Эгер – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Эгер» в Будапеште на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
В Эгер - на родину Бычьей крови
На машине
11 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
22 апр в 08:00
23 апр в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
На автобусе
10 часов
6 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Групповая экскурсия в живописный винный регион Венгрии с посещением термальных ванн и дегустацией вин
Начало: У входа в отель «Al Habtoor Palace»
Расписание: в понедельник в 08:30
21 апр в 08:30
28 апр в 08:30
€100 за человека
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
На автобусе
9 часов
30 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Расписание: в пятницу в 08:30
Завтра в 08:30
25 апр в 08:30
€100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    13 мая 2024
    В Эгер - на родину Бычьей крови
    Динамичная, но при этом комфортная экскурсия. Иштван замечательный гид и очень интересный человек.
  • И
    Ирина
    27 июля 2023
    Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
    Спасибо, отлично!
  • Н
    Наташа
    25 июля 2023
    В Эгер - на родину Бычьей крови
    Иштван замечательный гид, интересный рассказчик, мы открыли для себя Венгрию. Посетили необычные купальни в пещере, кушали ланч в отличном ресторане,
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    дегустировали хорошие вина (купили еще бутылки с собой), погуляли по очень милому городу Эгеру и посетили кондитерскую с вкуснейшими пирожными! Комфортная машина с кондиционером. Очень благодарны Иштвану за прекрасно проведенное время.

  • O
    Oksana
    20 июня 2023
    Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
    Эгер- чудесный маленький городок, где замечательно побродить по тихим улочкам и забраться на стену крепости, откуда открывается панормамный вид на
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    окрестности. Мы искупались в пещерах с термальной водой в Демьене, пообедали в красивейшем месте в деревне красивых женщин. Продегустировали и купили вино. Блаженство для тела и души. Инна, экскурсовод, добрый и чуткий человек, рассказывала нам об исторических событиях и традициях Венгрии легко и ненавязчиво. Время пролетело незаметно. Должна сказать, что я вскольз упомянула, что мечтаю увидеть поле лаванды. На следующий день Инна принесла мне букетик лаванды из своего сада, который я засушила теперь на память. Очень мило и трогательно для меня. И мы, в поездке к озеру Балатон, завернули-таки в одно местечко, где есть поле лаванды. Так, что, благодаря добрым людям, мечты сбываются. Я счастлива и благодарна Инне, шоферу Виктору и всем организаторам экскурсии. Все было организовано безукоризненно, точно и в срок. Были учтены все наши пожелания. Большое сердечное спасибо, Оксана.

  • Ж
    Жанна
    21 апреля 2022
    Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
    спасибо большое за прекрасную экскурсию! мы в восторге! 😍
  • Л
    Любовь
    18 февраля 2022
    Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
    Все понравилось
  • В
    Виктория
    9 февраля 2022
    В Эгер - на родину Бычьей крови
    Замечательная поездка. Иштван очень интересный собеседник. Пещерные купальни очень понравились, вино просто восхитительно, а Эгер такой уютный городок. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Эгер»

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  3. Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
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  5. Замок Буда
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  7. Площадь Героев
  8. Гора Геллерт
  9. Королевский дворец
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в апреле 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Эгер" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 400. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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