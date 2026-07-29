Меконг — главная река Вьетнама и источник жизни для миллионов людей. Вы отправитесь в его живописную дельту: проплывёте по широкому руслу и узким каналам, побываете в фруктовом саду, увидите, как делают кокосовые ириски, попробуете местные блюда и посетите буддийский храм Виньчанг.

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Можно с детьми

Описание экскурсии

8:45–9:00 — встреча и отправление в город Митхо. Дорога займет 1,5–2 ч

Река Меконг. Пересядем на моторную лодку и проплывём мимо островов, покрытых тропической растительностью

Знакомство с жизнью дельты. Вы посетите фруктовый сад и попробуете сезонные фрукты, увидите производство традиционных кокосовых ирисок, а затем прокатитесь по деревне среди садов и домов местных жителей.

Лодка по узким каналам. Пересядем в небольшую гребную лодку и неспешно проплывём по тенистым каналам Меконга.

Обед. В местном ресторане вас будет ждать комплексный обед с блюдами вьетнамской кухни.

Виньчанг. В завершение посетите южный буддийский храм.

15:00–17:00 — возвращение в Хошимин

Организационные детали