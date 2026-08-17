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Вечерний круиз на белоснежной яхте - из Начянга

Купание в море, ужин на борту и огни побережья в лучах заката
Белоснежная яхта, тёплое море, закат над островами и неспешный вечер вдали от берега.

Вы искупаетесь в прозрачной воде, поныряете с маской, поужинаете на борту и встретите закат под парусами в атмосфере настоящего морского отдыха.
Вечерний круиз на белоснежной яхте - из Начянга
Вечерний круиз на белоснежной яхте - из Начянга
Вечерний круиз на белоснежной яхте - из Начянга

Описание экскурсии

Морская прогулка вдоль острова Хонче. После трансфера из отеля вы подниметесь на борт яхты, где вас встретят приветственным бокалом шампанского. Маршрут пройдёт вдоль острова Хонче и курортного комплекса «ВинВондерс».

Купание. Во время остановки сможете поплавать в чистой воде, рассмотреть кораллы и морских обитателей Южно-Китайского моря.

Закат на яхте. Когда солнце начнёт садиться, останется только устроиться поудобнее на палубе и наслаждаться видами. Это лучшее время для фотографий и романтической атмосферы. Здесь часто делают предложение руки и сердца.

Ужин на борту. Завершением круиза станет ужин с морепродуктами и напитками прямо на яхте.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на автомобиле или микроавтобусе, приветственный бокал шампанского и ужин
  • Дополнительно и по желанию оплачивается аренда сап-досок или каяка
  • На борту есть спасжилеты, перед началом проводится инструктаж по технике безопасности
  • С вами будет капитан из нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 692 туристов
Живу во Вьетнаме много лет и не перестаю поражаться и восхищаться колориту и особенностям местных жителей, старинной архитектуре, первозданной природе. Удивляет и контраст этой страны — необузданность и покорность почти
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сливаются воедино, воссоздавая своеобразный нрав местных жителей. Я собрала команду опытных гидов, которые являясь профессионалами своего дела, помогают нашим гостям познакомиться с Вьетнамом, проникнуться атмосферой и колоритом этой страны. Если вы желаете не только прикоснуться к истории Вьетнама, но понять вьетнамцев, мы с удовольствием поделимся с вами своими знаниями, опытом и полезной информацией. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии в Далате, по окрестностям Нячанга и в других городах и провинциях этой удивительной страны.

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