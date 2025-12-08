Мои заказы

Кукольный театр на воде «Золотой дракон» – экскурсии в Хошимине

Найдено 9 экскурсий в категории «Кукольный театр на воде «Золотой дракон»» в Хошимине на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
На машине
На микроавтобусе
4 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 13 чел.
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
Посетите крупнейший храм Вьетнама, музей военной истории и знаменитый рынок Ben Thanh. Погрузитесь в традиции и обычаи местных жителей
Начало: В центре Хошимина
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от $130 за всё до 13 чел.
Многоликий Сайгон
На машине
4 часа
122 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хошимину
Откройте для себя Хошимин: музеи, храмы, рынки и небоскрёбы. Погрузитесь в историю и современность вьетнамского мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
от $150 за всё до 10 чел.
Экскурсия по дельте реки Меконг
На машине
На микроавтобусе
8 часов
62 отзыва
Водная прогулка
Неповторимое путешествие по дельте реки Меконг: культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:00
от $240 за всё до 13 чел.
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
2.5 часа
31 отзыв
Билет на борт
Ночной круиз по Сайгону: ужин и народные танцы
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
11 дек в 19:00
12 дек в 19:00
$129 за всё до 2 чел.
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
Завтра в 07:00
11 дек в 07:30
от $129 за всё до 6 чел.
Прогулка по исторической части Хошимина
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Хошимин
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
Сегодня в 17:30
Завтра в 07:00
от $100 за всё до 4 чел.
Пешком по центру Хошимина
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от $100 за всё до 10 чел.
Чудесное путешествие по Хошимину
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 13 чел.
Значимые места Хошимина
Приключение для тех, кто хочет быстро узнать Хошимин: история, жизнь, обычаи. Рикша, театр на воде и ужин на реке Сайгон
Начало: В центре города
11 дек в 15:30
12 дек в 15:30
от $280 за всё до 13 чел.
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
На машине
8 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Настоящий Вьетнам: Путешествие по дельте реки Меконг из Хошимина
Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
Начало: Отеля туристов в центре города
11 дек в 07:00
13 дек в 07:00
от $240 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nadezda
    8 декабря 2025
    Многоликий Сайгон
    У нас был молодой человек Коля. Информация была подана хорошо про все объекты, которые были по маршруту, но из-за нехватки словарного запаса иногда не мог в полном объёме дать развёрнутый ответ на вопросы про город. Чуть практики и будет отлично!
  • Е
    Елена
    7 декабря 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень позитивная и знающая свою работу экскурсовод Бик. Нам очень понравилось.
  • П
    Павел
    5 декабря 2025
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Экскурсия очень понравилась. Наш гид Бик - очень интересный и хороший гид. Много рассказывает, знает всё и обо всем, отвечает на любые вопросы. Словом, только хорошие впечатления. Спасибо, Бик! 🙏
    Экскурсия очень понравилась. Наш гид Бик - очень интересный и хороший гид. Много рассказывает, знает всё и обо всем, отвечает на любые вопросы. Словом, только хорошие впечатления. Спасибо, Бик! 🙏
  • И
    Ирина
    3 декабря 2025
    Многоликий Сайгон
    Замечательная экскурсия, которую великолепно провела миссис БИК! Очень советую всем
    Узнали много интересных фактов, о которых даже не подозревали!
  • О
    Ольга
    1 декабря 2025
    Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
    Очень понравился вид экскурсии. Смогли за короткое время понять общие черты города, определить куда сходим посмотреть более детально.
    Гид Ирина очень
    читать дальше

    знающая, все объясняла, на все вопросы знала ответ. Очень интересно даёт материал.
    Так как у нас потом был запланирован музей, нас довезли прямо до него и дали советы, было полезно.

    Очень понравился вид экскурсии. Смогли за короткое время понять общие черты города, определить куда сходим посмотреть более детально.
  • В
    Вера
    1 декабря 2025
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Спасибо нашему гиду Герману за великолепную экскурсию по Меконгу и самым ярким его островам и фермам! Катание на лодках по
    читать дальше

    каналам, визит на змеиную ферму, все невероятные вкусности в за целый день! Очень внимательный гид и рассказы об истории очень интересные. Впечатления отличные!

  • Т
    Татьяна
    29 ноября 2025
    4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
    Благодарим за отличную экскурсию! Замучали экскурсовода вопросами - девушка на все очень подробно ответила и рассказала много интересных историй, которые
    читать дальше

    помогают лучше узнать Вьетнам. Мы несколько раз меняли маршрут и убирали/добавляли новые места - к нам всегда относились с пониманием и шли навстречу. Машина тоже очень комфортная. Будем в Хошимине - обязательно обратимся еще.

