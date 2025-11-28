Круиз
Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
Отдохнуть на комфортабельном теплоходе в бухте Халонг
Начало: В Старом квартале Ханоя
Расписание: ежедневно в 08:00
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$95 за человека
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Ханою и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама: храмовый комплекс Бай Динь, прогулка на лодке и исторический город Хоалы ждут вас
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
от $494 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие
Путешествие по Северному Вьетнаму с посещением долин Пулун и Май Чау. Вас ждут катание на бамбуковых плотах, горные водопады и карстовые пещеры
Начало: У вашего отеля
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
от $960 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия28 ноября 2025Всё было комфортно и удобно, забрали из отеля, несмотря на то, что он был в переулке, где могут проехать только
- ТТимофей27 ноября 2025Все прошло великолепно, Сергей невероятный профессионал и просто интересный, отзывчивый человек.
Рекомендую экскурсию к посещению, вы останетесь довольны!
- ААлександра21 ноября 2025Отличная экскурсия!
Ездили 19.11.25
Места очень красивые, было 3 высадки: 2 на островах, 1 поплавать на выбранном виде транспорта. С комфортом доставили
- ЕЕкатерина16 ноября 2025Великолепно! Для одного человека, возможно, дороговато, но для двоих обязательно к посещению. Кен прирождённый гид. Интересный рассказчик, собеседник, очень внимателен, с ним безопасно и надёжно. Интересные локации, шикарный номер в отеле.
- ЕЕкатерина13 ноября 2025Прошло все более, чем отлично! Мр. Хоа замечательный гид, прекрасно говорящий на русском. Влюблённый в Россию, с теплотой вспоминающий СССР.
- NNick10 ноября 2025Хочу поделиться замечательными впечатлениями от тура. Организация на высшем уровне — всё продумано до мелочей. Нас забрали вовремя на люкс-транспорте:
- ММихайлов7 ноября 2025Замечательный круиз. Удобный и безопасный маршрут. Очень хорошая организация: от выезда из отеля до окончания экскурсии. Красивые виды. Гид был великолепен. Организатор - выше всяких похвал.
- ННадежда17 октября 2025Сегодня мы побывали на экскурсии "Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя" Очень нам понравилось. Красота невероятная. До кораблика
- ЕЕвгений2 октября 2025Прекрасный гид, очень компанейский и открытый, готов помочь и приложить все усилия для комфортного пребывания. также практикует фото и видео съемку, принимая в качестве оплаты исключительно наши улыбки) спасибо Сергей!
- AAnait1 октября 2025Экскурсия даже превзошла все мои ожидания. Я осталась в полном восторге и от локаций, и от организации, и конечно же
- ЕЕкатерина5 сентября 2025Мы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май Чау.
Тем, кто любит
