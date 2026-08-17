Едем навстречу морским пейзажам, уединённым пляжам и рыбацким деревням центрального Вьетнама. Вы подниметесь к историческому маяку, искупаетесь на пляже Бай Мон, познакомитесь с жизнью бухты Вунгро, где выращивают лангустов и омаров, и по желанию попробуете свежие морепродукты.

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Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

9:00 — встреча в отеле

Отправимся по одному из самых живописных маршрутов южного Вьетнама. По дороге я расскажу об истории, культуре и современной жизни страны. Сделаем несколько остановок на смотровых площадках.

10:40 — мыс Дайлань и французский маяк

По лёгкой тропе поднимемся к одному из старейших действующих маяков Вьетнама, который построили в конце 19 века. Вы исследуете территорию маяка, прогуляетесь и полюбуетесь панорамами побережья и Южно-Китайского моря.

11:40 — пляж Бай Мон

Одна из природных жемчужин провинции Фуйен. Здесь светлый песок, пологий вход в море и минимум людей. Вы отдохнёте здесь и искупаетесь.

13:30 — бухта Вунгро

Посетите аутентичную рыбацкую бухту с плавучими фермами лангустов, омаров, рыбы и моллюсков и рестораном на воде. По желанию прокатитесь на лодке к островам и пообедаете свежими морепродуктами в плавучем ресторане.

15:30–18:00 — обратный путь

Проедем через живописный перевал с остановками у рисовых полей, соляных плантаций и рыбацких деревень.

Организационные детали