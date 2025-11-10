Мои заказы

Знакомьтесь, Будапешт

Погрузитесь в атмосферу Будапешта, прогуливаясь по его историческим местам и узнавая секреты города на берегах Дуная
Экскурсия по Будапешту предлагает уникальную возможность посетить Парламент Венгрии, шедевр неоготической архитектуры, и узнать о его символическом значении.

Рыбацкий бастион порадует панорамными видами, а Будайская крепость и Королевский дворец расскажут о
богатой истории города. Цепной мост Сечени соединяет Буду и Пешт, а Базилика Святого Иштвана впечатлит своим величием. Купальни Сечени - это не только архитектурное чудо, но и место для отдыха и оздоровления

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение Парламента Венгрии
  • 🌉 Прогулка по Цепному мосту Сечени
  • 🏰 Исследование Будайской крепости
  • 🎣 Виды с Рыбацкого бастиона
  • ⛪ Величие Базилики Святого Иштвана
  • 💦 Купальни Сечени для отдыха
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Парламент Венгрии
  • Рыбацкий бастион
  • Будайская крепость
  • Королевский дворец
  • Цепной мост Сечени
  • Базилика Святого Иштвана
  • Купальни Сечени

Описание экскурсии

Парламент Венгрии — один из самых узнаваемых символов города и шедевр неоготической архитектуры. Вы узнаете, как он стал символом венгерской независимости и почему его украшают более 40 килограммов золота.

Рыбацкий бастион — романтичная терраса с башнями и панорамным видом. Вы расшифруете его название и раскроете, почему именно рыбаков решили увековечить в камне.

Будайская крепость и Королевский дворец — исторический комплекс, расположенный на вершине холма. Я расскажу, где раньше проходила оборонительная линия города и каким образом крепость защищала Будапешт от врагов.

Цепной мост Сечени — знаменитый мост, соединяющий Буду и Пешт. Вы услышите, как он стал первым постоянным мостом через Дунай и почему его строительство явилось важным этапом в развитии города.

Базилика Святого Иштвана — крупнейший католический храм города. Вы узнаете, где хранится десница короля Иштвана и почему она так важна для венгров.

Купальни Сечени — термальные бани в неоренессансном стиле. Мы обсудим, откуда в Будапеште столько термальных источников и каковы их лечебные свойства.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Будапеште
Здравствуйте! Меня зовут Денис. Более 10 лет я работаю гидом в Будапеште, принимал участие в организации различных местных мероприятий. Я очень разносторонний человек, владеющий большим количество информации о Венгрии, её традициях и культуре. Со мной весело и интересно!
Задать вопрос

