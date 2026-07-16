Познакомьтесь с Киото — городом, где живёт душа Японии. Мы проведём вас по знаковым местам, где соединяются история, архитектура, природа и философия. Вас ждут Золотой павильон Кинкаку-дзи, сад камней Рёан-дзи и легендарный храм Киёмидзу-дера с его террасой над холмами. А ещё сувенирные улицы Саннэн-дзака и Нинен-дзака.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Золотой павильон Кинкаку-дзи — один из самых узнаваемых символов Японии. Его фасад покрыт сусальным золотом, а отражение в зеркальной глади пруда создаёт почти медитативный эффект.

Сад камней Рёан-дзи, который стал воплощением дзэн-буддийской эстетики. Здесь нет пышных цветов — только камни, галька и тишина, которая позволяет сосредоточиться на внутреннем. По соседству находится пруд времён аристократического поместья 11 века.

Храм Киёмидзу-дэра — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он знаменит деревянной террасой, которая нависает над холмами. С его площадки открывается живописная панорама города и лесов, особенно красивая в сезон кленов или цветущей сакуры.

Сувенирные улицы Саннэн-дзака и Нинен-дзака, где сохранилась атмосфера старого Киото. Здесь приятно гулять и чувствовать дыхание эпохи Эдо.

Организационные детали