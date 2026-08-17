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Провели экскурсии для 5182 туристов

читать дальше уменьшить а познакомить гостей с настоящим Вьетнамом — его культурой, традициями, религией, людьми и повседневной жизнью. При выборе гидов мы в первую очередь обращаем внимание на опыт проживания в стране, хорошую интеграцию в местную среду и умение общаться с вьетнамцами. Нас объединяет любовь к Вьетнаму и желание развивать экскурсии именно в таком формате. Мы готовы говорить обо всём: от истории и реформ до экономики, образа жизни и особенностей местной культуры.

Наша команда состоит из людей, которые давно живут во Вьетнаме и хорошо знают страну изнутри. Мы с радостью делимся накопленными знаниями с путешественниками и хотим не просто показать туристические места,