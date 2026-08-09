Погрузитесь в атмосферу средневековой Венгрии, посетив древние города и замки на берегах Дуная
Путешествие вдоль Дуная познакомит с четырьмя уникальными городами. Вац удивит архитектурой 18 века, а Надьмарош откроет панораму Вишеградского замка. На правом берегу вас ждут величественный Вишеград и живописные улочки Сентендре.
Экскурсия включает транспортные расходы и паромную переправу, делая её комфортной и доступной для всех. Прогулка по старинным улочкам и обзорные площадки подарят незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Уникальная архитектура Вац
⛪ Средневековые храмы Надьмароша
🚤 Паромная переправа через Дунай
🔭 Панорамные виды из Вишеграда
🎨 Художественные музеи Сентендре
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться видами и атмосферой без лишней суеты. В апреле и октябре также приятно путешествовать, но возможны прохладные дни. Зимой экскурсия доступна, но следует учесть, что некоторые объекты могут быть закрыты или работать по сокращенному графику.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кафедральный собор Вац
Вишеградский замок
Башня Соломона
Православные храмы Сентендре
Описание экскурсии
Левый берег Дуная: Вац и Надьмарош
Сначала мы заедем в Вац, один из первых епископатов страны. Здесь вас впечатлят кафедральный собор, дворец и главная площадь — живой музей бюргерской архитектуры 18 века. У руин крепости 11 века поговорим об истории старинного венгерского города.
Затем направимся в Надьмарош, где в Средние века располагались королевские угодья. Осмотрим храм 14 века, часовню на холме и набережную, с которой открывается дивная панорама Вишеградского замка. А после на пароме пересечем Дунай и продолжим путь по правому берегу.
Правый берег Дуная: Вишеград и Сентендре
И вот мы в Вишеграде: поднявшись на гору, посетим замок 13 века, осмотрим его основные постройки, включая башню Соломона, где по преданию был заключен Влад Дракула. И конечно, с высокой обзорной площадки полюбуемся лучшим видом на излучину Дуная.
В финале прогуляемся по романтичным улочкам Сентендре — города православных храмов и художественных музеев. Вы узнаете, за что городок полюбили европейские художники, и при желании оцените местные вина и марципаны.
Организационные детали
Дополнительные расходы: питание, входной билет в крепость (1700 фт/чел) и музеи (по желанию), а также дегустация вин
В стоимость включены транспортные расходы для компании 1-3 человека (на легковом авто). Экскурсию также можно провести для большего числа участников: на микроавтобусе (8 пассажиров), мини-автобусе (до 18 пассажиров) или большом экскурсионном автобусе (стоимость уточняйте в переписке).
В плохую погоду смотровую Вишеграда мы заменим посещением дворца короля Матяша
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От любого, удобного для Вас места в Будапеште
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7615 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
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