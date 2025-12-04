Найдено 3 экскурсии в категории « Пляж Бай Сао » в Фукуоке на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Джиппинг На машине 8 часов 34 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Вьетнамский Фукуок за один день Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме Начало: В вашем отеле $350 за всё до 4 чел. На машине 8 часов 5 отзывов Водная прогулка Гид на день по острову Фукуок Прислушаться к себе и узнать остров без спешки $350 за всё до 4 чел. Пешая 1 час Фотопрогулка до 4 чел. Фотопрогулка по берегу Фукуока Выберите локацию для фотосессии: пляж, пальмы или скалы. Профессиональные снимки и незабываемые моменты ждут вас на Фукуоке Начало: По договорённости - зависит от вашей локации $250 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Фукуока