    Благодарим за отличную экскурсию! Замучали экскурсовода вопросами - девушка на все очень подробно ответила и рассказала много интересных историй, которые помогают лучше узнать Вьетнам. Мы несколько раз меняли маршрут и убирали/добавляли новые места - к нам всегда относились с пониманием и шли навстречу. Машина тоже очень комфортная. Будем в Хошимине - обязательно обратимся еще.
  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2025
    Многоликий Сайгон
    Нам всё понравилось. Нашим гидом была миссис Зунг. Хорошо говорит по-русски. Мы были в Сайгоне 2 дня и самим за
    читать дальше

    такое короткое время не посетить по жаре столько мест. Нас возил комфортный автобус с кондиционером. Понятно, что время у тебя ограниченно на осмотр, но для первого знакомства вполне достаточно. Спасибо. Я рекомендую.

  • П
    Петр
    24 ноября 2025
    4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
    Все прошло отлично, Ник местный хорошо знает историю своей страны и историю советского союза, было интересно слушать пересечение двух культур (СССР и Вьетнама), музей войны отдельная тяжелая тема раскрывающая всю учесть вьетнамского народа! Интересная экскурсия, рекомендую!
    Все прошло отлично, Ник местный хорошо знает историю своей страны и историю советского союза, было интересно слушать пересечение двух культур (СССР и Вьетнама), музей войны отдельная тяжелая тема раскрывающая всю учесть вьетнамского народа! Интересная экскурсия, рекомендую!
  • Е
    Евгений
    17 ноября 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень понравилась экскурсия. Узнали очень много нового и интересного. Рекомендую.
  • А
    Алексей
    15 ноября 2025
    Прогулка по исторической части Хошимина
    Прошли с гидом Виктором по историческому центру Сайгона. Организатор предусмотрительно написала, что лучше брать начало экскурсии в 8-9 утра, поскольку
    читать дальше

    позднее уже будет очень душно, и это правда. Изначально хотели брать начало в 11, но ходить 2 часа в это время по жаре и духоте было бы совсем сложно.

    По содержанию прошли все главные достопримечательности - старые колониальные здания (даже отправили из здания французской почты открытки домой), обсудили современные постройки. Виктор также посоветовал хорошие места, где можно попробовать вьетнамскую и европейскую кухню. Впечатления от экскурсии хорошие, но обязательно берите головные уборы и воду (хотя по бутылке воды Виктор предоставил сам)

    Прошли с гидом Виктором по историческому центру Сайгона. Организатор предусмотрительно написала, что лучше брать начало экскурсииПрошли с гидом Виктором по историческому центру Сайгона. Организатор предусмотрительно написала, что лучше брать начало экскурсииПрошли с гидом Виктором по историческому центру Сайгона. Организатор предусмотрительно написала, что лучше брать начало экскурсии
  • Ю
    Юлия
    7 ноября 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Гид был очень хороший, его русский вполне понятный. Экскурсия была очень приятная.
  • Е
    Елена
    7 ноября 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень интересная экскурсия со знающим экскурсоводом!
  • Е
    Евгений
    6 ноября 2025
    4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
    Забавный русскоязычный гид со своей историей, идут навстречу. Забавно использует русские ругательства) в общем достаточно колоритно и информативно)
  • С
    Снежана
    4 ноября 2025
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    На экскурсии по Меконгу мы получили профессиональный рассказ о Вьетнаме, а также уважение и радушие со стороны нашего гида. Конечно,
    читать дальше

    самостоятельно мы смогли бы ознакомиться с таким количеством локаций. Единственное пожелание будущим туристам - не берите комплексный обед, а заказывайте по меню. Все, что зависело от гида, выше всяких похвал. Большое спасибо!

  • Т
    Татьяна
    4 ноября 2025
    Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    Экскурсия была очень насыщенной и интересной! Практически всю дорогу мы с Виктором о чем-то разговаривали, он отвечал на все наши
    читать дальше

    вопросы и рассказал много всего интересного про Вьетнам😍 а еще у него отличный русский! И это восхищает!
    Мы включили обед в экскурсию, но даже и без него, мне кажется, мы не остались бы голодными, тк почти на каждой локации что-то пробовали🤤 очень круто смотреть на производство и тут же пробовать готовый продукт!
    У нас остались только приятные впечатления, определенно рекомендуем Виктора и его экскурсии🔥 уверены, что остальные маршруты не менее интересны!

