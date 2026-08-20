Отправиться за уловом на аутентичной лодке местных рыбаков
Вечером вы отправитесь из Дананга в открытое море на местной рыбацкой лодке.
Капитан включит прожекторы, покажет, как пользоваться снастями, и выдаст отдельную удочку каждому участнику.
Вас ждёт настоящая ночная рыбалка без туристического лоска: простой перекус, ветер и азарт в ожидании кальмара.
Описание экскурсии
18:00 — трансфер из отеля
Водитель встретит вас на ресепшене отеля в Дананге и отвезёт на причал. Перед выходом в море капитан проведёт инструктаж, расскажет о правилах поведения на воде и распределит снасти.
Вечерний Дананг с воды
Выйдем в море в сумерках. По пути вы увидите побережье и огни вечернего города с нового ракурса.
Ночная охота на кальмара
На месте рыбалки капитан включит прожекторы: их свет привлекает кальмара ближе к поверхности. Вы пройдёте небольшой мастер-класс и попробуете самостоятельно ловить на специальные снасти. У каждого участника будет своя удочка. Иногда на крючок попадается и морская рыба, однако размер и наличие улова зависят от природных условий.
Простой перекус на борту
Условия на лодке спартанские: полноценной кухни и приготовления улова здесь нет. Капитан может заварить азиатскую лапшу быстрого приготовления. Свою еду, закуски и напитки разрешается взять с собой.
Около 23:00 — возвращение
После рыбалки вернёмся к причалу. Водитель встретит группу и развезёт участников по отелям в Дананге.
Организационные детали
Прогулка проходит на аутентичной местной рыбацкой лодке. На борту есть сертифицированные спасательные жилеты для всех пассажиров (включая подростков). Их ношение во время движения обязательно. Судно имеет официальную лицензию на проведение морских прогулок. Перед выходом в море капитан проводит инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на воде
В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно, аренда рыболовных снастей, питьевая вода, ваш улов
Подростки допускаются на борт только в сопровождении родителей
Прогулка не рекомендуется людям с сильной склонностью к морской болезни (укачиванию), серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата и беременным женщинам
Вы можете взять на борт свою еду, закуски и любые напитки
В случае запрета на выход от Береговой охраны Дананга прогулка будет перенесена на другой день или отменена. Безопасность гостей — главный приоритет
С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$97
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ленар — Организатор в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
В туризме я более 10 лет. Долгое время организовывал путешествия в индийском штате Гоа, где по-настоящему полюбил Азию, её культуру, природу и образ жизни.
Но жизнь любит перемены, и теперь мой читать дальшеуменьшить
дом — солнечный Дананг. Этот город покорил меня своим сочетанием моря, гор, современной городской жизни и богатой истории региона.
Наши гиды живут здесь давно. Знают, где варят лучший фо в шесть утра, куда не доезжают автобусные туры и какой вид открывается, если свернуть не туда. И даже в знакомых местах находят то, что остаётся незамеченным. Именно это и показываем.
Добро пожаловать в Дананг — в этот фантастический город!
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