Увидим главные достопримечательности и полюбуемся, как в сооружениях Вьетнама сочетаются самые неожиданные стили. Например, элементы барокко, готики и ренессанса.
Вы
Описание тура
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте необходимо внести предоплату в размере 50% организатору.
Оплата оставшейся суммы за тур производится в рублях за 1 календарный месяц до начала тура.
Аннуляция тура с полным возвратом предоплаты возможна не позднее, чем за 1 месяц до начала тура. При отмене тура менее чем за один месяц предоплата не возвращается.
Проживание. Будем жить в отелях 4*:
- Thang Long Opera Hotel в Ханое
- Haian Beach Hotel & Spa в Дананге
- Royal Hotel Saigon в Хошимине
2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание и размещение в отеле 5*. Отели могут быть заменены на аналогичные.
*Фото отелей взято с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки и обеды во время экскурсий, во время круиза — обеды и ужин.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером, а также в стоимость включён внутренний авиаперелёт.
Дети. Рекомендуемый возраст — от 8 лет.
Виза. Не нужна, если вы находитесь в стране не более 45 дней.
Программа тура по дням
На велорикше по столице
Встретим вас в аэропорту Ханоя и отвезём в отель. Во второй половине дня вас ждёт экскурсия по городу на велорикше. Увидим Ханойский оперный театр, побываем в старом квартале, осмотрим ворота Куан Чунг, побываем на рынке «Донг Суан». Поужинаем в ресторане на Ta Hien Street — на улице, где множество пабов, баров, художественных галерей.
Обзорная экскурсия по Ханою
Позавтракаем и продолжим знакомство с Ханоем. Осмотрим мавзолей Хо Ши Мина и пагоду Тюа-Мот-Кот на одном столбе, увидим храм Ван-Мьеу и комплекс пагод с парком. А ещё побываем у первого университета Вьетнама. Пообедаем в ресторане Koto и заглянем в музей Ханой Хилтон, бывшую тюрьму. И посетим Старый квартал, где желающие смогут попробовать яичный кофе.
Начало круиза
После завтрака поедем к бухте Халонг. В пути проведём 2,5 часа. Взойдем на борт и начнём круиз. На обед — шведский стол с блюдами из свежих морепродуктов. Затем у вас будет время, чтобы поплавать на каяках или отдохнуть, а вечером — мастер-класс. На ужин снова насладимся блюдами из морепродуктов, после порыбачим на кальмаров.
Жемчужная ферма и перелёт в Дананг
После завтрака желающие смогут сходить на зарядку. Сегодня посетим жемчужную ферму и узнаем, как появляется эта драгоценность. Пообедаем и поедем в аэропорт Ханоя, чтобы перелететь в Дананг. По прилёте — трансфер в отель.
Комплекс Sun World Ba Na Hills
Позавтракаем и начнём экскурсию. Посетим развлекательный комплекс Sun World Ba Na Hills. Здесь вы сможете пройтись по французской деревне — точной копии деревни колониальной эпохи, увидеть статую Будды высотой 27 метров и храм Надгробия, погулять по Золотому мосту. Посетим храмовый комплекс Мишон 10 века, который входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Прибытие в Хошимин
После завтрака поедем в аэропорт Дананге и перелетим в Хошимин. Затем отправимся в Район 1 — центральный городской район, где расположено множество торговых центров и ресторанов. Увидим церковь Тан Динь с элементами барокко, готики и ренессанса. Поужинаем в ресторане неподалёку от рынка Ben Thanh.
Поездка по Сайгону и Дистрикту-5
Позавтракаем и начнём экскурсию по Сайгону. Вы сможете прокатиться на мотоциклах (1 гид везёт 1-го пассажира) или на обычной машине. Проедем по улочкам, посетим птичий клуб в парке и осмотрим статую буддийского монаха Тич Куанг Дука. А ещё здесь находится магазин традиционной медицины и древний храм.
В Дистрикте-5 осмотрим почтовое отделение во французском стиле, собор Нотр-Дам, Дворец независимости и храм Тьен Хау в китайском стиле. Пообедаем и посетим тоннели Ку-Чи, построенные во времена американско-вьетнамской войны.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт Хошимина. Если решите остаться на одном из пляжных курортов Вьетнама, мы поможем забронировать отель под ваш бюджет.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$1750
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды во время экскурсий, обеды и ужин во время круиза
- Трансферы по маршруту и внутренний перелёт по программе
- Трансфер из/в аэропорт
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Все сборы и страховка от местного туроператора
Что не входит в цену
- Билеты до Ханоя и обратно из Хошимина
- Если прилетаете в Хошимин, то дополнительно оплачивается перелёт Хошимин-Ханой
- Питание вне программы
- Напитки во время обедов и ужинов
- Личные расходы и чаевые
- Доплата за 1-местное проживание в отеле 4* - $400
- Доплата за 1-местное проживание в отеле 5* - $650