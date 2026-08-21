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Индивидуальная
до 10 чел.
Морская одиссея по южным островам Нячанга - из Камрани (всё включено)
Понежиться на песочке островов Хон Миеу и Хон Че и расслабиться в грязевых ваннах Хон Там
«Мини-пляж (Mini Beach) на острове Хон Миеу — искупаться, позагорать, заняться снорклингом или просто отдохнуть у моря»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $480 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Утренний круиз на премиальном катамаране - из Камрани
Провести утро в заливе Нячанга: вип-палуба, снорклинг, обед и морские развлечения
Начало: У вашего отеля
«Можно купаться, плавать с маской, кататься на сапе или водном велосипеде, а также выбрать одну вип-активность: гидроцикл, дайвинг или катание на банане»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
23 авг в 08:30
$133 за человека
-
4%
Групповая
до 14 чел.
Фанранг из Камрани: душа Вьетнама с джипами и снорклингом (всё включено)
Увидеть коралловый лабиринт и дюны, поплавать в бухте Винь Хи
Начало: У вашего отеля в Камрани
«Вы посмотрите на подводный мир, займётесь снорклингом, искупаетесь и отдохнёте у моря»
Расписание: в субботу в 07:30
Завтра в 07:30
29 авг в 07:30
$64
$67 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Подводное плавание»
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