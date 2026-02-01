Групповая
до 15 чел.
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда
Начните день с посещения Мраморных гор и статуи Леди Будды, чтобы ощутить гармонию и покой в сердце Дананга
Начало: У вашего отеля
14 фев в 12:00
15 фев в 12:00
$69 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Дананг и Мраморные горы за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Дананга и его окрестностей, посетив знаковые места: мост Дракона, статую Леди Будды и живописные Мраморные горы
14 фев в 08:00
15 фев в 08:00
от $322 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Ба На Хиллс и Золотой мост «Руки Бога» - из Дананга и Хойана
Отправляйтесь в удивительное путешествие на Ба На Хиллс, где вас ждут Золотой мост, французская деревня и множество развлечений для всей семьи
Начало: В вашем отеле в Хойане или Дананге
Расписание: ежедневно в 07:30
15 фев в 07:30
17 фев в 07:30
$175 за человека
Сколько стоит экскурсия по Данангу в феврале 2026
