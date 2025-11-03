Водная прогулка
Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
Отправиться в морское путешествие - к диким джунглям, животным и прекрасным пляжам
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
4 ноя в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
К водопадам острова Орхидей - из Нячанга
Уникальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть больше. Водопады, горы и местные легенды ждут вас на острове Орхидей. Насладитесь настоящим Вьетнамом
6 ноя в 08:00
8 ноя в 08:00
от $290 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Незабываемая морская прогулка к Северным островам из Нячанга
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по Северным островам. Вас ждут живописные виды, остров Обезьян и остров Орхидей с их уникальной флорой и фауной
Начало: У вашего отеля
5 ноя в 08:00
6 ноя в 08:00
от $520 за человека
