Приглашаю увидеть многогранность столицы восходящего солнца: его историческую и футуристическую части. Вы посмотрите на главные достопримечательности Токио и посетите районы Асакуса, Маруноути, Гиндза и остров Одайба. А ещё узнаете, как мыслят местные, чем живёт современная японская семья и как устроены учёба, работа и быт в мегаполисе.

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Описание экскурсии

10:00 — Асакуса. Вы погрузитесь в атмосферу древнего Токио в районе, где находится старейший храм столицы — Сэнсо-дзи. Здесь каждый переулок хранит историю, а оживлённая торговая улица манит витринами с традиционными лавками и сувенирами

12:00–13:00 — обед

13:30 — Маруноути. Современный ритм города раскрывается у станции «Токио» и величественного здания в европейском стиле. Отсюда всего несколько шагов до спокойных садов Императорского дворца. Этот район — удивительное сочетание стильной архитектуры, модных небоскрёбов и сдержанной японской элегантности

15:00–16:00 — Гиндза. Добро пожаловать в самый престижный район Японии. Вас ждут бутики мировых брендов, дизайнерские универмаги и гастрономические открытия

16:30–18:00 — Одайба. На искусственном острове вы почувствуете простор, а ещё вам откроется один из лучших видов на Токийский залив. Променад, футуристические здания, стеклянные мосты и собственная статуя Свободы создают ощущение путешествия в другой мир. Здесь город раскрывает свою современную, лёгкую и яркую сторону

Организационные детали