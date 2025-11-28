читать дальше

отдельная благодарность Сергею - на мой взгляд, человек 100 % занимается своим делом, и делает это с любовью, очень интересный рассказчик, давал много различных советов (даже не относящихся к программе, а к Вьетнаму в целом), поделился многими интересными и вкусными (а это для меня важно) локациями, даже фотографировал (за что отдельно спасибо). Очень хочу чтобы ребята росли и развивались дальше и больше, хочу и очень жду новые маршруты (Сапа - must have номер 1 в Ханой). Ради Сапы готова вернуться снова в Ханой 🫰🏻