Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться видами и атмосферой без лишней суеты. В апреле и октябре также приятно путешествовать, но возможны прохладные дни. Зимой экскурсия доступна, но следует учесть, что некоторые объекты могут быть закрыты или работать по сокращенному графику.

Путешествие вдоль Дуная познакомит с четырьмя уникальными городами. Вац удивит архитектурой 18 века, а Надьмарош откроет панораму Вишеградского замка. На правом берегу вас ждут величественный Вишеград и живописные улочки Сентендре. Экскурсия включает транспортные расходы и паромную переправу, делая её комфортной и доступной для всех. Прогулка по старинным улочкам и обзорные площадки подарят незабываемые впечатления

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Левый берег Дуная: Вац и Надьмарош

Сначала мы заедем в Вац, один из первых епископатов страны. Здесь вас впечатлят кафедральный собор, дворец и главная площадь — живой музей бюргерской архитектуры 18 века. У руин крепости 11 века поговорим об истории старинного венгерского города.

Затем направимся в Надьмарош, где в Средние века располагались королевские угодья. Осмотрим храм 14 века, часовню на холме и набережную, с которой открывается дивная панорама Вишеградского замка. А после на пароме пересечем Дунай и продолжим путь по правому берегу.

Правый берег Дуная: Вишеград и Сентендре

И вот мы в Вишеграде: поднявшись на гору, посетим замок 13 века, осмотрим его основные постройки, включая башню Соломона, где по преданию был заключен Влад Дракула. И конечно, с высокой обзорной площадки полюбуемся лучшим видом на излучину Дуная.

В финале прогуляемся по романтичным улочкам Сентендре — города православных храмов и художественных музеев. Вы узнаете, за что городок полюбили европейские художники, и при желании оцените местные вина и марципаны.

Организационные детали

Дополнительные расходы: питание, входной билет в крепость (1700 фт/чел) и музеи (по желанию), а также дегустация вин

В стоимость включены транспортные расходы для компании 1-3 человека (на легковом авто). Экскурсию также можно провести для большего числа участников: на микроавтобусе (8 пассажиров), мини-автобусе (до 18 пассажиров) или большом экскурсионном автобусе (стоимость уточняйте в переписке).

В плохую погоду смотровую Вишеграда мы заменим посещением дворца короля Матяша

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.