с 2000 года. С туристами из разных стран прошёл сотни и проехал тысячи километров. Мне приятно доставлять радость людям!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елена
26 мар 2025
Были на экскурсии с Аркадием 25 марта. Все прошло отлично.
Сперва поехали в Секешфехервар, место коронации 37 королей.
Потом в духовный город, этногородок, где живут кришнаиты.
Дальше на Балатон, посетили уютный и красивый
читать дальше

городок Тихань.
Аркадий прекрасный рассказчик, посоветовал много интересных мест, которые можно еще посетить, что попробовать из национальной кухни.
Очень много узнали про Венгрию, про историю, традиции, людей и быт. Однозначно рекомендую!

Входит в следующие категории Будапешта

Похожие экскурсии из Будапешта

Влюбиться в Будапешт за 4 часа
Пешая
4 часа
-
10%
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Будапешт за 4 часа
Откройте для себя Будапешт с его величественными дворцами и храмами, погрузитесь в историю города, который разделён Дунаем, но объединён архитектурой
Начало: На площади Героев
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€149€165 за всё до 8 чел.
По Будапешту на велосипеде
На велосипеде
2 часа
15 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
По Будапешту на велосипеде
Прокатитесь по велодорожкам Будапешта, посетите знаковые места и узнайте интересные факты о городе. Отличный способ увидеть всё за один день
Начало: Возле Цепного моста
Расписание: ежедневно в 13:30 и 15:30
Завтра в 13:30
12 ноя в 13:30
€24 за человека
Будапешт как на ладони
На машине
4.5 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт с высоты птичьего полета
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Будапеште