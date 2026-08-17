Белоснежная яхта, тёплое море, закат над островами и неспешный вечер вдали от берега.
Вы искупаетесь в прозрачной воде, поныряете с маской, поужинаете на борту и встретите закат под парусами в атмосфере настоящего морского отдыха.
Вы искупаетесь в прозрачной воде, поныряете с маской, поужинаете на борту и встретите закат под парусами в атмосфере настоящего морского отдыха.
Описание экскурсии
Морская прогулка вдоль острова Хонче. После трансфера из отеля вы подниметесь на борт яхты, где вас встретят приветственным бокалом шампанского. Маршрут пройдёт вдоль острова Хонче и курортного комплекса «ВинВондерс».
Купание. Во время остановки сможете поплавать в чистой воде, рассмотреть кораллы и морских обитателей Южно-Китайского моря.
Закат на яхте. Когда солнце начнёт садиться, останется только устроиться поудобнее на палубе и наслаждаться видами. Это лучшее время для фотографий и романтической атмосферы. Здесь часто делают предложение руки и сердца.
Ужин на борту. Завершением круиза станет ужин с морепродуктами и напитками прямо на яхте.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на автомобиле или микроавтобусе, приветственный бокал шампанского и ужин
- Дополнительно и по желанию оплачивается аренда сап-досок или каяка
- На борту есть спасжилеты, перед началом проводится инструктаж по технике безопасности
- С вами будет капитан из нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 692 туристов
Живу во Вьетнаме много лет и не перестаю поражаться и восхищаться колориту и особенностям местных жителей, старинной архитектуре, первозданной природе. Удивляет и контраст этой страны — необузданность и покорность почти
Входит в следующие категории Нячанга
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