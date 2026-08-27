Готовы пройти священный ритуал и наполниться энергией кобры? Попробовать её на вкус и перенять хитрость? Тогда добро пожаловать на мою экскурсию! Я покажу вам популярные и самобытные локации, удивлю вас историями о местных обычаях. А в финале отведу в ресторан, где вас ждёт дегустация сразу нескольких блюд из кобры, вкус которых я буду менять прямо на ваших глазах!

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Описание экскурсии

Нячанг экскурсионный

Посещение топовых локаций мы будем чередовать с нетуристическими и самобытными местами города, параллельно дегустируя традиционные напитки и блюда.

Вы увидите Чамские башни и Сад камней, откуда вышел Дракон — мифический прародитель вьетнамцев. Мы зайдём в католический храм 19 века, где вы узнаете о колонизации вьетнамского народа. Проедем через деревушку и сделаем остановку на главном рынке. Я расскажу вам об обычаях местных крестьян (в том числе о практике погребений на своих участках), матриархате, отношениях в обществе и разделении народностей.

Нячанг гастрономический

Во время прогулки зайдём в несколько кафе, где вы сможете попробовать вьетнамский кофе, кофе с кокосовым маслом, традиционные десерты. Посетим ресторан «Дом змеелова», где вместе с хозяином совершим ритуал «Сердце королевской кобры». На ваших глазах кобру обезглавят и приготовят из неё несколько экзотических блюд. Вы попробуете:

спринг-роллы

долму

чипсы из кожи кобры

кобру гриль

Я научу вас правильно готовить традиционные соусы. В ходе ужина буду менять вкус того или иного блюда на ваших глазах.

Организационные детали