Из Нячанга - к Лабиринту Дракона, деревне чамов и на красивый водопад
Заглянуть к народу с собственным языком и культурой и загадать желание в священном месте
Есть места, куда не попадают случайно. Туда едут, когда хочется тишины, природы и перезагрузки. Водопад, который я вам покажу, — именно такой. Он спрятан среди джунглей и скал - дикий уголок, где от цивилизации нет и следа.
По дороге вы прикоснётесь к настоящей живой культуре в деревне чамов и пройдёте путь очищения в Лабиринте Дракона.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Нячанга
10:00 — Лабиринт Дракона
Вы узнаете, что это за место, кто и сколько лет его строил и для каких целей оно предназначалось. Вы пройдёте путь очищения, зайдёте в буддийский храм и услышите интересные факты.
11:00–11:30 — деревня чамов
По пути к водопаду заглянем к народу, у которого свой язык, письменность и культура. Многие из них до сих пор исповедуют индуизм или ислам, большая часть не знает вьетнамского. Остановимся на 10–15 минут, чтобы увидеть, как живут местные. Я покажу, как растут экзотические фрукты (в зависимости от сезона) — что-то можно будет попробовать.
12:30–13:00 — путь к водопаду
Пеший маршрут через джунгли, по камням и природной тропе занимает около 30–40 минут.
14:00–15:30 — водопад
Священное место, у которого можно загадать желание. Я расскажу, почему он носит такое название и почему считается сакральным. Купаемся в прохладной горной воде в естественном природном бассейне, а после, по желанию, устроим пикник. Обратная дорога до машины займёт 40 минут.
16:10–18:00 (19:00) — возвращение в Нячанг
Организационные детали
Пикник не входит в стоимость. По пути не будет кафе и магазинов, рекомендую взять с собой хороший перекус на весь день
В машине для вас будет 1 л воды
Специальная физическая подготовка не требуется, но лучше надеть удобную обувь и взять с собой закрытую одежду
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 160 туристов
Живу в Нячанге с 2020 года. Вьетнам покорил меня не парадными видами, а подлинной жизнью: многообразием традиций, повседневным бытом и искренним гостеприимством. Именно желание разделить эти ощущения с путешественниками и читать дальшеуменьшить
привело меня к профессии гида.
Специализируюсь на авторских маршрутах, которых нет в путеводителях. Лично прорабатываю каждую деталь, соединяя древние пагоды, природу и настоящие деревни. На прогулках мы уходим от «туристических декораций» к реальной культуре: наблюдаем, как готовят местные блюда, знакомимся с укладом разных народностей и слышим истории, не описанные в справочниках.
Мой подход строится на заботе и лёгкости. Я беру на себя всю организацию, чтобы вы могли просто наслаждаться моментом. Гибко реагирую на настроение, быстро решаю нюансы и создаю атмосферу доверия. Со мной Вьетнам оживает не через сухие факты, а через живые эмоции, вкусы и личные открытия.
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