Свет Фантьета: от маяка до водопада

Путешествие по Фантьету: маяк Ке Га, гора Та Ку и водопад Девы. Уникальные виды, культурные открытия и незабываемые моменты в южном Вьетнаме
Экскурсия «Свет Фантьета: от маяка до водопада» приглашает вас в увлекательное путешествие по южным окрестностям Фантьета.

Вы посетите старинный французский маяк Ке Га, который удивит своей архитектурой и живописными видами. Далее
читать дальше

маршрут пролегает через самобытные вьетнамские деревни и плантации драконьего фрукта.

На горе Та Ку вас ждёт встреча с величественной статуей Возлежащего Будды и захватывающие виды долины.

Завершает путешествие остановка у водопада Девы, где можно насладиться природной гармонией и уединением

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Уникальные виды с маяка Ке Га
  • 🏞 Живописные пейзажи горы Та Ку
  • 🧘‍♂️ Атмосфера спокойствия у водопада Девы
  • 🚜 Аутентичные вьетнамские деревни
  • 📸 Возможность сделать атмосферные фото
Что можно увидеть

  • Маяк Ке Га
  • Гора Та Ку
  • Водопад Девы

Описание экскурсии

Романтичный маяк Ке Га

Первой яркой точкой на нашем пути станет маяк колониальной эпохи, известный далеко за пределами Вьетнама. Вы рассмотрите творение французского архитектора в обрамлении пляжей, морских волн, Золотых скал и рыбацкого поселка, сделаете десятки атмосферных фотографий и узнаете, почему каждый камень постройки пронумерован.

Колорит вьетнамской глубинки

Теперь наш путь лежит к горе Та Ку, но не ждите утомительной и скучной дороги. Деревенские пейзажи, подвесные мосты, бесконечные ленты рек и дорог – вы прочувствуете дух провинциального, аутентичного Вьетнама. Мы заглянем на плантации драконьего фрукта, который растет на кактусах, остановимся у пышных рисовых полей и понаблюдаем за неспешным сельским бытом вьетнамцев.

Сакральная гора Та Ку

Место силы, куда стремятся паломники со всего Вьетнама – наша следующая цель. На горе Та Ку вы увидите храм, в котором жил монах, исцелявший от болезней и приручавший диких животных. Полюбуетесь завораживающими видами долины, которая раскинется внизу как на ладони. И, конечно, впитаете атмосферу и легенды этого места, добравшись до исполинской статуи Возлежащего Будды и крохотной пещерки отшельника.

Гармония и уединение водопада Девы

Чтобы прикоснуться к природе Фантьета, мы остановимся у живописного водопада Девы. Только представьте: горная река спускается по огромным валунам, струится между камней, образуя несколько чаш с чистой водой. Идеальный уголок, чтобы отдохнуть после горной прогулки и расслабиться перед обратной дорогой.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Поедем на Toyota Innova
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Программа длится около 7-9 часов, но если вам захочется задержаться, мы не будем вас торопить

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Входные билеты включены в стоимость экскурсии
  • Питание оплачивается дополнительно, но по ходу экскурсии гид подберёт место для обеда исходя из ваших пожеланий

С собой советуем взять удобную одежду и обувь (желательно кроссовки, футболка с длинным рукавом), купальник и полотенце.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$250
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — ваша команда гидов в Фантьете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 303 туристов
Я приглашаю тебя не просто на экскурсию — а в опыт, который остаётся в сердце. Я и моя команда создаём авторские погружения в настоящую, живую глубинку: там, где заканчиваются туристические
читать дальше

маршруты и начинается жизнь. В наших поездках ты не наблюдаешь со стороны — ты соучастник. Мы идём в закоулки, общаемся с местными, фотографируем буйволов, устраиваем дегустацию местной еды и пробуем Вьетнам на вкус. Верим, что путешествие — это всегда встреча с собой. Поэтому многие наши экскурсии становятся для гостей трансформационными: они раскрывают новые грани себя или находят ответ на сакральный вопрос. Если тебе близко путешествие не столько по достопримечательностям, сколько вглубь страны и самого себя, то добро пожаловать.

