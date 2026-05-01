Вы посетите старинный французский маяк Ке Га, который удивит своей архитектурой и живописными видами. Далее
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальные виды с маяка Ке Га
- 🏞 Живописные пейзажи горы Та Ку
- 🧘♂️ Атмосфера спокойствия у водопада Девы
- 🚜 Аутентичные вьетнамские деревни
- 📸 Возможность сделать атмосферные фото
Что можно увидеть
- Маяк Ке Га
- Гора Та Ку
- Водопад Девы
Описание экскурсии
Романтичный маяк Ке Га
Первой яркой точкой на нашем пути станет маяк колониальной эпохи, известный далеко за пределами Вьетнама. Вы рассмотрите творение французского архитектора в обрамлении пляжей, морских волн, Золотых скал и рыбацкого поселка, сделаете десятки атмосферных фотографий и узнаете, почему каждый камень постройки пронумерован.
Колорит вьетнамской глубинки
Теперь наш путь лежит к горе Та Ку, но не ждите утомительной и скучной дороги. Деревенские пейзажи, подвесные мосты, бесконечные ленты рек и дорог – вы прочувствуете дух провинциального, аутентичного Вьетнама. Мы заглянем на плантации драконьего фрукта, который растет на кактусах, остановимся у пышных рисовых полей и понаблюдаем за неспешным сельским бытом вьетнамцев.
Сакральная гора Та Ку
Место силы, куда стремятся паломники со всего Вьетнама – наша следующая цель. На горе Та Ку вы увидите храм, в котором жил монах, исцелявший от болезней и приручавший диких животных. Полюбуетесь завораживающими видами долины, которая раскинется внизу как на ладони. И, конечно, впитаете атмосферу и легенды этого места, добравшись до исполинской статуи Возлежащего Будды и крохотной пещерки отшельника.
Гармония и уединение водопада Девы
Чтобы прикоснуться к природе Фантьета, мы остановимся у живописного водопада Девы. Только представьте: горная река спускается по огромным валунам, струится между камней, образуя несколько чаш с чистой водой. Идеальный уголок, чтобы отдохнуть после горной прогулки и расслабиться перед обратной дорогой.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Поедем на Toyota Innova
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Программа длится около 7-9 часов, но если вам захочется задержаться, мы не будем вас торопить
Что входит в стоимость, а что — нет
- Входные билеты включены в стоимость экскурсии
- Питание оплачивается дополнительно, но по ходу экскурсии гид подберёт место для обеда исходя из ваших пожеланий
С собой советуем взять удобную одежду и обувь (желательно кроссовки, футболка с длинным рукавом), купальник и полотенце.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$250