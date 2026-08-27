«Сердце королевской кобры»: путешествие по Нячангу - из Камрани
Посетить места для местных, попробовать блюда из кобры и пройти необычный ритуал
Готовы пройти священный ритуал и наполниться энергией кобры? Попробовать её на вкус и перенять хитрость? Тогда добро пожаловать на мою экскурсию! Я покажу вам популярные и самобытные локации, удивлю вас историями о местных обычаях.
А в финале отведу в ресторан, где вас ждёт дегустация сразу нескольких блюд из кобры, вкус которых я буду менять прямо на ваших глазах!
Описание экскурсии
Нячанг экскурсионный
Посещение топовых локаций мы будем чередовать с нетуристическими и самобытными местами города, параллельно дегустируя традиционные напитки и блюда.
Вы увидите Чамские башни и Сад камней, откуда вышел Дракон — мифический прародитель вьетнамцев. Мы зайдём в католический храм 19 века, где вы узнаете о колонизации вьетнамского народа. Проедем через деревушку и сделаем остановку на главном рынке. Я расскажу вам об обычаях местных крестьян (в том числе о практике погребений на своих участках), матриархате, отношениях в обществе и разделении народностей.
Нячанг гастрономический
Во время прогулки зайдём в несколько кафе, где вы сможете попробовать вьетнамский кофе, кофе с кокосовым маслом, традиционные десерты. Посетим ресторан «Дом змеелова», где вместе с хозяином совершим ритуал «Сердце королевской кобры». На ваших глазах кобру обезглавят и приготовят из неё несколько экзотических блюд. Вы попробуете:
спринг-роллы
долму
чипсы из кожи кобры
кобру гриль
Я научу вас правильно готовить традиционные соусы. В ходе ужина буду менять вкус того или иного блюда на ваших глазах.
Организационные детали
В ресторане соблюдены все требования пищевой безопасности
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Ford Transit или Toyota Innova, все входные билеты, ритуал
Отдельно (по желанию) оплачиваются напитки и блюда из меню — около $11–22
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Камрани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Реваль — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 310 туристов
Первое образование — повар-кулинар-кондитер. Работал шеф-поваром у президента Вьетнамской ассоциации России, специализация — русско-вьетнамская кухня.
Сейчас я гид по всему Вьетнаму, вожу экскурсии с 2013 года. Могу показать вам Хошимин, Ханой читать дальшеуменьшить
и его знаменитую Бухту Халонг, французский Далат и Дананг, а также организовать экскурсии в любом направлении — север и юг Вьетнама, крупные города.
Всю жизнь работаю с вьетнамцами — сначала в России, потом уже здесь, во Вьетнаме, поэтому знаю о традициях и жизни народа не понаслышке.
В нашей команде только опытные аккредитованные гиды.
Входит в следующие категории Камрани
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