Мои заказы

Май Чау – экскурсии в Ханое

Найдено 3 экскурсии в категории «Май Чау» в Ханое на русском языке, цены от $95. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
На теплоходе
12 часов
9 отзывов
Круиз
Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
Отдохнуть на комфортабельном теплоходе в бухте Халонг
Начало: В Старом квартале Ханоя
Расписание: ежедневно в 08:00
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$95 за человека
Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
На машине
На лодке
8 часов
11 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Ханою и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама: храмовый комплекс Бай Динь, прогулка на лодке и исторический город Хоалы ждут вас
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
от $494 за всё до 7 чел.
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
На машине
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие
Путешествие по Северному Вьетнаму с посещением долин Пулун и Май Чау. Вас ждут катание на бамбуковых плотах, горные водопады и карстовые пещеры
Начало: У вашего отеля
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
от $960 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    28 ноября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Всё было комфортно и удобно, забрали из отеля, несмотря на то, что он был в переулке, где могут проехать только
    читать дальше

    байки, гид встретил нас прямо в лобби. Гид был вьетнамец по имени Сон, при этом по русски он разговаривал очень хорошо, везде нам помогал)
    Экскурсией полностью довольны, удобные автобусы, комфортный катер, ну и самое главное виды, просто охренительно красивые виды)))

  • Т
    Тимофей
    27 ноября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Все прошло великолепно, Сергей невероятный профессионал и просто интересный, отзывчивый человек.
    Рекомендую экскурсию к посещению, вы останетесь довольны!
  • А
    Александра
    21 ноября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Отличная экскурсия!
    Ездили 19.11.25
    Места очень красивые, было 3 высадки: 2 на островах, 1 поплавать на выбранном виде транспорта. С комфортом доставили
    читать дальше

    до круиза, там вкусно кормили. С нами ездил Шон в качестве русскоговорящего гида, рассказал про современную жизнь во Вьетнаме, ответил на все вопросы, много шутили, в общем, хорошо провели время. Экскурсия оказалась насыщенной.
    Спасибо!

    Отличная экскурсия!
  • Е
    Екатерина
    16 ноября 2025
    Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
    Великолепно! Для одного человека, возможно, дороговато, но для двоих обязательно к посещению. Кен прирождённый гид. Интересный рассказчик, собеседник, очень внимателен, с ним безопасно и надёжно. Интересные локации, шикарный номер в отеле.
  • Е
    Екатерина
    13 ноября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Прошло все более, чем отлично! Мр. Хоа замечательный гид, прекрасно говорящий на русском. Влюблённый в Россию, с теплотой вспоминающий СССР.
    читать дальше

    Тем для разговоров было море, помимо темы экскурсии, много шутили. Сама же экскурсия проходила только для меня и мой гид был очень внимателен, чтобы я не потерялась в огромном потоке туристов, снимая видео, фото. Это был один из приятных и интересных дней в Ханое.

  • N
    Nick
    10 ноября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Хочу поделиться замечательными впечатлениями от тура. Организация на высшем уровне — всё продумано до мелочей. Нас забрали вовремя на люкс-транспорте:
    читать дальше

    удобные кресла, прохладный кондиционер, бутылочки с водой — ехать было одно удовольствие. После экскурсии также аккуратно доставили обратно в отель, что было очень удобно.

    Теплоход в отличном состоянии, чистый и комфортный, с прекрасным обзором на окружающую природу. Бухта очень красивая, множество островов, на некоторых из них были пешие прогулки с посещением пещер, что сделало поездку ещё интереснее.

    Отдельное спасибо гидам Джонни и Хуану — настоящие профессионалы, доброжелательные и позитивные люди. Благодаря им экскурсия прошла легко и увлекательно. Также хочу выразить особую благодарность Сергею за отличную организацию, приветливость и доброжелательность.

    Всем рекомендую этот тур — получите массу положительных эмоций и незабываемые впечатления.

    Хочу поделиться замечательными впечатлениями от тура. Организация на высшем уровне — всё продумано до мелочей. НасХочу поделиться замечательными впечатлениями от тура. Организация на высшем уровне — всё продумано до мелочей. НасХочу поделиться замечательными впечатлениями от тура. Организация на высшем уровне — всё продумано до мелочей. НасХочу поделиться замечательными впечатлениями от тура. Организация на высшем уровне — всё продумано до мелочей. НасХочу поделиться замечательными впечатлениями от тура. Организация на высшем уровне — всё продумано до мелочей. НасХочу поделиться замечательными впечатлениями от тура. Организация на высшем уровне — всё продумано до мелочей. Нас
  • М
    Михайлов
    7 ноября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Замечательный круиз. Удобный и безопасный маршрут. Очень хорошая организация: от выезда из отеля до окончания экскурсии. Красивые виды. Гид был великолепен. Организатор - выше всяких похвал.
  • Н
    Надежда
    17 октября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Сегодня мы побывали на экскурсии "Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя" Очень нам понравилось. Красота невероятная. До кораблика
    читать дальше

    добрались на комфортабельном автобусе. На корабле нас ждал вкусный обед (шведский стол). А уж какая красота нас окружала!!! Это надо видеть! Пещеры сказочные!, на каяке с удовольствием прокатились, закатом любовались! Всё путешествие нам помогал очень заботливый вьетнамский гид Сон.

  • Е
    Евгений
    2 октября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Прекрасный гид, очень компанейский и открытый, готов помочь и приложить все усилия для комфортного пребывания. также практикует фото и видео съемку, принимая в качестве оплаты исключительно наши улыбки) спасибо Сергей!
  • A
    Anait
    1 октября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Экскурсия даже превзошла все мои ожидания. Я осталась в полном восторге и от локаций, и от организации, и конечно же
    читать дальше

    отдельная благодарность Сергею - на мой взгляд, человек 100 % занимается своим делом, и делает это с любовью, очень интересный рассказчик, давал много различных советов (даже не относящихся к программе, а к Вьетнаму в целом), поделился многими интересными и вкусными (а это для меня важно) локациями, даже фотографировал (за что отдельно спасибо). Очень хочу чтобы ребята росли и развивались дальше и больше, хочу и очень жду новые маршруты (Сапа - must have номер 1 в Ханой). Ради Сапы готова вернуться снова в Ханой 🫰🏻

  • Е
    Екатерина
    5 сентября 2025
    Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
    Мы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май Чау.
    Тем, кто любит
    читать дальше

    природные достопримечательности, этот тур понравится очень.
    Нашим гидом был Кен - русскоговорящий вьетнамец. Отлично говорит на русском, хорошо доносит информацию.
    С удовольствием разговаривали не только об окружающих видах, но и о жизни во Вьетнаме в целом.
    Организация тура тоже продумана хорошо. Выбранные для ночлега отели нас полностью устроили, по таймингу тоже шли ровно. При этом времени на все хотелки всегда хватало, никто не торопил.
    Добавлю, что уже после тура заказали у ребят не самый простой трансфер - тоже справились. Пунктуально и без проблем.
    Спасибо!

    Мы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май ЧауМы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май ЧауМы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май ЧауМы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май ЧауМы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май ЧауМы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май ЧауМы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май ЧауМы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май ЧауМы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май ЧауМы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май Чау

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Май Чау»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханое
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
  2. Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
  3. Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
Сколько стоит экскурсия по Ханою в декабре 2025
Сейчас в Ханое в категории "Май Чау" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 960. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Май Чау», 22 ⭐ отзыва, цены от $95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль