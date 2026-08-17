Вы не просто увидите главные места, а ощутите ритм и характер настоящего, нетуристического Нячанга. План такой: вы отведаете кофе, заглянете в таинственную пещеру, посетите буддийский храм, при желании попробуете себя в ремёслах. Узнаете, чем живут местные, какие символы скрыты в святынях и где отдыхают вьетнамцы. А я сделаю ваши атмосферные снимки — вы получите обработанные кадры после прогулки.

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Описание фото-прогулки

Погружение во вьетнамскую эстетику

Наше путешествие начнётся в тихом кафе, утопающем в цветущих лотосах. Здесь почти не бывает больших туристических групп, поэтому мы спокойно прочувствуем атмосферу настоящего Вьетнама. При желании можно сфотографироваться в национальном костюме аозай.

Традиционные ремёсла

Желающие познакомятся с местными традициями не через витрины музеев, а на практике. Можно:

вылепить небольшую чашу или украшение из глины

узнать, как изготовляют благовония и своими руками сделать ароматические палочки

Дикая пещера, о которой знают немногие

Место поражает своей первозданностью: прохлада каменных сводов, необычные формы скал и ощущение, будто вы оказались в совершенно другом мире.

Буддийский храм с панорамным видом

Поднимемся к одному из самых красивых храмов города. Отсюда открывается впечатляющий вид на море, горы и весь Нячанг. Я расскажу о буддизме во Вьетнаме, традициях и символике храмов.

Вьетнам глазами местных жителей

Во время прогулки мы заглянем в места, куда обычно ходят сами вьетнамцы: уютные кофейни, небольшие улочки и атмосферные кварталы. Вы узнаете, как живёт современный Нячанг, какие блюда здесь стоит попробовать и где горожане покупают кофе.

Вы узнаете:

как Нячанг за последние десятилетия превратился из тихой рыбацкой деревни в один из самых популярных курортов страны

как устроена жизнь местных жителей, какие традиции они сохраняют и что изменилось с развитием туризма

что символизирует национальный костюм аозай и почему его надевают в самые важные моменты жизни

почему кофе во Вьетнаме считается частью культуры, чем отличается местная обжарка и какие сорта стоит попробовать

где предпочитают отдыхать сами жители Нячанга, какие кафе, рынки и районы они выбирают и почему

Организационные детали