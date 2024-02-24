«Сердце королевской кобры»: гастрономический тур по Нячангу
Групповая экскурсия в Нячанге

Посетить места для местных, попробовать блюда из кобры и пройти необычный ритуал в мини-группе

Готовы пройти священный ритуал и наполниться энергией кобры? Попробовать её на вкус и перенять хитрость? Тогда добро пожаловать на мою экскурсию! Я покажу вам популярные и самобытные локации, удивлю вас историями о местных обычаях.

А в финале отведу в ресторан, где вас ждёт дегустация сразу нескольких блюд из кобры, вкус которых я буду менять прямо на ваших глазах!
«Сердце королевской кобры»: гастрономический тур по Нячангу
«Сердце королевской кобры»: гастрономический тур по Нячангу
«Сердце королевской кобры»: гастрономический тур по Нячангу
Ближайшие даты:
24
фев
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фев
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фев
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фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€169
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Нячанг экскурсионный

Посещение топовых локаций мы будем чередовать с нетуристическими и самобытными местами города, параллельно дегустируя традиционные напитки и блюда.

Вы увидите Чамские башни и Сад камней, откуда вышел Дракон — мифический прародитель вьетнамцев. Мы зайдём в католический храм 19 века, где вы узнаете о колонизации вьетнамского народа. Проедем через деревушку и сделаем остановку на главном рынке. Я расскажу вам об обычаях местных крестьян (в том числе о практике погребений на своих участках), матриархате, отношениях в обществе и разделении народностей.

Нячанг гастрономический

Во время прогулки зайдём в несколько кафе, где вы сможете попробовать вьетнамский кофе, кофе с кокосовым маслом, традиционные десерты. Посетим ресторан «Дом змеелова», где вместе с хозяином совершим ритуал «Сердце королевской кобры». Вы попробуете экзотические блюда из кобры:

  • спринг-роллы
  • долму
  • чипсы из кожи кобры
  • кобру гриль

Я научу вас правильно готовить традиционные соусы. В ходе ужина буду менять вкус того или иного блюда на ваших глазах.

Организационные детали

  • В ресторане соблюдены все требования пищевой безопасности
  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Ford Transit или Toyota Innova, все входные билеты, ритуал
  • Отдельно (по желанию) оплачиваются напитки и блюда из меню — около €10-€20
  • Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате для компании до 10 человек — €520
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00 и 23:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 23:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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