Сначала мы заедем в Вац, один из первых епископатов страны. Здесь вас впечатлят кафедральный собор, дворец и главная площадь — живой музей бюргерской архитектуры 18 века. У руин крепости 11 века поговорим об истории старинного венгерского города.
Затем направимся в Надьмарош, где в Средние века располагались королевские угодья. Осмотрим храм 14 века, часовню на холме и набережную, с которой открывается дивная панорама Вишеградского замка. А после на пароме пересечем Дунай и продолжим путь по правому берегу.
И вот мы в Вишеграде: поднявшись на гору, посетим замок 13 века, осмотрим его основные постройки, включая башню Соломона, где по преданию был заключен Влад Дракула. И конечно, с высокой обзорной площадки полюбуемся лучшим видом на излучину Дуная.
В финале прогуляемся по романтичным улочкам Сентендре — города православных храмов и художественных музеев. Вы узнаете, за что городок полюбили европейские художники, и при желании оцените местные вина и марципаны.
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