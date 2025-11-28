Мои заказы

Бай Динь – экскурсии в Ханое

Найдено 3 экскурсии в категории «Бай Динь» в Ханое на русском языке, цены от $35. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
На теплоходе
12 часов
9 отзывов
Круиз
Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
Отдохнуть на комфортабельном теплоходе в бухте Халонг
Начало: В Старом квартале Ханоя
Расписание: ежедневно в 08:00
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$95 за человека
Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
На машине
На лодке
8 часов
11 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Ханою и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама: храмовый комплекс Бай Динь, прогулка на лодке и исторический город Хоалы ждут вас
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
от $494 за всё до 7 чел.
Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала
Пешая
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала
Попробовать всё самое лучшее и аутентичное - от уличной классики до национальных хитов
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 11:00 и 17:30
Завтра в 17:30
11 дек в 11:00
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    28 ноября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Всё было комфортно и удобно, забрали из отеля, несмотря на то, что он был в переулке, где могут проехать только
    читать дальше

    байки, гид встретил нас прямо в лобби. Гид был вьетнамец по имени Сон, при этом по русски он разговаривал очень хорошо, везде нам помогал)
    Экскурсией полностью довольны, удобные автобусы, комфортный катер, ну и самое главное виды, просто охренительно красивые виды)))

  • Т
    Тимофей
    27 ноября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Все прошло великолепно, Сергей невероятный профессионал и просто интересный, отзывчивый человек.
    Рекомендую экскурсию к посещению, вы останетесь довольны!
  • А
    Арина
    22 ноября 2025
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    Прекрасная экскурсия на север Вьетнама! Интересная, узнали много нового. Нашим гидом был Игорь, очень интересный, эрудированный, великолепно владеющий темой и
    читать дальше

    любящий Вьетнам. Рассказал об истории Вьетнама и о его настоящем. Мы много узнали и о местах, которыми посетили и о местах, которые стоит посетить. Выбор ресторана был также отличный. Игорь - отличный фотограф, на память остались потрясающие фотографии)) Очень внимательный к нашим интересам, пожеланиям, нашему темпу. Спасибо!

  • А
    Александра
    21 ноября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Отличная экскурсия!
    Ездили 19.11.25
    Места очень красивые, было 3 высадки: 2 на островах, 1 поплавать на выбранном виде транспорта. С комфортом доставили
    читать дальше

    до круиза, там вкусно кормили. С нами ездил Шон в качестве русскоговорящего гида, рассказал про современную жизнь во Вьетнаме, ответил на все вопросы, много шутили, в общем, хорошо провели время. Экскурсия оказалась насыщенной.
    Спасибо!

    Отличная экскурсия!
  • Е
    Екатерина
    13 ноября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Прошло все более, чем отлично! Мр. Хоа замечательный гид, прекрасно говорящий на русском. Влюблённый в Россию, с теплотой вспоминающий СССР.
    читать дальше

    Тем для разговоров было море, помимо темы экскурсии, много шутили. Сама же экскурсия проходила только для меня и мой гид был очень внимателен, чтобы я не потерялась в огромном потоке туристов, снимая видео, фото. Это был один из приятных и интересных дней в Ханое.

  • N
    Nick
    10 ноября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Хочу поделиться замечательными впечатлениями от тура. Организация на высшем уровне — всё продумано до мелочей. Нас забрали вовремя на люкс-транспорте:
    читать дальше

    удобные кресла, прохладный кондиционер, бутылочки с водой — ехать было одно удовольствие. После экскурсии также аккуратно доставили обратно в отель, что было очень удобно.

    Теплоход в отличном состоянии, чистый и комфортный, с прекрасным обзором на окружающую природу. Бухта очень красивая, множество островов, на некоторых из них были пешие прогулки с посещением пещер, что сделало поездку ещё интереснее.

    Отдельное спасибо гидам Джонни и Хуану — настоящие профессионалы, доброжелательные и позитивные люди. Благодаря им экскурсия прошла легко и увлекательно. Также хочу выразить особую благодарность Сергею за отличную организацию, приветливость и доброжелательность.

    Всем рекомендую этот тур — получите массу положительных эмоций и незабываемые впечатления.

  • М
    Михайлов
    7 ноября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Замечательный круиз. Удобный и безопасный маршрут. Очень хорошая организация: от выезда из отеля до окончания экскурсии. Красивые виды. Гид был великолепен. Организатор - выше всяких похвал.
  • Н
    Надежда
    17 октября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Сегодня мы побывали на экскурсии "Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя" Очень нам понравилось. Красота невероятная. До кораблика
    читать дальше

    добрались на комфортабельном автобусе. На корабле нас ждал вкусный обед (шведский стол). А уж какая красота нас окружала!!! Это надо видеть! Пещеры сказочные!, на каяке с удовольствием прокатились, закатом любовались! Всё путешествие нам помогал очень заботливый вьетнамский гид Сон.

