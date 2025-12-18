Найдено 3 экскурсии в категории « Фабрика рыбного соуса » в Фукуоке на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году

1 чел. По популярности Джиппинг На машине 8 часов 36 отзывов Водная прогулка Вьетнамский Фукуок за один день Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме Начало: В вашем отеле $350 за всё до 4 чел. На машине 9 часов 5 отзывов Водная прогулка Фукуокское сафари Поцеловать жирафа, помахать рукой Камбодже и узнать секретный ингредиент рыбного соуса от €350 за всё до 9 чел. На машине 8 часов 5 отзывов Водная прогулка Гид на день по острову Фукуок Прислушаться к себе и узнать остров без спешки $350 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Фукуока

