Мы окунёмся в мир удивительных ремёсел и производств: от сияющих жемчужных ферм и ароматных плантаций перца до загадочных птичьих гнёзд (йен сао), нежного шёлка и атмосферных благовоний (агарвуд).
Погрузимся в историю острова, посетив знаменитую тюрьму Фукуок, и найдём умиротворение в величественной пагоде Хо Куок.
Описание экскурсии
9:00–9:30 — жемчужная ферма
Знакомство с процессом выращивания жемчуга, его видами и особенностями фукуокского производства.
10:00 — плантация перца
Прогулка по плантации и рассказ о знаменитом фукуокском перце, его сортах и роли в местной кухне.
10:30 — шёлковая фабрика
Процесс создания натурального шёлка: от кокона до готовой ткани, традиции шелкоткачества Вьетнама.
11:00 — мастерская благовоний (агарвуд)
История и ценность агарвуда — редкого ароматного дерева, используемого в благовониях и ритуалах.
11:30 — производство птичьих гнёзд (йен сао)
Знакомство с одним из самых ценных деликатесов Азии и его значением в культуре и медицине.
12:00 — тюрьма Фукуок
Исторический комплекс, посвящённый трагическим страницам войны и стойкости вьетнамского народа.
12:30–13:30 — обед
Свободное время для отдыха и знакомства с местной кухней.
14:00 — фабрика рыбного соуса
Производство знаменитого фукуокского ньыок мама по традиционным рецептам.
14:30 — пагода Хо Куок
Буддийский храм с панорамными видами, рассказ о духовной жизни острова и архитектуре пагоды.
15:00–16:00 — пляж Бай Сао
Купание и отдых на одном из самых красивых пляжей острова с белоснежным песком.
По желанию — канатная дорога
Панорамная поездка над южными островами с видами на море и побережье.
Организационные детали
Включено в стоимость: трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером, все входные билеты, обед, бутылка питьевой воды на человека
Дополнительно (по желанию) оплачивается: канатная дорога — взрослый билет $32, детский (рост 100–140 см) $26 и трансфер после неё обратно в отель — $4 за чел.
Экскурсию проведёт гид из нашей команды
Доплата за трансфер из районов:
Bai Sao / Bai Khem — $10
Ong Lang — $4
Ham Ninh — $8
An Thoi — $10
Vinpearl — $10
Ganh Dau — $10
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$45
Детский (рост 100 -140 см)
$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Фукуоке
Провела экскурсии для 103 туристов
Живу в Гоа с 2014 года. Занимаюсь организацией экскурсий по Индии и подбором туров в любую точку мира. Большинство гидов в нашей команде — историки. Наша цель — максимально полно передать всю информацию о регионе и ответить на все ваши вопросы, чтобы поездка получилась насыщенной, познавательной и яркой.