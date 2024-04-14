5.5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Сердце королевской кобры: гастрономический тур по Нячангу
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, попробуйте блюда из кобры и узнайте секреты местной кухни
Начало: На Центральной площади
«А в финале отведу в ресторан, где вас ждёт дегустация сразу нескольких блюд из кобры, вкус которых я буду менять прямо на ваших глазах»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 23:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$201 за человека
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Нячанга - в Далат
Далат - это место, где встречаются европейская архитектура и азиатская культура. Погрузитесь в атмосферу города, наполненного историей и природной красотой
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе или легковой машине (в зависитмости от количества путешественников), сопровождение гида, обед, дегустация кофе и сладостей, все входные билеты»
Расписание: в понедельник в 06:00
16 дек в 06:00
23 дек в 06:00
$100 за человека
скидка
10%
13 часов
Индивидуальная
Из Нячанга - в неповторимый Далат
Путешествие в Далат из Нячанга подарит вам день, полный открытий: от храмов и водопадов до необычных отелей и местных ферм
«Также в нашей программе — традиционный вьетнамский обед, дегустация местных десертов, кофе, чая и какао»
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
270$243 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMax14 апреля 2024Классная экскурсия длинной практически в день. Разбита, как и заявлено, на две части: сперва по местным достопримечательностям, потом - по
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Дегустационные туры»
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