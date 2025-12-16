Водная прогулка
Фукуокское сафари
Поцеловать жирафа, помахать рукой Камбодже и узнать секретный ингредиент рыбного соуса
22 дек в 08:00
23 дек в 08:00
от €350 за всё до 9 чел.
Водная прогулка
Гид на день по острову Фукуок
Прислушаться к себе и узнать остров без спешки
Завтра в 08:00
22 дек в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Южный Фукуок: жемчуг, шёлк и агарвуд
Посмотреть на остров без фильтров и стереотипов
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
22 дек в 09:00
24 дек в 09:00
$45 за человека
Индивидуальная
Фукуок: история, быт и ремёсла
Исследовать храмы острова, его военное прошлое и местные производства - от нуок-мама до жемчуга
Завтра в 09:00
22 дек в 09:00
$85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья16 декабря 2025Прекрасное приключение! Для тех, кто ценит своё время и комфорт.
В полном восторге от посещения сафари-парка и остальной программы.
Гид пунктуальный, приятный
- ААлександр2 декабря 2025Сафари парк раскинулся широко, соцветия огромных площадей, его ты не кинешь даже оком, Встречаешь с разных стран Других людей. Фламинго
- ТТатьяна25 ноября 2025Просто отлично! Сергей действительно знает свое дело, провел нам чудесную экскурсию по Фукуоку, у нас был ровно один день и
- ААнна24 ноября 2025Большое спасибо Сергею и гиду Василию за отлично спланированную и проведенную экскурсию. Были учтены все наши пожелания по акцентам. В
- ООльга12 ноября 2025Очень понравилась экскурсия с Сергеем по Фукуоку. Заранее выбрали интересные нам локации. Сергей построил маршрут таким образом, что мы всегда
- ЮЮлия31 октября 2025Спасибо Сергею за такой классный день 🤩
Побывали в зоопарке, покормили лемуров, жирафов это было так круто 🥹 животные контактные, наделали
- еелена28 октября 2025День прошел очень круто😍 очень крутой зоопарк, покормили жирафов, лемуров и капибар. Сергей провел нас так, что мы практически везде
- ИИван27 октября 2025Экскурсия топ! Для нас был важен сафари, пляж со звездами без нудной исторической части и храмов. В общем успели с
