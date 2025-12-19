Мои заказы

Южный Фукуок: жемчуг, шёлк и агарвуд

Посмотреть на остров без фильтров и стереотипов
Мы окунёмся в мир удивительных ремёсел и производств: от сияющих жемчужных ферм и ароматных плантаций перца до загадочных птичьих гнёзд (йен сао), нежного шёлка и атмосферных благовоний (агарвуд).

Погрузимся в историю острова, посетив знаменитую тюрьму Фукуок, и найдём умиротворение в величественной пагоде Хо Куок.
Южный Фукуок: жемчуг, шёлк и агарвуд
Южный Фукуок: жемчуг, шёлк и агарвуд
Южный Фукуок: жемчуг, шёлк и агарвуд

Описание экскурсии

9:00–9:30 — жемчужная ферма

Знакомство с процессом выращивания жемчуга, его видами и особенностями фукуокского производства.

10:00 — плантация перца

Прогулка по плантации и рассказ о знаменитом фукуокском перце, его сортах и роли в местной кухне.

10:30 — шёлковая фабрика

Процесс создания натурального шёлка: от кокона до готовой ткани, традиции шелкоткачества Вьетнама.

11:00 — мастерская благовоний (агарвуд)

История и ценность агарвуда — редкого ароматного дерева, используемого в благовониях и ритуалах.

11:30 — производство птичьих гнёзд (йен сао)

Знакомство с одним из самых ценных деликатесов Азии и его значением в культуре и медицине.

12:00 — тюрьма Фукуок

Исторический комплекс, посвящённый трагическим страницам войны и стойкости вьетнамского народа.

12:30–13:30 — обед

Свободное время для отдыха и знакомства с местной кухней.

14:00 — фабрика рыбного соуса

Производство знаменитого фукуокского ньыок мама по традиционным рецептам.

14:30 — пагода Хо Куок

Буддийский храм с панорамными видами, рассказ о духовной жизни острова и архитектуре пагоды.

15:00–16:00 — пляж Бай Сао

Купание и отдых на одном из самых красивых пляжей острова с белоснежным песком.

По желанию — канатная дорога

Панорамная поездка над южными островами с видами на море и побережье.

Организационные детали

  • Включено в стоимость: трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером, все входные билеты, обед, бутылка питьевой воды на человека
  • Дополнительно (по желанию) оплачивается: канатная дорога — взрослый билет $32, детский (рост 100–140 см) $26 и трансфер после неё обратно в отель — $4 за чел.
  • Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Доплата за трансфер из районов:

  • Bai Sao / Bai Khem — $10
  • Ong Lang — $4
  • Ham Ninh — $8
  • An Thoi — $10
  • Vinpearl — $10
  • Ganh Dau — $10

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$45
Детский (рост 100 -140 см)$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Фукуоке
Провела экскурсии для 103 туристов
Живу в Гоа с 2014 года. Занимаюсь организацией экскурсий по Индии и подбором туров в любую точку мира. Большинство гидов в нашей команде — историки. Наша цель — максимально полно передать всю информацию о регионе и ответить на все ваши вопросы, чтобы поездка получилась насыщенной, познавательной и яркой.

Входит в следующие категории Фукуока

Похожие экскурсии из Фукуока

Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
Красота природы, духовное наследие и фотогеничные места под рассказы о Вьетнаме
Начало: У вашего отеля на Фукуоке
Завтра в 10:00
21 дек в 10:00
$350 за всё до 3 чел.
Морская одиссея по южным островам Фукуока
8 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Морская одиссея по южным островам Фукуока
Исследовать необитаемые остров, поснорклить среди кораллов и пообедать на берегу
Завтра в 08:30
21 дек в 16:30
от $350 за всё до 10 чел.
Гид на день по острову Фукуок
На машине
8 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Гид на день по острову Фукуок
Прислушаться к себе и узнать остров без спешки
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Фукуоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Фукуоке