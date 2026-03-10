Подарите себе день, полный расслабления и гармонии.
Вы поныряете с маской среди кораллов и ярких рыб у острова Хон Дуа, искупаетесь в открытом море возле острова Ванг. А ещё понежитесь на пляже с белым песком и мягкими волнами.
Вы поныряете с маской среди кораллов и ярких рыб у острова Хон Дуа, искупаетесь в открытом море возле острова Ванг. А ещё понежитесь на пляже с белым песком и мягкими волнами.
Описание экскурсии
8:30–9:00. Сбор гостей и трансфер из отелей
9:30–10:00. Прибытие в порт, посадка на кораблик, инструктаж по технике безопасности
10:00–10:40. Переход к южным островам, знакомство с группой
10:40–11:20. Снорклинг у острова Хон Дуа (1-ая остановка), живые кораллы и тропические рыбы
11:30–12:00. Снорклинг у острова Хон Дуа и купание (2-ая остановка)
13:00–14:30. Отдых на острове Май Рут Чонг: пляж, фотозоны, свободное время, обед
14:30–15:00. Купание и отдых у острова Гам Ги
15:00-15:30 Купание у острова Буом
15:30–16:00. Возвращение в порт
16:00–16:30. Трансфер в отели
Организационные детали
- Мы поедем на водном скоростном катере с зоной отдыха и шезлонгами. Есть лицензия и спасжилеты
- При неблагоприятных погодных условиях дата поездки может быть сдвинута на 1–2 дня
- С вами будет один из русскоязычных гидов нашей команды
В стоимость включено:
- трансфер
- обед + морепродукты
- приветственный напиток
- посещение кораллового парка Хон Дуа
- аренда масок и снастей для рыбалки
в пятницу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$72
|Дети до 10 лет
|$45
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Фукуоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 335 туристов
Прожила в Гоа с 2014 года. Сейчас нахожусь во Вьетнаме. Занимаюсь организацией экскурсий по Азии и подбором туров в любую точку мира. Большинство гидов в нашей команде — историки. Наша цель — максимально полно передать всю информацию о регионе и ответить на все ваши вопросы, чтобы поездка получилась насыщенной, познавательной и яркой.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Красивые острова и места для снорклинга, были на коралловых рифах, полюбовались на рыбок 👍На кораблике было угощение из фруктов, а потом на острове вкусный обед. В целом все понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Фукуока
Похожие экскурсии на «Райские острова Фукуока: снорклинг, обед и пляж (всё включено)»
Мини-группа
до 12 чел.
Снорклинг на Фукуоке
Погрузиться в прозрачные воды и понаблюдать за кораллами и тропическими рыбами
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$65 за человека
Групповая
Снорклинг и отдых на трёх островах Фукуока
Знакомство с подводным миром, самые красивые пляжи и обед на борту - всё включено
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$44 за человека
Групповая
до 20 чел.
Морской круиз по островам Фукуока с снорклингом
Начало: Ваш отель
$68 за человека
Групповая
до 13 чел.
Морская прогулка по островам Антхой с обедом и снорклингом
Начало: Ваш отель
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
$46 за человека
$72 за человека