  • Е
    Евгений
    2 октября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Прекрасный гид, очень компанейский и открытый, готов помочь и приложить все усилия для комфортного пребывания. также практикует фото и видео съемку, принимая в качестве оплаты исключительно наши улыбки) спасибо Сергей!
  • A
    Anait
    1 октября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Экскурсия даже превзошла все мои ожидания. Я осталась в полном восторге и от локаций, и от организации, и конечно же
    читать дальше

    отдельная благодарность Сергею - на мой взгляд, человек 100 % занимается своим делом, и делает это с любовью, очень интересный рассказчик, давал много различных советов (даже не относящихся к программе, а к Вьетнаму в целом), поделился многими интересными и вкусными (а это для меня важно) локациями, даже фотографировал (за что отдельно спасибо). Очень хочу чтобы ребята росли и развивались дальше и больше, хочу и очень жду новые маршруты (Сапа - must have номер 1 в Ханой). Ради Сапы готова вернуться снова в Ханой 🫰🏻

  • В
    Владимир
    16 августа 2025
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    С нами были отдельно водитель и экскурсовод. Экскурсовод Кен отлично говорит по-русски. Многое рассказал о Вьетнаме, порекомендовал хорошее заведение с
    читать дальше

    местной кухней. Очень комфортно и безопасно было с водителем на дорогах Вьетнама. Подсказали нам по дальнейшему маршруту и были готовы закончить экскурсию в любом удобном для нас месте. Рекомендуем! Когда в следующий раз будем во Вьетнаме, с удовольствием воспользуемся ещё раз услугами этой команды.

  • А
    Алена
    25 марта 2025
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    Экскурсию проводил Зунг, прекрасно говорит на русском, бесконечно влюблен во Вьетнам и его историю. Рассказал очень много интересного про культуру и историю Вьетнама.
    Невероятные пейзажи впечатлили
    Программа очень насыщенная, но усталости нет
  • О
    Ольга
    1 января 2025
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    Отличная экскурсия. Огромное спасибо Игорю. Многое узнали об истории Вьетнама. Посмотрели великолепные места.
  • О
    Ольга
    12 августа 2024
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    Все супер, Игорь очень интересный рассказчик и собеседник, а еще и отличный фотограф экскурсантов на потрясающих фонах! Всем рекомендую
  • А
    Анна
    16 октября 2023
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь, очень знающий и великолепно
    читать дальше

    владеющий темой, ненавязчиво, но очень качественно рассказал об истории Вьетнама и о местах, которыми мы посетили. Выбор ресторана был также отличный. В дополнение ко всему мы ещё и получили отличное видео, сделанное Игрекм с дрона. Это вообще получилось как неожиданный, но очень приятный бонус.

  • И
    Инна
    30 июля 2023
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    Здравствуйте!
    Чудесная экскурсия! Гид - Туан. Интересный и образованный человек. Великолепно знает историю и русский язык (в прошлом журналист).
    Великолепная природа!
    Рекомендую!
  • Н
    Надежда
    4 апреля 2023
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    В конце января были на экскурсии "Северный Вьетнам". Экскурсию проводил Игорь. Изначально, у нас был чёткий план, того что мы
    читать дальше

    хотим и как, так как уже брали ни раз индивидуальные экскурсии. Сказать, что экскурсия понравилась - это ничего не сказать. Она была потрясающая от начала и до конца. Именно то, что мы хотели. Рано утром за нами приехала машина, для двух взрослых и ребёнка самое то. На протяжение всей экскурсии Игорь рассказывал не только историю места где мы были, но и историю самого Вьетнама, проводя параллели с другими странами и историческими событиями, так же рассказывал о культуре, обычиях, традициях страны, народа, а также несколько весёлых сказок. Знает он это не по наслышке (женат на прекрасной местной девушке). Сама экскурсия проходит в очень интересных местах, живописная природа, тёплый климат. А когда мы плыли по реке, в маленькой лодочке, между скалами, заплывая в пещеры, казалось вот ещё чуть чуть и появятся динозавры, или из за поворота увидим того самого Кинг Конга из фильма. Не было момента чтобы мы скучали или происходили какие то заминки. Все наши пожелания были услышаны и исполнены. Наша дочь была в восторге, а на следующий день просила поехать к Дяде Игорю еще😜. Ну и конечно сам по себе Игорь открытый, добрый и отзывчивый человек. Это удовольствие стоит своих денег, а может и больше, не пожалеете если возьмёте, рекомендую всем. И да, вернувшись домой, первый наш фильм был Кинг Конг остров черепа. И мы с мужем на перебой кричали, что мы там были и все видели 😊 От всей души благодарим Игоря и его команду!!!!!

  • А
    Александр
    1 января 2023
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    Экскурсия замечательная! Гид был очень дружелюбный, интересно рассказывал про посещаемые места и отвечал на все вопросы. Места по маршруту по-разному раскрывают особенности северного Вьетнама, его природу, культуру и историю.
    Всё очень понравилось, безусловно рекомендую.
  • Е
    Елена
    31 декабря 2022
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    Очень редко обращаюсь к услугам гидов так как очень часто все проходит по стандарнтой программе с выученным текстом. Так как
    читать дальше

    во Вьетнаме никакой иностранный язык (а я свободно говорю на английском и французском) не сильно помогает и не было времени на самостоятельную организацию решила обратиться к услугам Игоря и не пожалела. Игорь имеет хорошие знание истории и очень глубокие познания в религии и культуре Вьетнама и соседних государств, с ним было очень интересно на протяжении всей экскурсии. Как человек, проживший много лет во Вьетнаме он также делился интересными особенностями местного быта и культуры. Экскурсия была выстроена в соответствии с моими пожеланиями так как хотелось посетить еще одно место вне программы и мы все успели. Правда нас заставил немного понервничать водитель который ехал чересчур по правилам, но это если придираться так как я люблю быструю езду))) и боялась не успеть все посмотреть за отведенное время так как другого времени на осмотр достопримечательностей к меня не было. От души всем рекомендую, не пожалеете!

