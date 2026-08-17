Я спланировал эту программу по рекомендациям путешественников, без посещения скучных мест, лишних и бесполезных точек и без спешки. В небольшой группе вы познакомитесь с главными достопримечательностями Далата. Посетите плантацию по производству кофе лювак, канатную дорогу, водопад Датанла и многое другое. Узнаете историю Вьетнама и познакомитесь с культурой страны.
Описание экскурсии
- Перевал у водопада Мужские слёзы Далата. Сделаем фотографии на фоне ущелья
- Канатная дорога Далата. Вас ждут 2300 метров увлекательного путешествия над верхушками сосен и прекрасные панорамные виды
- Ферма по производству кофе LUWAK. Вы увидите, как растёт необычный кофе и попробуете его как ягоду
- Водопад Датанла. К которому можно пройти по лесу или добраться на электросанях (по желанию)
- Глиняный туннель творчества. Погуляем среди скульптур и встретим романтические Лики Любви
- Гостиница Crazy House, которая входит в список необычных строений мира
- Чайный дом — у вас будет возможность выгодно купить продукцию из Далата
- Буддийский храм из битой посуды Линь Фуок. Рассмотрим 18-метровую статую Будды-женщины из цветов, колокол желаний и буддийский ад
Примерный тайминг экскурсии:
4:25 — выезд из Камрани
6:00 — остановка для завтрака
7:00 — смотровая площадка перевала КанЛе
8:30 — канатная дорога
9:00 — ферма по производству кофе Лювак
10:00 — водопад Датанла
11:15 — Глиняная деревня
12:20 — гостиница Crazy House
13:00 — обед
14:00 — чайный дом Далата + дегустация
15:00 — пагода Линь Фуок
16:00 — выезд в Нячанг
18:00 — санитарная остановка
19:30 — возвращение в Камрань
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером Hyundai Solati
- Основную информацию о Далате, его истории и жизни местных жителей гид рассказывает во время переездов. Именно дорога является основной экскурсионной частью программы
- На большинстве остановок — в природных парках, у водопадов и других достопримечательностей (канатная дорога, Глиняная деревня, Crazy House и др.) — предусмотрено свободное время. Гид сориентирует по территории, подскажет место и время сбора, но не сопровождает группу постоянно, чтобы каждый мог осматривать локации в комфортном для себя темпе
- Экскурсию можно оплатить наличными или переводом на карту Т-банка по курсу на день экскурсии (есть комиссия)
- Обед входит в стоимость. По желанию оплачиваются электросани — 130 000 донгов (около $5) за чел. и дегустация кофе лювак — 80 000 донгов (около $3) за чел.
- Ограничение по возрасту 7+
- Трансфер из удалённых отелей за доплату от $8 до $60 — подробности в переписке
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 05:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$77
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 5182 туристов
Наша команда состоит из людей, которые давно живут во Вьетнаме и хорошо знают страну изнутри. Мы с радостью делимся накопленными знаниями с путешественниками и хотим не просто показать туристические места,
Входит в следующие категории Камрани
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