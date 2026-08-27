Разрешите себе это — и не сомневайтесь.
Судно премиум-класса, прозрачные воды залива, индивидуальная программа, где всё включено, и обслуживание высшего уровня создадут идеальный день или вечер на борту.
Морепродукты, развлечения, релакс — мы продумали за вас каждую деталь для незабываемых впечатлений и лакшери-отдыха.
Судно премиум-класса, прозрачные воды залива, индивидуальная программа, где всё включено, и обслуживание высшего уровня создадут идеальный день или вечер на борту.
Морепродукты, развлечения, релакс — мы продумали за вас каждую деталь для незабываемых впечатлений и лакшери-отдыха.
Описание экскурсии
Первоклассный отдых под парусом роскошной яхты.
Остановка в рыбацкой деревне, где мы понаблюдаем за жизнью местных рыбаков.
Обед или ужин с сервировкой уровня 5 звёзд на борту — с шампанским и вином, свежими фруктами и разнообразными блюдами. В меню:
- салаты — с курицей или тунцом, из свежих овощей
- гриль — креветки, кальмары, морской лещ
- жареное — бритвенные моллюски, рис с овощами
- роллы с говядиной и эноки
- фрукты, прохладительные, горячие и алкогольные напитки
Рыбалка, снорклинг, сап и другие водные развлечения — на ваш выбор.
Организационные детали
- В стоимость всё включено
- Возьмите с собой купальные принадлежности
- Программу можно организовать для большего количества человек — до 25. Детали уточняйте в переписке
- С вами будет один из капитанов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Реваль — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 310 туристов
Первое образование — повар-кулинар-кондитер. Работал шеф-поваром у президента Вьетнамской ассоциации России, специализация — русско-вьетнамская кухня. Сейчас я гид по всему Вьетнаму, вожу экскурсии с 2013 года. Могу показать вам Хошимин, Ханой
Входит в следующие категории Камрани
Похожие экскурсии на «Премиум-яхта в Нячанге - all inclusive (из Камрани)»
Индивидуальная
Вечерний круиз на премиальном катамаране по заливу Нячанга (из Камрани)
Роскошный отдых, изысканный ужин, закат в тропическом море и ночная вечеринка с диджеем
Начало: У вашего отеля в центре Нячанга
Завтра в 15:00
29 авг в 15:00
от $2200 за всё до 30 чел.
Групповая
Вечерний круиз на премиальном катамаране - из Камрани
Встретить закат в заливе Нячанга, поужинать на борту и продолжить вечер под музыку
Начало: В порту
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
29 авг в 15:00
$170 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Морская одиссея по южным островам Нячанга - из Камрани (всё включено)
Понежиться на песочке островов Хон Миеу и Хон Че и расслабиться в грязевых ваннах Хон Там
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
от $480 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Рыбалка на баркасе с потомственным рыбаком
Выйти в море с удочкой и попробовать свежий улов - из Камрани
Начало: в отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
$200 за человека
-5%
до 25 сентября
от $1385 за экскурсию