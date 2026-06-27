Посмотреть на храм Сэнсо-дзи, заглянуть в Императорский сад и узнать, как живут японцы
Приглашаю увидеть многогранность столицы восходящего солнца: его историческую и футуристическую части.
Вы посмотрите на главные достопримечательности Токио и посетите районы Асакуса, Маруноути, Гиндза и остров Одайба.
А ещё узнаете, как мыслят местные, чем живёт современная японская семья и как устроены учёба, работа и быт в мегаполисе.
Описание экскурсии
10:00 — Асакуса. Вы погрузитесь в атмосферу древнего Токио в районе, где находится старейший храм столицы — Сэнсо-дзи. Здесь каждый переулок хранит историю, а оживлённая торговая улица манит витринами с традиционными лавками и сувенирами
12:00–13:00 — обед
13:30 — Маруноути. Современный ритм города раскрывается у станции «Токио» и величественного здания в европейском стиле. Отсюда всего несколько шагов до спокойных садов Императорского дворца. Этот район — удивительное сочетание стильной архитектуры, модных небоскрёбов и сдержанной японской элегантности
15:00–16:00 — Гиндза. Добро пожаловать в самый престижный район Японии. Вас ждут бутики мировых брендов, дизайнерские универмаги и гастрономические открытия
16:30–18:00 — Одайба. На искусственном острове вы почувствуете простор, а ещё вам откроется один из лучших видов на Токийский залив. Променад, футуристические здания, стеклянные мосты и собственная статуя Свободы создают ощущение путешествия в другой мир. Здесь город раскрывает свою современную, лёгкую и яркую сторону
Организационные детали
Между локациями будем передвигаться на метро. Транспортные расходы оплачиваются дополнительно — $10–20
Обед не входит в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
$250
Дети до 18 лет
$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Asakusa
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я живу в Токио с 2019 года. Училась на востоковеда в России, а затем в японском университете по гранту правительства Японии. Свободно говорю по-японски и знаю страну не только как читать дальшеуменьшить
гид, но и как местный житель — через учёбу, работу и повседневность.
На моих экскурсиях вы увидите не только популярные места, но и настоящий Токио: уютные переулки, атмосферные районы и детали японской жизни, которые обычно остаются незаметными для туристов. Я легко и интересно расскажу о культуре, менталитете и современной Японии так, чтобы после прогулки вы действительно почувствовали эту страну.
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