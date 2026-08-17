Ниньбинь называют «Халонгом на суше» — и не зря. За один день вы увидите грандиозную пагоду Бай Динь, где установлены азиатские рекорды, попробуете местную кухню и отправитесь на лодке по реке Чанг Ан, петляющей среди известняковых гор, гротов и древних храмов.

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Описание экскурсии

8:00–10:30 — дорога из Ханоя в Ниньбинь

По пути шумный мегаполис сменится рисовыми полями и деревнями. Поговорим о первой столице независимого Вьетнама и о том, почему именно Ниньбинь стал духовным центром страны.

10:30–12:30 — буддийский комплекс Бай Динь

Вы пройдёте по самому длинному в Азии крытому коридору с 500 каменными статуями Архатов, увидите крупнейший во Вьетнаме бронзовый колокол и величественные статуи Будды. Расскажем, как небольшой храм превратился в один из крупнейших буддийских комплексов Азии, а также объясним символику храмовой архитектуры и особенности буддийских традиций Вьетнама.

12:30–13:30 — обед (оплачивается отдельно)

Попробуете блюда, которыми славится провинция Ниньбинь.

14:00–16:30 — прогулка на лодке по Чанг Ану

На традиционном сампане проплывём среди карстовых скал и природных пещер. Сделаем остановки у уединенных пагод и древних святилищ, скрытых в горных ущельях. Обсудим, как формировался ландшафт, включённый в список ЮНЕСКО, почему лодочники Чанг Ана гребут ногами и чем отличается жизнь в провинции от столицы.

16:30–19:30 — возвращение в Ханой

Организационные детали