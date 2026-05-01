После внесения предоплаты на сайте необходимо внести предоплату в размере 50% организатору.

Оплата оставшейся суммы за тур производится в рублях за 1 календарный месяц до начала тура.

Аннуляция тура с полным возвратом предоплаты возможна не позднее, чем за 1 месяц до начала тура. При отмене тура менее чем за один месяц предоплата не возвращается.

Проживание. Будем жить в отелях 4*:

Thang Long Opera Hotel в Ханое

Haian Beach Hotel & Spa в Дананге

Royal Hotel Saigon в Хошимине

2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание и размещение в отеле 5*. Отели могут быть заменены на аналогичные.

*Фото отелей взято с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки и обеды во время экскурсий, во время круиза — обеды и ужин.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером, а также в стоимость включён внутренний авиаперелёт.

Дети. Рекомендуемый возраст — от 8 лет.

Виза. Не нужна, если вы находитесь в стране не более 45 дней.