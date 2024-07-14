2.5 часа
Билет на борт
Ночной круиз по Сайгону: ужин и народные танцы
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
5 ноя в 18:00
7 ноя в 18:00
$110 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вкусы и ароматы Сайгона
Дегустация блюд и напитков в Хошимине - на машине
Начало: В вашем месте проживания в центре города
«Приглашаем на автомобильную прогулку, в которой вы увидите и лоск центральных проспектов, и обычные вьетнамские районы, и панораму Хошимина с высоты 49-го этажа»
от $250 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Парки и смотровые площадки Хошимина: путеводитель по зелёным оазисам
Откройте для себя уникальные зелёные пространства и панорамы Хошимина в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: В отеле в центре города
«Расположенная на 49-м этаже, она подарит вам потрясающие панорамы исторического центра и современных районов города»
Завтра в 08:00
5 ноя в 08:00
от $200 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена14 июля 2024Вечерний круиз был замечательный! Отличное место столика на кораблике, великолепные виды ночного Хошимина. Гид сопровождал наше путешествие интересным рассказом! Все понравилось 👍
- ССтепан4 марта 2024Отличное времяпровождение! Только положительные эмоции! Рекомендую.
- ЕЕвгений30 января 2024Мне понравилось, но я был один, скучновато. В целом приятная прогулка было, но быстро кончилась.
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Панорамы»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в ноябре 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 250. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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