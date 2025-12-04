Индивидуальная
до 4 чел.
Вьетнамский Фукуок за один день
Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
5 дек в 08:30
$350 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Гид на день по острову Фукуок
Прислушаться к себе и узнать остров без спешки
Завтра в 08:00
5 дек в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по берегу Фукуока
Выберите локацию для фотосессии: пляж, пальмы или скалы. Профессиональные снимки и незабываемые моменты ждут вас на Фукуоке
Начало: По договорённости - зависит от вашей локации
5 дек в 13:30
6 дек в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
