Вечером вы отправитесь из Дананга в открытое море на местной рыбацкой лодке. Капитан включит прожекторы, покажет, как пользоваться снастями, и выдаст отдельную удочку каждому участнику. Вас ждёт настоящая ночная рыбалка без туристического лоска: простой перекус, ветер и азарт в ожидании кальмара.

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Описание экскурсии

18:00 — трансфер из отеля

Водитель встретит вас на ресепшене отеля в Дананге и отвезёт на причал. Перед выходом в море капитан проведёт инструктаж, расскажет о правилах поведения на воде и распределит снасти.

Вечерний Дананг с воды

Выйдем в море в сумерках. По пути вы увидите побережье и огни вечернего города с нового ракурса.

Ночная охота на кальмара

На месте рыбалки капитан включит прожекторы: их свет привлекает кальмара ближе к поверхности. Вы пройдёте небольшой мастер-класс и попробуете самостоятельно ловить на специальные снасти. У каждого участника будет своя удочка. Иногда на крючок попадается и морская рыба, однако размер и наличие улова зависят от природных условий.

Простой перекус на борту

Условия на лодке спартанские: полноценной кухни и приготовления улова здесь нет. Капитан может заварить азиатскую лапшу быстрого приготовления. Свою еду, закуски и напитки разрешается взять с собой.

Около 23:00 — возвращение

После рыбалки вернёмся к причалу. Водитель встретит группу и развезёт участников по отелям в Дананге.

Организационные детали