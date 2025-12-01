Мои заказы

Кэннин-дзи – экскурсии в Киото

Найдено 4 экскурсии в категории «Кэннин-дзи» в Киото на русском языке, цены от $139. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Киото - первое свидание
На автобусе
6.5 часов
89 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - первое свидание: индивидуальная экскурсия по храмам и садам
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
$500 за всё до 5 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
6 часов
20 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Подняться к храму Фусими Инари через тысячи ворот тории и побывать на чайной церемонии
Начало: У ж/д станции Киото
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15
Завтра в 12:15
11 дек в 12:15
$139 за человека
Духовная столица - Киото
Пешая
7 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Начало: Станция Киото
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
7 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$577 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    1 декабря 2025
    Духовная столица - Киото
    Все прошло супер!
  • О
    Оксана
    28 октября 2025
    Духовная столица - Киото
    Замечательная экскурсия и замечательный Владислав! Чувствуется, что человек хорошо знает и глубоко увлечен городом, о котором рассказывает, его историей, легендами, архитектурой.
  • А
    Александра
    21 октября 2025
    Духовная столица - Киото
    Влад, большое спасибо за экскурсию
    , все было великолепно, рекомендую однозначно. Отличный гид, великолепное чувство юмора, хорошо знает материал который рассказывает.
  • А
    Андрей
    1 октября 2025
    Духовная столица - Киото
    Мы слишком точно знали чего мы хотим, поэтому, вероятно Владиславу пришлось не просто) Но он прекрасно справился! Поэтому отзыв на
    читать дальше

    экскурсию, скажем - по мотивам "Духовная столица- Киото". По нашему запросу Владислав собрал в один день локации из нескольких своих разных маршрутов, добавил локации по которым ранее туристов специально не выгуливал - и сделал все прекрасно. Отличный темп, познавательная, не перегруженная незапоминающимися деталями история, масса наблюдений за современным бытом Японии. Очень вкусный обед, и мы возвращались в этот ресторан в один из следующих дней. Отдельное спасибо от жены - Владислав нашел тот магазинчик, где продавалась та обувь, которую мы перед этим искали и не нашли в Токио. Надеемся, что Владислав разработает маршрут по вечернему Киото, как собирается - с удовольствием прогуляемся по древнему городу вечером в его компании.

  • М
    Мария
    14 сентября 2025
    Духовная столица - Киото
    Отличная индивидуальная обзорная экскурсия по Киото! Мы увидели самые знаковые и запоминающиеся места, которые часто показывают блогеры и инфлюенсеры, но
    читать дальше

    вживую они производят совершенно особое впечатление. Мало загруженные туристами жемчужины Киото также дополнят ваше знакомство с этим прекрасным городом. Программа была очень насыщенной, но благодаря отличной организации экскурсия оказалась одной из самых лёгких физически из всех, что мы брали в Японии, даже несмотря на невыносимую жару.

    Отдельно хочется отметить, что Владислав уточнил наши вкусы и интересы и сделал экскурсию максимально персонализированной — получилось идеально! Ребёнок с удовольствием слушал гида и задавал много вопросов. Ресторан, который нам предложили для обеда, оказался очень вкусным и необычным, что стало приятным дополнением ко всему дню.

    Не хочу раскрывать все детали, чтобы не портить сюрприз, но однозначно рекомендую этого гида всем, кто хочет познакомиться с Киото по-настоящему.

    Если гид предлагает сделать ваше фото - смело соглашайтесь: отличные локации и ракурсы - чудесная фишка гида.

  • Н
    Наталья
    23 августа 2025
    Духовная столица - Киото
    Спасибо Владиславу за экскурсию и ценные рекомендации по кафе и магазинам!
    Экскурсия интересная и маршрут грамотный, без больших переездов на транспорте! Мы много чего посмотрели, хотя была ужасная жара 👍
  • Д
    Дарья
    28 июля 2025
    Духовная столица - Киото
    Очень классная экскурсия! Владислав горит своим делом, очень много знает интересных фактов и рассказывает про жизнь в Японии. Посетили очень красивые и интересные места
  • Р
    Рузана
    24 июля 2025
    Духовная столица - Киото
    Осталась в полном восторге от экскурсии! Несмотря на ограниченное время, успели посетить все основные монастыри и храмы - маршрут был
    читать дальше

    организован очень чётко и продуманно.

