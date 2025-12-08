Разрешите себе это — и не сомневайтесь.
Судно премиум-класса, прозрачные воды залива, индивидуальная программа, где всё включено, и обслуживание высшего уровня создадут идеальный день или вечер на борту.
Морепродукты, развлечения, релакс — мы продумали за вас каждую деталь для незабываемых впечатлений и лакшери-отдыха.
Описание водной прогулки
Первоклассный отдых под парусом роскошной яхты.
Остановка в рыбацкой деревне, где мы понаблюдаем за жизнью местных рыбаков.
Обед или ужин с сервировкой уровня 5 звёзд на борту — с шампанским и вином, свежими фруктами и разнообразными блюдами. В меню:
- салаты — с курицей или тунцом, из свежих овощей
- гриль — креветки, кальмары, морской лещ
- жареное — бритвенные моллюски, рис с овощами
- роллы с говядиной и эноки
- фрукты, прохладительные, горячие и алкогольные напитки
Рыбалка, снорклинг, сап и другие водные развлечения — на ваш выбор.
Организационные детали
- В стоимость всё включено
- Возьмите с собой купальные принадлежности
- Программу можно организовать для большего количества человек — до 25. Детали уточняйте в переписке
- С вами будет один из капитанов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Института океанографии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Реваль — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 138 туристов
Первое образование — повар-кулинар-кондитер. Работал шеф-поваром у президента Вьетнамской ассоциации России, специализация — русско-вьетнамская кухня. Сейчас я гид по всему Вьетнаму, вожу экскурсии с 2013 года. Могу показать вам Хошимин, Ханой
Входит в следующие категории Нячанга
