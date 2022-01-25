Вдоль двух берегов голубого Дуная

За один день посетить города Вац, Надьмарош, Сентендре и Вышеградскую крепость на авто-экскурсии

Индивидуально
для 3 чел.
Это путешествие по двум берегам Дуная откроет для вас сразу 4 старинных города.

На левом берегу мы посетим Вац с сохранившейся архитектурой 18 века и уютный Надьмарош.

Затем переправимся на пароме через реку: полюбуемся излучиной Дуная с высокой обзорной площадки, откроем тайны Вишеградского замка, а после пройдем по переулкам города художников Сентендре.
Вдоль двух берегов голубого Дуная
Вдоль двух берегов голубого Дуная
Вдоль двух берегов голубого Дуная
Вдоль двух берегов голубого Дуная
Вдоль двух берегов голубого Дуная
Вдоль двух берегов голубого Дуная
Вдоль двух берегов голубого Дуная
Вдоль двух берегов голубого Дуная
Вдоль двух берегов голубого Дуная
Вдоль двух берегов голубого Дуная
Вдоль двух берегов голубого Дуная
Вдоль двух берегов голубого Дуная
Вдоль двух берегов голубого Дуная
Вдоль двух берегов голубого Дуная
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Левый берег Дуная: Вац и Надьмарош

Сначала мы заедем в Вац, один из первых епископатов страны. Здесь вас впечатлят кафедральный собор, дворец и главная площадь — живой музей бюргерской архитектуры 18 века. У руин крепости 11 века поговорим об истории старинного венгерского города.

Затем направимся в Надьмарош, где в Средние века располагались королевские угодья. Осмотрим храм 14 века, часовню на холме и набережную, с которой открывается дивная панорама Вишеградского замка. А после на пароме пересечем Дунай и продолжим путь по правому берегу.

Правый берег Дуная: Вишеград и Сентендре

И вот мы в Вишеграде: поднявшись на гору, посетим замок 13 века, осмотрим его основные постройки, включая башню Соломона, где по преданию был заключен Влад Дракула. И конечно, с высокой обзорной площадки полюбуемся лучшим видом на излучину Дуная.

В финале прогуляемся по романтичным улочкам Сентендре — города православных храмов и художественных музеев. Вы узнаете, за что городок полюбили европейские художники, и при желании оцените местные вина и марципаны.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: питание, входной билет в крепость (1700 фт/чел) и музеи (по желанию), а также дегустация вин
  • В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле (для 1 — 3 человек). Экскурсию также можно провести для большего числа участников: на микроавтобусе (8 пассажиров), мини-автобусе (до 18 пассажиров) или большом экскурсионном автобусе (стоимость уточняйте в переписке).
  • В плохую погоду смотровую Вишеграда мы заменим посещением дворца короля Матяша
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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