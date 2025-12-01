Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - первое свидание: индивидуальная экскурсия по храмам и садам
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
$500 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Подняться к храму Фусими Инари через тысячи ворот тории и побывать на чайной церемонии
Начало: У ж/д станции Киото
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15
Завтра в 12:15
11 дек в 12:15
$139 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Начало: Станция Киото
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$577 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия1 декабря 2025Все прошло супер!
- ООксана28 октября 2025Замечательная экскурсия и замечательный Владислав! Чувствуется, что человек хорошо знает и глубоко увлечен городом, о котором рассказывает, его историей, легендами, архитектурой.
- ААлександра21 октября 2025Влад, большое спасибо за экскурсию
, все было великолепно, рекомендую однозначно. Отличный гид, великолепное чувство юмора, хорошо знает материал который рассказывает.
- ААндрей1 октября 2025Мы слишком точно знали чего мы хотим, поэтому, вероятно Владиславу пришлось не просто) Но он прекрасно справился! Поэтому отзыв на
- ММария14 сентября 2025Отличная индивидуальная обзорная экскурсия по Киото! Мы увидели самые знаковые и запоминающиеся места, которые часто показывают блогеры и инфлюенсеры, но
- ННаталья23 августа 2025Спасибо Владиславу за экскурсию и ценные рекомендации по кафе и магазинам!
Экскурсия интересная и маршрут грамотный, без больших переездов на транспорте! Мы много чего посмотрели, хотя была ужасная жара 👍
- ДДарья28 июля 2025Очень классная экскурсия! Владислав горит своим делом, очень много знает интересных фактов и рассказывает про жизнь в Японии. Посетили очень красивые и интересные места
- РРузана24 июля 2025Осталась в полном восторге от экскурсии! Несмотря на ограниченное время, успели посетить все основные монастыри и храмы - маршрут был
- ППавел27 июня 2025Спасибо Владу за интересную и насыщенную экскурсию по Киото. Гиду удалось погрузить нас в традиции и историю страны. Рекомендую!
- ЕЕлена24 мая 2025Представьте, что вы приехали в гости к лучшему другу и он показывает вам самые любимые уголки своего города. Он делает
- AAleksandra5 мая 2025Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
Владислав,потрясающий гид, мы увидели шикарные места, незабываемые впечатления от исторических мест! Узнали много, побывали много где, если
- ТТатьяна27 апреля 2025Владислав рассказывает интересно, старается все исторические моменты переводить на бытовой понятный язык, подходит для экскурсий с детьми.
- ШШабаева25 апреля 2025Очень рады, что взяли экскурсию у Владислава, очень энергичный и позитивный молодой человек, программа насыщенная и содержательная, узнали много любопытных фактов 👍 особенно делает хорошие фотографии
- ШШилов5 апреля 2025Экскурсия была просто отличная! Владислав провёл нас по самым интересным уголкам Киото, много рассказывал про храмы, историю и местные особенности
- ИИнга2 апреля 2025Рекомендую гида!
Владислав прекрасно профессионально владеет материалом и как гид и как человек, имеющий опыт жизни в России и Японии.
Легкий и приятный в общении, время экскурсии пролетает незаметно.
- ЕЕкатерина21 марта 2025Понравилась экскурсия по Киото. Очень приветливый, доброжелательный гид Владислав. Много знает, давно живет в Японии, грамотная речь. Отвечал на все вопросы, советовал что еще можно посмотреть в других городах. Приятно было провести с человеком весь день.
- IIrina4 ноября 2024Хочу выразить огромную благодарность Владиславу за великолепные экскурсии по Киото! Его глубокие познания в истории и культуре оставили незабываемое впечатление.
- РРегина13 сентября 2024Спасибо за интересную экскурсию, посетили много мест, Владислав рассказывал очень много интересного про святилища, храмы и жизнь японцев.
Очень понравилось кафе с десертами, куда мы зашли в конце экскурсии)
- ООльга23 августа 2024Спасибо большое Владиславу за отлично проведанную экскурсию. Спасибо, что отвечали на все наши вопросы до и во время экскурсии. Спасибо за отличные рекомендации по городу.
