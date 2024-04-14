Дегустации на экскурсиях в Нячанге – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Нячанге на русском языке, цены от $100, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
«Сердце королевской кобры»: гастрономический тур по Нячангу
На машине
1 отзыв
5.5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Сердце королевской кобры: гастрономический тур по Нячангу
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, попробуйте блюда из кобры и узнайте секреты местной кухни
Начало: На Центральной площади
«А в финале отведу в ресторан, где вас ждёт дегустация сразу нескольких блюд из кобры, вкус которых я буду менять прямо на ваших глазах»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 23:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$201 за человека
Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
На автобусе
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Нячанга - в Далат
Далат - это место, где встречаются европейская архитектура и азиатская культура. Погрузитесь в атмосферу города, наполненного историей и природной красотой
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе или легковой машине (в зависитмости от количества путешественников), сопровождение гида, обед, дегустация кофе и сладостей, все входные билеты»
Расписание: в понедельник в 06:00
16 дек в 06:00
23 дек в 06:00
$100 за человека
Из Нячанга - в неповторимый Далат на целый день
На автобусе
скидка
10%
13 часов
Индивидуальная
Из Нячанга - в неповторимый Далат
Путешествие в Далат из Нячанга подарит вам день, полный открытий: от храмов и водопадов до необычных отелей и местных ферм
«Также в нашей программе — традиционный вьетнамский обед, дегустация местных десертов, кофе, чая и какао»
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
270$243 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Max
    14 апреля 2024
    «Сердце королевской кобры»: гастрономический тур по Нячангу
    Классная экскурсия длинной практически в день. Разбита, как и заявлено, на две части: сперва по местным достопримечательностям, потом - по
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    кафе и ресторанам, где я, как и хотел, попробовал буквально все, что и планировал во Вьетнаме. Всю дорогу Реваль рассказывал про быт и посещаемые места, попутно не забывая при каждой просьбе делать балдежные фотки:) Гастрочасть также порадовала, т. к. было на глазах приготовлено и отобедано от моллюсков до крокодила. Отдельно отметил бы сам ритуал кобры, он проходит в другом месте. Очень необычно и интересно, даже расписывать не буду, не хочу кого-то лишать радости впечатлений. Просто сами попробуйте. Это здорово. И напоследок, поскольку так вышло, что я оказался одним из группы, поехали посидеть вдвоем в местном нетуристическом баре, где гармонично и весело закончили вечер. Так что, весьма рекомендую. Реваль, спс и успехов!

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Сердце королевской кобры»: гастрономический тур по Нячангу
  2. Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
  3. Из Нячанга - в неповторимый Далат на целый день
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Водопады Бахо
  2. Даклак
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в декабре 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 243 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 1 ⭐ отзыв, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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