    Экскурсия была очень насыщенной и интересной! Практически всю дорогу мы с Виктором о чем-то разговаривали, он отвечал на все наши вопросы и рассказал много всего интересного про Вьетнам😍 а еще у него отличный русский! И это восхищает!
    Мы включили обед в экскурсию, но даже и без него, мне кажется, мы не остались бы голодными, тк почти на каждой локации что-то пробовали🤤 очень круто смотреть на производство и тут же пробовать готовый продукт!
    У нас остались только приятные впечатления, определенно рекомендуем Виктора и его экскурсии🔥 уверены, что остальные маршруты не менее интересны!
  • Е
    Евгений
    28 октября 2025
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Все понравилось. Классный гид, интересно, грамотно. Рекомендую
    Все понравилось. Классный гид, интересно, грамотно. Рекомендую
  • В
    Владимир
    26 октября 2025
    4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
    Мы специально остались в Хо Ши Мин на сутки, чтобы посмотреть, как живет и развивается огромный мегаполис Вьетнама. И очень
    читать дальше

    рады тому, что экскурсию для нас проводил опытный гид. Он назвался Германом. ему много лет, и вся его жизнь связана с Россией и Вьетнамом. Он хорошо говорит по-русски, немного мягко произносит слова, но это даже помогает концентрироваться на происходящем. Вместе с Германом мы открыли для себя Хо Ши Мин. Это огромный, очень чистый и зеленый город. Этим он напомнил Сингапур, хотя архитектура в Сайгоне совершенно иная. Про каждую точку программы Герман подробно рассказывал. Очень забавно получилось около президентского дворца. Мы не захотели пойти на территорию, а Герман сказал: «Я сейчас вам расскажу все про дворец так, словно вы там побываете.». И, действительно рассказал именно так. Машина, на которой мы ездили, была удобной, чистой и с водителем. Никто нас не торопил, все наши желания удовлетворялись. Остались самые приятные впечатления. Наша семья благодарит организатора Тимура, Германа и водителя за то время, которое мы провели вместе. И еще мы хотим сказать соотечественникам следующее: в Хо Ши Мине не скучно. Уголок Франции в центре города, сады и парки, пагоды, мастерская лакового промысла-все интересно. В целом, есть, что посмотреть. Один музей военной истории чего стоит. В него обязательно нужно вести детей и идти самим. Не пугать, а показать, к чему приводит война, как военные действия и химическое оружие сказываются на облике нации, какие последствия будут возможны после завершения военных операций. Почему - то дома военная тема стала привычной, а здесь, со стороны, получаешь сильное впечатление.

    Мы специально остались в Хо Ши Мин на сутки, чтобы посмотреть, как живет и развивается огромный
  • С
    Сергей
    23 октября 2025
    Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    Отличная экскурсия, которая оставила массу впечатлений! Виктор прекрасный гид и собеседник, терпеливо отвечал на все вопросы, рассказывал про быт, культуру
    читать дальше

    и природу Вьетнама – нам было очень комфортно.
    Сама экскурсия, очень насыщенная: дегустации, сувенирные лавки, народные промыслы, супер эмоциональный сплав по Реке Меконг, обед и прекрасный Буддийский храм.
    Виктор прекрасно знает менталитет наших соотечественников, поэтому с ним было очень комфортно все время! Рекомендуем Виктора и его компанию гидов. Компания друзей и Санкт - Петербурга

  • С
    Светлана
    21 октября 2025
    Прогулка по исторической части Хошимина
    Первый раз были во Вьетнаме. Отдых был на побережье и без экскурсий. В Хошимин попали благодаря сложной логистике, а также
    читать дальше

    хотелось поближе познакомиться со страной и городом. Выбор был сделан в пользу пешеходной экскурсии. Однако, Ирина предложила нам заменить пешеходную на автомобильную и мы это оценили, т. к. пешеходная при данной погоде была для нас пыткой, учитывая то, что после экскурсии у нас был продолжительный полет. А так, мы с удовольствием посетили все важные точки. Ирина давно живет во Вьетнаме и много знает о стране. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Кукольный театр на воде «Золотой дракон»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. 4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
  2. Многоликий Сайгон
  3. Экскурсия по дельте реки Меконг
  4. Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
  5. Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Оперный театр
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в декабре 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Кукольный театр на воде «Золотой дракон»" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 100 до 280. Туристы уже оставили гидам 335 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2025 год по теме «Кукольный театр на воде «Золотой дракон»», 335 ⭐ отзывов, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль