Индивидуальная
до 13 чел.
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
Посетите крупнейший храм Вьетнама, музей военной истории и знаменитый рынок Ben Thanh. Погрузитесь в традиции и обычаи местных жителей
Начало: В центре Хошимина
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от $130 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хошимину
Откройте для себя Хошимин: музеи, храмы, рынки и небоскрёбы. Погрузитесь в историю и современность вьетнамского мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
от $150 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Неповторимое путешествие по дельте реки Меконг: культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:00
от $240 за всё до 13 чел.
Билет на борт
Ночной круиз по Сайгону: ужин и народные танцы
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
11 дек в 19:00
12 дек в 19:00
$129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
Завтра в 07:00
11 дек в 07:30
от $129 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Хошимин
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
Сегодня в 17:30
Завтра в 07:00
от $100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от $100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Значимые места Хошимина
Приключение для тех, кто хочет быстро узнать Хошимин: история, жизнь, обычаи. Рикша, театр на воде и ужин на реке Сайгон
Начало: В центре города
11 дек в 15:30
12 дек в 15:30
от $280 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Настоящий Вьетнам: Путешествие по дельте реки Меконг из Хошимина
Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
Начало: Отеля туристов в центре города
11 дек в 07:00
13 дек в 07:00
от $240 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNadezda8 декабря 2025У нас был молодой человек Коля. Информация была подана хорошо про все объекты, которые были по маршруту, но из-за нехватки словарного запаса иногда не мог в полном объёме дать развёрнутый ответ на вопросы про город. Чуть практики и будет отлично!
- ЕЕлена7 декабря 2025Очень позитивная и знающая свою работу экскурсовод Бик. Нам очень понравилось.
- ППавел5 декабря 2025Экскурсия очень понравилась. Наш гид Бик - очень интересный и хороший гид. Много рассказывает, знает всё и обо всем, отвечает на любые вопросы. Словом, только хорошие впечатления. Спасибо, Бик! 🙏
- ИИрина3 декабря 2025Замечательная экскурсия, которую великолепно провела миссис БИК! Очень советую всем
Узнали много интересных фактов, о которых даже не подозревали!
- ООльга1 декабря 2025Очень понравился вид экскурсии. Смогли за короткое время понять общие черты города, определить куда сходим посмотреть более детально.
Гид Ирина очень
- ВВера1 декабря 2025Спасибо нашему гиду Герману за великолепную экскурсию по Меконгу и самым ярким его островам и фермам! Катание на лодках по
- ТТатьяна29 ноября 2025Благодарим за отличную экскурсию! Замучали экскурсовода вопросами - девушка на все очень подробно ответила и рассказала много интересных историй, которые
- ЕЕкатерина28 ноября 2025Нам всё понравилось. Нашим гидом была миссис Зунг. Хорошо говорит по-русски. Мы были в Сайгоне 2 дня и самим за
- ППетр24 ноября 2025Все прошло отлично, Ник местный хорошо знает историю своей страны и историю советского союза, было интересно слушать пересечение двух культур (СССР и Вьетнама), музей войны отдельная тяжелая тема раскрывающая всю учесть вьетнамского народа! Интересная экскурсия, рекомендую!
- ЕЕвгений17 ноября 2025Очень понравилась экскурсия. Узнали очень много нового и интересного. Рекомендую.
- ААлексей15 ноября 2025Прошли с гидом Виктором по историческому центру Сайгона. Организатор предусмотрительно написала, что лучше брать начало экскурсии в 8-9 утра, поскольку
- ЮЮлия7 ноября 2025Гид был очень хороший, его русский вполне понятный. Экскурсия была очень приятная.
- ЕЕлена7 ноября 2025Очень интересная экскурсия со знающим экскурсоводом!
- ЕЕвгений6 ноября 2025Забавный русскоязычный гид со своей историей, идут навстречу. Забавно использует русские ругательства) в общем достаточно колоритно и информативно)
- ССнежана4 ноября 2025На экскурсии по Меконгу мы получили профессиональный рассказ о Вьетнаме, а также уважение и радушие со стороны нашего гида. Конечно,
- ТТатьяна4 ноября 2025Экскурсия была очень насыщенной и интересной! Практически всю дорогу мы с Виктором о чем-то разговаривали, он отвечал на все наши
- ЕЕвгений28 октября 2025Все понравилось. Классный гид, интересно, грамотно. Рекомендую
- ВВладимир26 октября 2025Мы специально остались в Хо Ши Мин на сутки, чтобы посмотреть, как живет и развивается огромный мегаполис Вьетнама. И очень
- ССергей23 октября 2025Отличная экскурсия, которая оставила массу впечатлений! Виктор прекрасный гид и собеседник, терпеливо отвечал на все вопросы, рассказывал про быт, культуру
- ССветлана21 октября 2025Первый раз были во Вьетнаме. Отдых был на побережье и без экскурсий. В Хошимин попали благодаря сложной логистике, а также
