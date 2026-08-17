Из Ханоя в Ниньбинь: древние пагоды Бай Динь и пещеры Чанг Ан
Посетить Будду и проплыть среди карстовых скал и пещер ЮНЕСКО
Ниньбинь называют «Халонгом на суше» — и не зря.
За один день вы увидите грандиозную пагоду Бай Динь, где установлены азиатские рекорды, попробуете местную кухню и отправитесь на лодке по реке Чанг Ан, петляющей среди известняковых гор, гротов и древних храмов.
Описание экскурсии
8:00–10:30 — дорога из Ханоя в Ниньбинь
По пути шумный мегаполис сменится рисовыми полями и деревнями. Поговорим о первой столице независимого Вьетнама и о том, почему именно Ниньбинь стал духовным центром страны.
10:30–12:30 — буддийский комплекс Бай Динь
Вы пройдёте по самому длинному в Азии крытому коридору с 500 каменными статуями Архатов, увидите крупнейший во Вьетнаме бронзовый колокол и величественные статуи Будды. Расскажем, как небольшой храм превратился в один из крупнейших буддийских комплексов Азии, а также объясним символику храмовой архитектуры и особенности буддийских традиций Вьетнама.
12:30–13:30 — обед (оплачивается отдельно)
Попробуете блюда, которыми славится провинция Ниньбинь.
14:00–16:30 — прогулка на лодке по Чанг Ану
На традиционном сампане проплывём среди карстовых скал и природных пещер. Сделаем остановки у уединенных пагод и древних святилищ, скрытых в горных ущельях. Обсудим, как формировался ландшафт, включённый в список ЮНЕСКО, почему лодочники Чанг Ана гребут ногами и чем отличается жизнь в провинции от столицы.
16:30–19:30 — возвращение в Ханой
Организационные детали
В стоимость входят трансфер из отеля в центре Ханоя, питьевая вода и все билеты
Дополнительно оплачивается обед в местном ресторане (~$10 за чел.) и трансфер из дальних районов Ханоя (уточняйте у организатора)
На борту выдаются спасжилеты, перед началом проводится инструктаж по технике безопасности
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Ханоя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Ханое
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2510 туристов
Мы команда гидов-интеллектуалов с профильным образованием и лицензией. Искренняя любовь к деталям и годы жизни в России позволяют нам говорить с вами на одном языке, глубоко понимая ваш культурный контекст.
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будет интересно! Мы не пересказываем сухие даты, а объясняем, как прошлое сформировало характер современного Вьетнама. Приоткрываем завесу повседневности: от семейного уклада до мест, скрытых от массового туриста. Национальную кухню показываем как часть души народа — учим не просто пробовать блюда, а понимать смыслы и традиции за каждым вкусом.
В своей работе делаем ставку на интеллектуальный комфорт и индивидуальный ритм. Тонко чувствуем интересы: когда стоит углубиться в философские размышления и факты, а когда — дать вам время насладиться моментом. Вы не просто посещаете объекты, а проживаете настоящий вьетнамский день в компании эрудированного и надёжного друга.
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