    Владислав поделился множеством интересных фактов и историй, но и посоветовал уютные кафе с местными десертами, где можно было по-настоящему прочувствовать атмосферу Киото.

    Экскурсия была не только познавательной, но и невероятно живописной- сделали множество ярких фото на память. Огромное спасибо за такой насыщенный, тёплый и хорошо организованный день! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Киото за короткое время.

  • П
    Павел
    27 июня 2025
    Духовная столица - Киото
    Спасибо Владу за интересную и насыщенную экскурсию по Киото. Гиду удалось погрузить нас в традиции и историю страны. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    24 мая 2025
    Духовная столица - Киото
    Представьте, что вы приехали в гости к лучшему другу и он показывает вам самые любимые уголки своего города. Он делает
    читать дальше

    все, чтобы вы прониклись его очарованием. Вы удивляетесь, восхищаетесь, смеетесь и играете! Вас фотографируют, чтобы осталась память об этом удивительном приключении.
    А когда подходит время прощаться, вы договариваетесь о новой встрече. Потому что лучше просто не может быть!
    И это все о нем! О Владиславе!

  • A
    Aleksandra
    5 мая 2025
    Духовная столица - Киото
    Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
    Владислав,потрясающий гид, мы увидели шикарные места, незабываемые впечатления от исторических мест! Узнали много, побывали много где, если
    читать дальше

    поедет берите его в качестве сопровождающего гида, ни за что не пожалеете! Спасибо за прекрасно проведенное время, за заботу и внимание.

  • Т
    Татьяна
    27 апреля 2025
    Духовная столица - Киото
    Владислав рассказывает интересно, старается все исторические моменты переводить на бытовой понятный язык, подходит для экскурсий с детьми.
  • Ш
    Шабаева
    25 апреля 2025
    Духовная столица - Киото
    Очень рады, что взяли экскурсию у Владислава, очень энергичный и позитивный молодой человек, программа насыщенная и содержательная, узнали много любопытных фактов 👍 особенно делает хорошие фотографии
  • Ш
    Шилов
    5 апреля 2025
    Духовная столица - Киото
    Экскурсия была просто отличная! Владислав провёл нас по самым интересным уголкам Киото, много рассказывал про храмы, историю и местные особенности
    читать дальше

    — слушать было действительно увлекательно. Очень порадовало, как удобно всё было организовано: логистика на высоте, не пришлось тратить время зря. Он также посоветовал классные места, куда можно заглянуть в свободное время. День получился насыщенный, столько всего увидели — под конец даже приятно устали. Спасибо за такой опыт!

  • И
    Инга
    2 апреля 2025
    Духовная столица - Киото
    Рекомендую гида!
    Владислав прекрасно профессионально владеет материалом и как гид и как человек, имеющий опыт жизни в России и Японии.
    Легкий и приятный в общении, время экскурсии пролетает незаметно.
  • Е
    Екатерина
    21 марта 2025
    Духовная столица - Киото
    Понравилась экскурсия по Киото. Очень приветливый, доброжелательный гид Владислав. Много знает, давно живет в Японии, грамотная речь. Отвечал на все вопросы, советовал что еще можно посмотреть в других городах. Приятно было провести с человеком весь день.
  • I
    Irina
    4 ноября 2024
    Духовная столица - Киото
    Хочу выразить огромную благодарность Владиславу за великолепные экскурсии по Киото! Его глубокие познания в истории и культуре оставили незабываемое впечатление.
    читать дальше

    Каждый рассказ был не просто информативным, но и захватывающим — он умело раскрывал особенности каждого места, делая экскурсии настоящим погружением в японскую культуру. Благодаря Владиславу мы не только узнали много нового, но и почувствовали душу города. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Киото с другой стороны и прикоснуться к его уникальной истории!

  • Р
    Регина
    13 сентября 2024
    Духовная столица - Киото
    Спасибо за интересную экскурсию, посетили много мест, Владислав рассказывал очень много интересного про святилища, храмы и жизнь японцев.
    Очень понравилось кафе с десертами, куда мы зашли в конце экскурсии)
  • О
    Ольга
    23 августа 2024
    Духовная столица - Киото
    Спасибо большое Владиславу за отлично проведанную экскурсию. Спасибо, что отвечали на все наши вопросы до и во время экскурсии. Спасибо за отличные рекомендации по городу.
