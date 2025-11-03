Найдено 3 экскурсии в категории « Остров орхидей » в Нячанге на русском языке, цены от $290. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности 8 часов 11 отзывов Водная прогулка Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга Отправиться в морское путешествие - к диким джунглям, животным и прекрасным пляжам Начало: У вашего отеля $300 за всё до 6 чел. На машине 8 часов 29 отзывов Индивидуальная до 6 чел. К водопадам острова Орхидей - из Нячанга Уникальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть больше. Водопады, горы и местные легенды ждут вас на острове Орхидей. Насладитесь настоящим Вьетнамом от $290 за всё до 6 чел. На катере 9 часов Водная прогулка Незабываемая морская прогулка к Северным островам из Нячанга Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по Северным островам. Вас ждут живописные виды, остров Обезьян и остров Орхидей с их уникальной флорой и фауной Начало: У вашего отеля от $520 за человека Другие экскурсии Нячанга

