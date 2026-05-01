Золотой треугольник Вьетнама и круиз по заливу: Ханой, Дананг и Хошимин

Увидеть собор Нотр-Дам, пройтись по Золотому мосту и побывать на жемчужной ферме
Отправляемся в удивительный Вьетнам! За 8 дней побываем сразу в 3 городах.

Увидим главные достопримечательности и полюбуемся, как в сооружениях Вьетнама сочетаются самые неожиданные стили. Например, элементы барокко, готики и ренессанса.

осмотрите святилища Мишон и посетите развлекательный комплекс в горах Sun World Ba Na Hills, погуляете по французской деревне и заглянете в тоннели Ку-Чи времён вьетнамской войны.

А во время круиза сможете порыбачить на кальмара, прокатиться на каяках или просто отдохнуть на борту.

Описание тура

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте необходимо внести предоплату в размере 50% организатору.
Оплата оставшейся суммы за тур производится в рублях за 1 календарный месяц до начала тура.
Аннуляция тура с полным возвратом предоплаты возможна не позднее, чем за 1 месяц до начала тура. При отмене тура менее чем за один месяц предоплата не возвращается.

Проживание. Будем жить в отелях 4*:

  • Thang Long Opera Hotel в Ханое
  • Haian Beach Hotel & Spa в Дананге
  • Royal Hotel Saigon в Хошимине

2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание и размещение в отеле 5*. Отели могут быть заменены на аналогичные.

*Фото отелей взято с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки и обеды во время экскурсий, во время круиза — обеды и ужин.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером, а также в стоимость включён внутренний авиаперелёт.

Дети. Рекомендуемый возраст — от 8 лет.

Виза. Не нужна, если вы находитесь в стране не более 45 дней.

Программа тура по дням

1 день

На велорикше по столице

Встретим вас в аэропорту Ханоя и отвезём в отель. Во второй половине дня вас ждёт экскурсия по городу на велорикше. Увидим Ханойский оперный театр, побываем в старом квартале, осмотрим ворота Куан Чунг, побываем на рынке «Донг Суан». Поужинаем в ресторане на Ta Hien Street — на улице, где множество пабов, баров, художественных галерей.

2 день

Обзорная экскурсия по Ханою

Позавтракаем и продолжим знакомство с Ханоем. Осмотрим мавзолей Хо Ши Мина и пагоду Тюа-Мот-Кот на одном столбе, увидим храм Ван-Мьеу и комплекс пагод с парком. А ещё побываем у первого университета Вьетнама. Пообедаем в ресторане Koto и заглянем в музей Ханой Хилтон, бывшую тюрьму. И посетим Старый квартал, где желающие смогут попробовать яичный кофе.

3 день

Начало круиза

После завтрака поедем к бухте Халонг. В пути проведём 2,5 часа. Взойдем на борт и начнём круиз. На обед — шведский стол с блюдами из свежих морепродуктов. Затем у вас будет время, чтобы поплавать на каяках или отдохнуть, а вечером — мастер-класс. На ужин снова насладимся блюдами из морепродуктов, после порыбачим на кальмаров.

4 день

Жемчужная ферма и перелёт в Дананг

После завтрака желающие смогут сходить на зарядку. Сегодня посетим жемчужную ферму и узнаем, как появляется эта драгоценность. Пообедаем и поедем в аэропорт Ханоя, чтобы перелететь в Дананг. По прилёте — трансфер в отель.

5 день

Комплекс Sun World Ba Na Hills

Позавтракаем и начнём экскурсию. Посетим развлекательный комплекс Sun World Ba Na Hills. Здесь вы сможете пройтись по французской деревне — точной копии деревни колониальной эпохи, увидеть статую Будды высотой 27 метров и храм Надгробия, погулять по Золотому мосту. Посетим храмовый комплекс Мишон 10 века, который входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

6 день

Прибытие в Хошимин

После завтрака поедем в аэропорт Дананге и перелетим в Хошимин. Затем отправимся в Район 1 — центральный городской район, где расположено множество торговых центров и ресторанов. Увидим церковь Тан Динь с элементами барокко, готики и ренессанса. Поужинаем в ресторане неподалёку от рынка Ben Thanh.

7 день

Поездка по Сайгону и Дистрикту-5

Позавтракаем и начнём экскурсию по Сайгону. Вы сможете прокатиться на мотоциклах (1 гид везёт 1-го пассажира) или на обычной машине. Проедем по улочкам, посетим птичий клуб в парке и осмотрим статую буддийского монаха Тич Куанг Дука. А ещё здесь находится магазин традиционной медицины и древний храм.

В Дистрикте-5 осмотрим почтовое отделение во французском стиле, собор Нотр-Дам, Дворец независимости и храм Тьен Хау в китайском стиле. Пообедаем и посетим тоннели Ку-Чи, построенные во времена американско-вьетнамской войны.

8 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт Хошимина. Если решите остаться на одном из пляжных курортов Вьетнама, мы поможем забронировать отель под ваш бюджет.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$1750
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды во время экскурсий, обеды и ужин во время круиза
  • Трансферы по маршруту и внутренний перелёт по программе
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Все сборы и страховка от местного туроператора
Что не входит в цену
  • Билеты до Ханоя и обратно из Хошимина
  • Если прилетаете в Хошимин, то дополнительно оплачивается перелёт Хошимин-Ханой
  • Питание вне программы
  • Напитки во время обедов и ужинов
  • Личные расходы и чаевые
  • Доплата за 1-местное проживание в отеле 4* - $400
  • Доплата за 1-местное проживание в отеле 5* - $650
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ханоя, время прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Хошимина, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Ханое
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 9 туристов
Экскурсионные туры по миру с высоким уровнем комфорта от профессионального гида и автора книги-бестселлера по Египту. Меня зовут Людмила, я работаю в туризме уже 20 лет и точно знаю,
такое комфорт в путешествии. В любой стране мы организовываем тур таким образом, чтобы вам всегда было комфортно. Это — точно продуманный тайминг и логистика тура; комфортные отели с уровнем не ниже 8.5 из 10 баллов; группы до 10 человек или индивидуальные путешествия; обеды в ресторанах с красивым видом и хорошим меню, а не туристических столовых; профессиональные гиды, знатоки региона; возможность познакомиться с культурой региона — в свои туры мы всегда включаем тематические мастер-классы, посещение местных ремесленников и национальных шоу.

