Экскурсия «Свет Фантьета: от маяка до водопада» приглашает вас в увлекательное путешествие по южным окрестностям Фантьета.Вы посетите старинный французский маяк Ке Га, который удивит своей архитектурой и живописными видами. Далее

маршрут пролегает через самобытные вьетнамские деревни и плантации драконьего фрукта. На горе Та Ку вас ждёт встреча с величественной статуей Возлежащего Будды и захватывающие виды долины. Завершает путешествие остановка у водопада Девы, где можно насладиться природной гармонией и уединением

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Романтичный маяк Ке Га

Первой яркой точкой на нашем пути станет маяк колониальной эпохи, известный далеко за пределами Вьетнама. Вы рассмотрите творение французского архитектора в обрамлении пляжей, морских волн, Золотых скал и рыбацкого поселка, сделаете десятки атмосферных фотографий и узнаете, почему каждый камень постройки пронумерован.

Колорит вьетнамской глубинки

Теперь наш путь лежит к горе Та Ку, но не ждите утомительной и скучной дороги. Деревенские пейзажи, подвесные мосты, бесконечные ленты рек и дорог – вы прочувствуете дух провинциального, аутентичного Вьетнама. Мы заглянем на плантации драконьего фрукта, который растет на кактусах, остановимся у пышных рисовых полей и понаблюдаем за неспешным сельским бытом вьетнамцев.

Сакральная гора Та Ку

Место силы, куда стремятся паломники со всего Вьетнама – наша следующая цель. На горе Та Ку вы увидите храм, в котором жил монах, исцелявший от болезней и приручавший диких животных. Полюбуетесь завораживающими видами долины, которая раскинется внизу как на ладони. И, конечно, впитаете атмосферу и легенды этого места, добравшись до исполинской статуи Возлежащего Будды и крохотной пещерки отшельника.

Гармония и уединение водопада Девы

Чтобы прикоснуться к природе Фантьета, мы остановимся у живописного водопада Девы. Только представьте: горная река спускается по огромным валунам, струится между камней, образуя несколько чаш с чистой водой. Идеальный уголок, чтобы отдохнуть после горной прогулки и расслабиться перед обратной дорогой.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Поедем на Toyota Innova

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Программа длится около 7-9 часов, но если вам захочется задержаться, мы не будем вас торопить

Что входит в стоимость, а что — нет

Входные билеты включены в стоимость экскурсии

Питание оплачивается дополнительно, но по ходу экскурсии гид подберёт место для обеда исходя из ваших пожеланий

С собой советуем взять удобную одежду и обувь (желательно кроссовки, футболка с длинным рукавом), купальник и полотенце.