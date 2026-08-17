Из Камрани - по живописному побережью провинции Фуйен
К французскому маяку, дикому пляжу и фермам лангустов
Едем навстречу морским пейзажам, уединённым пляжам и рыбацким деревням центрального Вьетнама.
Вы подниметесь к историческому маяку, искупаетесь на пляже Бай Мон, познакомитесь с жизнью бухты Вунгро, где выращивают лангустов и омаров, и по желанию попробуете свежие морепродукты.
Описание экскурсии
9:00 — встреча в отеле
Отправимся по одному из самых живописных маршрутов южного Вьетнама. По дороге я расскажу об истории, культуре и современной жизни страны. Сделаем несколько остановок на смотровых площадках.
10:40 — мыс Дайлань и французский маяк
По лёгкой тропе поднимемся к одному из старейших действующих маяков Вьетнама, который построили в конце 19 века. Вы исследуете территорию маяка, прогуляетесь и полюбуетесь панорамами побережья и Южно-Китайского моря.
11:40 — пляж Бай Мон
Одна из природных жемчужин провинции Фуйен. Здесь светлый песок, пологий вход в море и минимум людей. Вы отдохнёте здесь и искупаетесь.
13:30 — бухта Вунгро
Посетите аутентичную рыбацкую бухту с плавучими фермами лангустов, омаров, рыбы и моллюсков и рестораном на воде. По желанию прокатитесь на лодке к островам и пообедаете свежими морепродуктами в плавучем ресторане.
15:30–18:00 — обратный путь
Проедем через живописный перевал с остановками у рисовых полей, соляных плантаций и рыбацких деревень.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, входные билеты, питьевая вода
Дополнительные расходы (по желанию): обед в плавучем ресторане — ~$20 за чел.
На маршруте есть лёгкий треккинг к маяку — около 20–30 мин в одну сторону
Возьмите с собой купальные принадлежности и одежду для переодевания после купания
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — ваш гид в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 40 минут
Я профессиональный гид и журналист. Живу во Вьетнаме с 2020 года. За это время открыла десятки мест, которые редко попадают в стандартные маршруты.
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характер, познакомиться с местными традициями, кухней и людьми, а не просто поставить галочку у очередной достопримечательности — вы по адресу.
Не читаю заученные тексты и не перегружаю гостей сухими датами. Рассказываю живые истории, которых в моей копилке уже очень много, показываю места, куда редко добираются путешественники, знакомлю с местной культурой и создаю позитивную атмосферу.
Для меня важно, чтобы путешествие было комфортным, лёгким и запомнилось не только красивыми фотографиями, но и яркими эмоциями.
Если вы цените индивидуальный подход, качественную организацию и хотите открыть Вьетнам с новой стороны — буду рада стать вашим проводником.
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