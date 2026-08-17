Белоснежная яхта, тёплое море, закат над островами и неспешный вечер вдали от берега. Вы искупаетесь в прозрачной воде, поныряете с маской, поужинаете на борту и встретите закат под парусами в атмосфере настоящего морского отдыха.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Морская прогулка вдоль острова Хонче. После трансфера из отеля вы подниметесь на борт яхты, где вас встретят приветственным бокалом шампанского. Маршрут пройдёт вдоль острова Хонче и курортного комплекса «ВинВондерс».

Купание. Во время остановки сможете поплавать в чистой воде, рассмотреть кораллы и морских обитателей Южно-Китайского моря.

Закат на яхте. Когда солнце начнёт садиться, останется только устроиться поудобнее на палубе и наслаждаться видами. Это лучшее время для фотографий и романтической атмосферы. Здесь часто делают предложение руки и сердца.

Ужин на борту. Завершением круиза станет ужин с морепродуктами и напитками прямо на яхте.

Организационные детали