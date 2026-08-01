Есть места, куда не попадают случайно. Туда едут, когда хочется тишины, природы и перезагрузки. Водопад, который я вам покажу, — именно такой. Он спрятан среди джунглей и скал - дикий уголок, где от цивилизации нет и следа. По дороге вы прикоснётесь к настоящей живой культуре в деревне чамов и пройдёте путь очищения в Лабиринте Дракона.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Нячанга

10:00 — Лабиринт Дракона

Вы узнаете, что это за место, кто и сколько лет его строил и для каких целей оно предназначалось. Вы пройдёте путь очищения, зайдёте в буддийский храм и услышите интересные факты.

11:00–11:30 — деревня чамов

По пути к водопаду заглянем к народу, у которого свой язык, письменность и культура. Многие из них до сих пор исповедуют индуизм или ислам, большая часть не знает вьетнамского. Остановимся на 10–15 минут, чтобы увидеть, как живут местные. Я покажу, как растут экзотические фрукты (в зависимости от сезона) — что-то можно будет попробовать.

12:30–13:00 — путь к водопаду

Пеший маршрут через джунгли, по камням и природной тропе занимает около 30–40 минут.

14:00–15:30 — водопад

Священное место, у которого можно загадать желание. Я расскажу, почему он носит такое название и почему считается сакральным. Купаемся в прохладной горной воде в естественном природном бассейне, а после, по желанию, устроим пикник. Обратная дорога до машины займёт 40 минут.

16:10–18:00 (19:00) — возвращение в Нячанг

Организационные детали