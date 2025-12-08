Разрешите себе это — и не сомневайтесь. Судно премиум-класса, прозрачные воды залива, индивидуальная программа, где всё включено, и обслуживание высшего уровня создадут идеальный день или вечер на борту. Морепродукты, развлечения, релакс — мы продумали за вас каждую деталь для незабываемых впечатлений и лакшери-отдыха.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Первоклассный отдых под парусом роскошной яхты.

Остановка в рыбацкой деревне, где мы понаблюдаем за жизнью местных рыбаков.

Обед или ужин с сервировкой уровня 5 звёзд на борту — с шампанским и вином, свежими фруктами и разнообразными блюдами. В меню:

салаты — с курицей или тунцом, из свежих овощей

гриль — креветки, кальмары, морской лещ

жареное — бритвенные моллюски, рис с овощами

роллы с говядиной и эноки

фрукты, прохладительные, горячие и алкогольные напитки

Рыбалка, снорклинг, сап и другие водные развлечения — на ваш выбор.

Организационные детали