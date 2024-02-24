Посетить места для местных, попробовать блюда из кобры и пройти необычный ритуал в мини-группе
А в финале отведу в ресторан, где вас ждёт дегустация сразу нескольких блюд из кобры, вкус которых я буду менять прямо на ваших глазах!
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€169
Описание
Что вас ожидает
Нячанг экскурсионный
Посещение топовых локаций мы будем чередовать с нетуристическими и самобытными местами города, параллельно дегустируя традиционные напитки и блюда.
Вы увидите Чамские башни и Сад камней, откуда вышел Дракон — мифический прародитель вьетнамцев. Мы зайдём в католический храм 19 века, где вы узнаете о колонизации вьетнамского народа. Проедем через деревушку и сделаем остановку на главном рынке. Я расскажу вам об обычаях местных крестьян (в том числе о практике погребений на своих участках), матриархате, отношениях в обществе и разделении народностей.
Нячанг гастрономический
Во время прогулки зайдём в несколько кафе, где вы сможете попробовать вьетнамский кофе, кофе с кокосовым маслом, традиционные десерты. Посетим ресторан «Дом змеелова», где вместе с хозяином совершим ритуал «Сердце королевской кобры». Вы попробуете экзотические блюда из кобры:
- спринг-роллы
- долму
- чипсы из кожи кобры
- кобру гриль
Я научу вас правильно готовить традиционные соусы. В ходе ужина буду менять вкус того или иного блюда на ваших глазах.
Организационные детали
- В ресторане соблюдены все требования пищевой безопасности
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Ford Transit или Toyota Innova, все входные билеты, ритуал
- Отдельно (по желанию) оплачиваются напитки и блюда из меню — около €10-€20
- Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате для компании до 10 человек — €520
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00 и 23:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Центральной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00 и 23:30Экскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.