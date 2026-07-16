Увидеть величественные храмы, пройтись по уютным улочкам и почувствовать дух прошлого
Познакомьтесь с Киото — городом, где живёт душа Японии. Мы проведём вас по знаковым местам, где соединяются история, архитектура, природа и философия.
Вас ждут Золотой павильон Кинкаку-дзи, сад камней Рёан-дзи и легендарный храм Киёмидзу-дера с его террасой над холмами. А ещё сувенирные улицы Саннэн-дзака и Нинен-дзака.
Описание экскурсии
Золотой павильон Кинкаку-дзи — один из самых узнаваемых символов Японии. Его фасад покрыт сусальным золотом, а отражение в зеркальной глади пруда создаёт почти медитативный эффект.
Сад камней Рёан-дзи, который стал воплощением дзэн-буддийской эстетики. Здесь нет пышных цветов — только камни, галька и тишина, которая позволяет сосредоточиться на внутреннем. По соседству находится пруд времён аристократического поместья 11 века.
Храм Киёмидзу-дэра — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он знаменит деревянной террасой, которая нависает над холмами. С его площадки открывается живописная панорама города и лесов, особенно красивая в сезон кленов или цветущей сакуры.
Сувенирные улицы Саннэн-дзака и Нинен-дзака, где сохранилась атмосфера старого Киото. Здесь приятно гулять и чувствовать дыхание эпохи Эдо.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается: общественный транспорт — 2000 иен (~$13) за чел., обед — 1500–3500 иен (~$10–22) за чел., входные билеты по маршруту — уточняйте стоимость в переписке
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Я эксперт по туризму и основатель туристической компании. Живу в Японии более 20 лет. Окончила здесь университет, а в 2013 году сдала государственный экзамен на получение лицензии для работы в читать дальшеуменьшить
туризме.
Люблю историю Японии, постоянно ищу информацию о традициях и ритуалах жителей этой страны. Много путешествую. Полученными знаниями охотно делюсь с туристами, объясняю особенности японской культуры и восприятие мира.
Наша команда много лет проживает в Японии, свободно говорит по-японски и глубоко погружена в местные традиции. Мы берём на себя всю организацию: экскурсии, трансфер, отели, перевод, спланированный от и до маршрут.
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