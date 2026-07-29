Меконг — главная река Вьетнама и источник жизни для миллионов людей.
Вы отправитесь в его живописную дельту: проплывёте по широкому руслу и узким каналам, побываете в фруктовом саду, увидите, как делают кокосовые ириски, попробуете местные блюда и посетите буддийский храм Виньчанг.
Вы отправитесь в его живописную дельту: проплывёте по широкому руслу и узким каналам, побываете в фруктовом саду, увидите, как делают кокосовые ириски, попробуете местные блюда и посетите буддийский храм Виньчанг.
Описание экскурсии
8:45–9:00 — встреча и отправление в город Митхо. Дорога займет 1,5–2 ч
Река Меконг. Пересядем на моторную лодку и проплывём мимо островов, покрытых тропической растительностью
Знакомство с жизнью дельты. Вы посетите фруктовый сад и попробуете сезонные фрукты, увидите производство традиционных кокосовых ирисок, а затем прокатитесь по деревне среди садов и домов местных жителей.
Лодка по узким каналам. Пересядем в небольшую гребную лодку и неспешно проплывём по тенистым каналам Меконга.
Обед. В местном ресторане вас будет ждать комплексный обед с блюдами вьетнамской кухни.
Виньчанг. В завершение посетите южный буддийский храм.
15:00–17:00 — возвращение в Хошимин
Организационные детали
- В стоимость входят:
— трансфер из центра Хошимина на минивэне Ford Transit, Hyundai Solati, Kia Sedona или Hyundai Starex
— прогулки на лодках (есть спасжилеты и инструктаж по технике безопасности)
— дегустации, комплексный обед и бутылка воды
- С вами будет гид из нашей команды
в четверг в 08:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 08:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 776 туристов
Добрый день, друзья! Мое вьетнамское имя — Нгуен Хонг Чиен, по-русски меня зовут Виктор. Я работаю русскоговорящим гидом уже 20 лет. В молодости учился и работал в Советском Союзе, а
Входит в следующие категории Хошимина
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