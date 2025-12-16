Мои заказы

Плантация перца – экскурсии в Фукуоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Плантация перца» в Фукуоке на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Фукуокское сафари
На машине
9 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Фукуокское сафари
Поцеловать жирафа, помахать рукой Камбодже и узнать секретный ингредиент рыбного соуса
22 дек в 08:00
23 дек в 08:00
от €350 за всё до 9 чел.
Гид на день по острову Фукуок
На машине
8 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Гид на день по острову Фукуок
Прислушаться к себе и узнать остров без спешки
Завтра в 08:00
22 дек в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Южный Фукуок: жемчуг, шёлк и агарвуд
На автобусе
7.5 часов
Групповая
до 25 чел.
Южный Фукуок: жемчуг, шёлк и агарвуд
Посмотреть на остров без фильтров и стереотипов
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
22 дек в 09:00
24 дек в 09:00
$45 за человека
Фукуок: история, быт и ремёсла
На машине
6 часов
Индивидуальная
Фукуок: история, быт и ремёсла
Исследовать храмы острова, его военное прошлое и местные производства - от нуок-мама до жемчуга
Завтра в 09:00
22 дек в 09:00
$85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    16 декабря 2025
    Фукуокское сафари
    Прекрасное приключение! Для тех, кто ценит своё время и комфорт.
    В полном восторге от посещения сафари-парка и остальной программы.
    Гид пунктуальный, приятный
    читать дальше

    в общении человек, автомобиль комфортный, идеально чистый, прекрасное вождение,"на борту" была прохладная водичка:)) посмотрели даже больше, чем планировали! Без стояния в очередях и толкучки. Супер довольны! Посетили больше локаций, чем думали, а также накормили всеееех животных, которых мечтали, в парке))). Очень понравилась организация и гибкий тайминг!
    Рекомендуем!!!
    Главное туристам самим не нарушать расписание и не опаздывать к утреннему пик-апу из отеля, это задает тон всему дню. Мы сделали все вовремя и везде приехали раньше всех)))
    Помимо потрясающих впечатлений,о материальном - купили перец, шикарный рыбный соус и очень вкусно пообедали))
    Сергей знает лучшие места! 🤝☺
    Спасибо 💗💗💗

  • А
    Александр
    2 декабря 2025
    Фукуокское сафари
    Сафари парк раскинулся широко, соцветия огромных площадей, его ты не кинешь даже оком, Встречаешь с разных стран Других людей. Фламинго
    читать дальше

    розовый стоят в начале парка, саванны рек и небольших болот, здесь начинает праздник яркий пусть гид Василий нас с собой ведёт. Все было офигенно👍

  • Т
    Татьяна
    25 ноября 2025
    Гид на день по острову Фукуок
    Просто отлично! Сергей действительно знает свое дело, провел нам чудесную экскурсию по Фукуоку, у нас был ровно один день и
    читать дальше

    он организовал все так, что мы вкусили самое лучшее, невероятное, удивительное. Взрыв эмоций, который навсегда останется в нашей памяти. Очень рекомендуем!

  • А
    Анна
    24 ноября 2025
    Фукуокское сафари
    Большое спасибо Сергею и гиду Василию за отлично спланированную и проведенную экскурсию. Были учтены все наши пожелания по акцентам. В
    читать дальше

    сафари парке прошли по самым загруженным локациям до основной массы народа - бодрые, голодные лемуры были наши:) Пока перемещались между пунктами маршрута узнали кучу интересного про остров и его обычную жизнь и историю. Подвозили везде к самым точкам на комфортной машине с кондиционером. Нигде в очередях не ждали, все было подготовлено и отлажено. О всех дополнительных расходах (билеты, корм, лодка и т. д.) Сергей предупредил, билеты также уже были сразу заказаны. Сэкономили нам кучу сил, времени и нервов.

  • О
    Ольга
    12 ноября 2025
    Гид на день по острову Фукуок
    Очень понравилась экскурсия с Сергеем по Фукуоку. Заранее выбрали интересные нам локации. Сергей построил маршрут таким образом, что мы всегда
    читать дальше

    были на шаг впереди основной массы туристов. Нв сафари покормили жирафов и лемуров, посмотрели всех животных и практически везде мы были одни, кроме автобуса по локации с дикими животными. После сафари по нашей просьбе заехали на Фукуокскую Венецию. Побывали и на пляже со звёздами и на жемчужной ферме. А какой обед нам организовал Сергей! Думаю в большой группе такой не реально. Комфортный автомобиль, в котором путешествовать только в удовольствие. Помимо экскурсии Сергей много рассказал о жизни острова, порекомендовал где лучше делать покупки. Спасибо! Рекомендую всем Сергея - отличного гида и человека.

  • Ю
    Юлия
    31 октября 2025
    Гид на день по острову Фукуок
    Спасибо Сергею за такой классный день 🤩
    Побывали в зоопарке, покормили лемуров, жирафов это было так круто 🥹 животные контактные, наделали
    читать дальше

    фотографий, смеялись и кайфовали. Сергей нас отвёз в супер аутентичное и колоритное место для обеда, где мы поели рыбу, креветки, ежей, все было таким свежим и вкусным 😋
    Съездили на пляж с морскими звёздочками, впечатляет 🌟
    Вообщем день прошел очень насыщенно, красиво, весело и очень атмосферно 🤗Однозначно рекомендую 👍

  • е
    елена
    28 октября 2025
    Гид на день по острову Фукуок
    День прошел очень круто😍 очень крутой зоопарк, покормили жирафов, лемуров и капибар. Сергей провел нас так, что мы практически везде
    читать дальше

    были одни! Я впервые держала морских звезд на руке и плавала с ними ⭐️ побывали на самом красивом пляже Бай Сао, увидели как проплывает катер и захотели тоже 😄 в моменте решили, что мы хотим увидеть острова. Сергей продержал нас в этом 😃
    День прошел очень насыщенно, посмотрели все, что хотели и даже больше. Спасибо за такой насыщенный, и в то же время легкий день и за всю красоту что мы посмотрели.
    Однозначно рекомендую экскурсию у Сергея, за его гибкость и просто за то что с ним интересно и легко.

  • И
    Иван
    27 октября 2025
    Гид на день по острову Фукуок
    Экскурсия топ! Для нас был важен сафари, пляж со звездами без нудной исторической части и храмов. В общем успели с
    читать дальше

    Сергеем пролететь весь остров посмотреть сафари, пофоткаться с морскими звездами, заскочить на бай сао сделать фотки на белом песке и качели на пальме и! Мы даже успели посетить пару островов и поснорклить!! День просто пролетел нереально! В общем особенно хотелось отметить сафари, мы били в шоке! Сергея узнают животные! Они реально подходят сами без корма и приветствуют Сергея! Маршрут по сафари продуман до мелочей, Сергей старался нас провести без толп других туристов и ему это удалось! В общем рекомендую на все 100!

