Индивидуальная
до 4 чел.
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
22 апр в 08:00
23 апр в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Групповая экскурсия в живописный винный регион Венгрии с посещением термальных ванн и дегустацией вин
Начало: У входа в отель «Al Habtoor Palace»
Расписание: в понедельник в 08:30
21 апр в 08:30
28 апр в 08:30
€100 за человека
Групповая
до 16 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Расписание: в пятницу в 08:30
Завтра в 08:30
25 апр в 08:30
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений13 мая 2024Динамичная, но при этом комфортная экскурсия. Иштван замечательный гид и очень интересный человек.
- ИИрина27 июля 2023Спасибо, отлично!
- ННаташа25 июля 2023Иштван замечательный гид, интересный рассказчик, мы открыли для себя Венгрию. Посетили необычные купальни в пещере, кушали ланч в отличном ресторане,
- OOksana20 июня 2023Эгер- чудесный маленький городок, где замечательно побродить по тихим улочкам и забраться на стену крепости, откуда открывается панормамный вид на
- ЖЖанна21 апреля 2022спасибо большое за прекрасную экскурсию! мы в восторге! 😍
- ЛЛюбовь18 февраля 2022Все понравилось
- ВВиктория9 февраля 2022Замечательная поездка. Иштван очень интересный собеседник. Пещерные купальни очень понравились, вино просто восхитительно, а Эгер такой уютный городок. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Эгер»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в апреле 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Эгер" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 400. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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