читать дальше

были одни! Я впервые держала морских звезд на руке и плавала с ними ⭐️ побывали на самом красивом пляже Бай Сао, увидели как проплывает катер и захотели тоже 😄 в моменте решили, что мы хотим увидеть острова. Сергей продержал нас в этом 😃

День прошел очень насыщенно, посмотрели все, что хотели и даже больше. Спасибо за такой насыщенный, и в то же время легкий день и за всю красоту что мы посмотрели.

Однозначно рекомендую экскурсию у Сергея, за его гибкость и просто за то что с ним интересно и легко.