Разрешите себе это — и не сомневайтесь. Судно премиум-класса, прозрачные воды залива, индивидуальная программа, где всё включено, и обслуживание высшего уровня создадут идеальный день или вечер на борту. Морепродукты, развлечения, релакс — мы продумали за вас каждую деталь для незабываемых впечатлений и лакшери-отдыха.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, стоимость зависит от количества людей

от $1385 за экскурсию

Описание экскурсии

Первоклассный отдых под парусом роскошной яхты.

Остановка в рыбацкой деревне, где мы понаблюдаем за жизнью местных рыбаков.

Обед или ужин с сервировкой уровня 5 звёзд на борту — с шампанским и вином, свежими фруктами и разнообразными блюдами. В меню:

салаты — с курицей или тунцом, из свежих овощей

гриль — креветки, кальмары, морской лещ

жареное — бритвенные моллюски, рис с овощами

роллы с говядиной и эноки

фрукты, прохладительные, горячие и алкогольные напитки

Рыбалка, снорклинг, сап и другие водные развлечения — на ваш выбор.

Организационные детали