Экскурсия по Будапешту предлагает уникальную возможность посетить Парламент Венгрии, шедевр неоготической архитектуры, и узнать о его символическом значении.Рыбацкий бастион порадует панорамными видами, а Будайская крепость и Королевский дворец расскажут о

богатой истории города. Цепной мост Сечени соединяет Буду и Пешт, а Базилика Святого Иштвана впечатлит своим величием. Купальни Сечени - это не только архитектурное чудо, но и место для отдыха и оздоровления

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Парламент Венгрии — один из самых узнаваемых символов города и шедевр неоготической архитектуры. Вы узнаете, как он стал символом венгерской независимости и почему его украшают более 40 килограммов золота.

Рыбацкий бастион — романтичная терраса с башнями и панорамным видом. Вы расшифруете его название и раскроете, почему именно рыбаков решили увековечить в камне.

Будайская крепость и Королевский дворец — исторический комплекс, расположенный на вершине холма. Я расскажу, где раньше проходила оборонительная линия города и каким образом крепость защищала Будапешт от врагов.

Цепной мост Сечени — знаменитый мост, соединяющий Буду и Пешт. Вы услышите, как он стал первым постоянным мостом через Дунай и почему его строительство явилось важным этапом в развитии города.

Базилика Святого Иштвана — крупнейший католический храм города. Вы узнаете, где хранится десница короля Иштвана и почему она так важна для венгров.

Купальни Сечени — термальные бани в неоренессансном стиле. Мы обсудим, откуда в Будапеште столько термальных источников и каковы их лечебные свойства.