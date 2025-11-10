Погрузитесь в атмосферу Будапешта, прогуливаясь по его историческим местам и узнавая секреты города на берегах Дуная
Экскурсия по Будапешту предлагает уникальную возможность посетить Парламент Венгрии, шедевр неоготической архитектуры, и узнать о его символическом значении.
Рыбацкий бастион порадует панорамными видами, а Будайская крепость и Королевский дворец расскажут о читать дальше
богатой истории города. Цепной мост Сечени соединяет Буду и Пешт, а Базилика Святого Иштвана впечатлит своим величием. Купальни Сечени - это не только архитектурное чудо, но и место для отдыха и оздоровления
Парламент Венгрии — один из самых узнаваемых символов города и шедевр неоготической архитектуры. Вы узнаете, как он стал символом венгерской независимости и почему его украшают более 40 килограммов золота.
Рыбацкий бастион — романтичная терраса с башнями и панорамным видом. Вы расшифруете его название и раскроете, почему именно рыбаков решили увековечить в камне.
Будайская крепость и Королевский дворец — исторический комплекс, расположенный на вершине холма. Я расскажу, где раньше проходила оборонительная линия города и каким образом крепость защищала Будапешт от врагов.
Цепной мост Сечени — знаменитый мост, соединяющий Буду и Пешт. Вы услышите, как он стал первым постоянным мостом через Дунай и почему его строительство явилось важным этапом в развитии города.
Базилика Святого Иштвана — крупнейший католический храм города. Вы узнаете, где хранится десница короля Иштвана и почему она так важна для венгров.
Купальни Сечени — термальные бани в неоренессансном стиле. Мы обсудим, откуда в Будапеште столько термальных источников и каковы их лечебные свойства.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Будапеште
Здравствуйте! Меня зовут Денис. Более 10 лет я работаю гидом в Будапеште, принимал участие в организации различных местных мероприятий. Я очень разносторонний человек, владеющий большим количество информации о Венгрии, её традициях и культуре. Со мной весело и интересно!