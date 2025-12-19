Мы окунёмся в мир удивительных ремёсел и производств: от сияющих жемчужных ферм и ароматных плантаций перца до загадочных птичьих гнёзд (йен сао), нежного шёлка и атмосферных благовоний (агарвуд). Погрузимся в историю острова, посетив знаменитую тюрьму Фукуок, и найдём умиротворение в величественной пагоде Хо Куок.

Описание экскурсии

9:00–9:30 — жемчужная ферма

Знакомство с процессом выращивания жемчуга, его видами и особенностями фукуокского производства.

10:00 — плантация перца

Прогулка по плантации и рассказ о знаменитом фукуокском перце, его сортах и роли в местной кухне.

10:30 — шёлковая фабрика

Процесс создания натурального шёлка: от кокона до готовой ткани, традиции шелкоткачества Вьетнама.

11:00 — мастерская благовоний (агарвуд)

История и ценность агарвуда — редкого ароматного дерева, используемого в благовониях и ритуалах.

11:30 — производство птичьих гнёзд (йен сао)

Знакомство с одним из самых ценных деликатесов Азии и его значением в культуре и медицине.

12:00 — тюрьма Фукуок

Исторический комплекс, посвящённый трагическим страницам войны и стойкости вьетнамского народа.

12:30–13:30 — обед

Свободное время для отдыха и знакомства с местной кухней.

14:00 — фабрика рыбного соуса

Производство знаменитого фукуокского ньыок мама по традиционным рецептам.

14:30 — пагода Хо Куок

Буддийский храм с панорамными видами, рассказ о духовной жизни острова и архитектуре пагоды.

15:00–16:00 — пляж Бай Сао

Купание и отдых на одном из самых красивых пляжей острова с белоснежным песком.

По желанию — канатная дорога

Панорамная поездка над южными островами с видами на море и побережье.

Организационные детали

Включено в стоимость: трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером, все входные билеты, обед, бутылка питьевой воды на человека

Дополнительно (по желанию) оплачивается: канатная дорога — взрослый билет $32, детский (рост 100–140 см) $26 и трансфер после неё обратно в отель — $4 за чел.

Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Доплата за трансфер из районов: